Les écrans ProArt d'Asus se dotent de nouvelles fonctions dédiées à macOS

Des réglages d’affichage accessibles en un instant

Le MacBook au contrôle

Une colorimétrie alignée sur les MacBook

Qu'en penser ?



Avec ces améliorations, ASUS confirme sa volonté de séduire les utilisateurs de macOS, en particulier les professionnels de la création, souvent exigeants sur la gestion de l’affichage et la précision des couleurs. En combinant logiciel dédié, intégration matérielle et performances colorimétriques avancées, le constructeur propose une alternative de plus en plus crédible aux écrans estampillés Apple.

Au cœur de ces nouveautés, on retrouvepour macOS, une application qui permet de. Cette approche s’inscrit dans une logique de continuité avec l’expérience utilisateur du Mac, où la plupart des réglages système sont centralisés et facilement accessibles.Avec DisplayWidget Center,. Luminosité, contraste, profils colorimétriques ou modes d’affichage peuvent ainsi être modifiés en quelques clics depuis macOS, offrant un gain de temps appréciable au quotidien.Une fois DisplayWidget Center installé, lespeuvent être utilisées pour ajuster directement celle du moniteur ASUS connecté.Cette fonctionnalité était assez attendue par les utilisateurs de Mac, souvent frustrés par l’absence de contrôle natif de la luminosité sur les écrans externes. Cette intégration rapproche encore un peu plus l’usage d’un moniteur ASUS de celui d’un écran Apple, en supprimant une friction courante dans les configurations multi-écrans.ASUS met également l’accent sur la. L’objectif est de garantir une cohérence visuelle parfaite entre l’écran du portable et le moniteur externe, un point crucial pour les photographes, vidéastes et graphistes., signe d’une précision colorimétrique de très haut niveau, associée à une large couverture des espaces colorimétriques et à une forte densité de pixels. Ainsi, les images sont plus nettes, des couleurs fidèles et un espace de travail étendu, sans compromis sur la qualité.