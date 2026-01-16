Les écrans ProArt d'Asus se dotent de nouvelles fonctions dédiées à macOS
ASUS renforce son écosystème à destination des utilisateurs de macOS. Le constructeur taïwanais vient d’annoncer une série de nouvelles fonctionnalités pensées spécifiquement pour les Mac, visant à améliorer le contrôle, la cohérence colorimétrique et le confort d’utilisation de ses moniteurs externes de la gamme ProArt, en particulier pour les créateurs et les professionnels de l’image.
Des réglages d’affichage accessibles en un instant
Au cœur de ces nouveautés, on retrouve ASUS DisplayWidget Center pour macOS, une application qui permet de piloter finement les réglages d’affichage directement depuis le système d’Apple. Cette approche s’inscrit dans une logique de continuité avec l’expérience utilisateur du Mac, où la plupart des réglages système sont centralisés et facilement accessibles.
Avec DisplayWidget Center, ASUS propose une interface logicielle simple et intuitive pour ajuster les paramètres du moniteur sans passer par les menus physiques de l’écran. Luminosité, contraste, profils colorimétriques ou modes d’affichage peuvent ainsi être modifiés en quelques clics depuis macOS, offrant un gain de temps appréciable au quotidien.
Le MacBook au contrôle
Autre nouveauté : l’intégration des raccourcis matériels du MacBook. Une fois DisplayWidget Center installé, les touches de réglage de luminosité du clavier peuvent être utilisées pour ajuster directement celle du moniteur ASUS connecté.
Cette fonctionnalité était assez attendue par les utilisateurs de Mac, souvent frustrés par l’absence de contrôle natif de la luminosité sur les écrans externes. Cette intégration rapproche encore un peu plus l’usage d’un moniteur ASUS de celui d’un écran Apple, en supprimant une friction courante dans les configurations multi-écrans.
Une colorimétrie alignée sur les MacBook
ASUS met également l’accent sur la fidélité des couleurs, avec un mode M-Model P3 conçu pour aligner précisément la restitution colorimétrique des écrans ProArt avec celle des MacBook. L’objectif est de garantir une cohérence visuelle parfaite entre l’écran du portable et le moniteur externe, un point crucial pour les photographes, vidéastes et graphistes.
Les écrans concernés affichent un Delta E inférieur à 1, signe d’une précision colorimétrique de très haut niveau, associée à une large couverture des espaces colorimétriques et à une forte densité de pixels. Ainsi, les images sont plus nettes, des couleurs fidèles et un espace de travail étendu, sans compromis sur la qualité.
Qu'en penser ?
Avec ces améliorations, ASUS confirme sa volonté de séduire les utilisateurs de macOS, en particulier les professionnels de la création, souvent exigeants sur la gestion de l’affichage et la précision des couleurs. En combinant logiciel dédié, intégration matérielle et performances colorimétriques avancées, le constructeur propose une alternative de plus en plus crédible aux écrans estampillés Apple.