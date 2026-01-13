ASUS et GoPro s'associent pour créer un ordinateur portable
Par Vincent Lautier - Publié le
Les deux marques viennent de dévoiler au CES 2026 un ultraportable convertible qui cible les vidéastes nomades. Au programme : un logiciel maison, un design exclusif et un surplus tarifaire un peu curieux.
ASUS a présenté le ProArt GoPro Edition, une déclinaison de son ultrabook 13,3 pouces pensée pour les créateurs d'action cams. On retrouve les bases du PX13 : processeur AMD Ryzen AI Max+ 395 avec NPU de 50 TOPS, jusqu'à 128 Go de mémoire unifiée LPDDR5X à 8000 MHz, et un écran OLED 3K (2880 x 1800) certifié 100% DCI-P3. Le tout dans un châssis convertible de 1,39 kg qui peut se retourner à 360° pour passer en mode tablette. La certification MIL-STD-810H promet une robustesse suffisante pour les tournages en extérieur, et la batterie de 73 Wh accepte la charge rapide 130W en USB-C.
C'est là que le bât blesse un peu. La vraie nouveauté, c'est StoryCube, une application Windows développée par ASUS qui intègre pour la première fois l'accès au cloud GoPro et la gestion des vidéos 360°. L'outil propose une synchronisation automatique, un tri par IA capable de reconnaître les scènes (surf, vélo, ski), et un accès direct à GoPro Player via une touche dédiée. Le drag-and-drop vers Premiere Pro ou CapCut est aussi de la partie. En prime, ASUS ajoute 12 mois d'abonnement GoPro Premium+ (valeur 99 euros) et trois mois d'Adobe Creative Cloud.
Le ProArt GoPro Edition débutera à 2400 dollars, soit environ 500 dollars de plus que le ProArt PX13 standard équipé de façon similaire. Pour ce prix, vous aurez droit à un coloris exclusif Black Metal avec gravures CNC, un rétroéclairage cyan pour le clavier, une housse rigide avec compartiments en mousse personnalisables, et le stylet ASUS Pen 3.0. La disponibilité est annoncée pour le premier trimestre 2026 dans le monde, et au printemps aux États-Unis. ASUS n'a pas communiqué de prix en euros.
C'est quand même un peu curieux comme approche. Sur le papier, le partenariat a du sens : les utilisateurs de GoPro ont besoin de machines puissantes pour monter leurs rushes, et le ProArt PX13 coche toutes les cases. Sauf que voilà, StoryCube pourrait très bien fonctionner sur n'importe quel PC Windows. Le surplus de 500 dollars pour un design exclusif et une housse de transport, c'est quand même pas donné. On a l'impression que GoPro cherche surtout à diversifier ses revenus en apposant son logo sur du matériel tiers, plutôt qu'à résoudre un vrai problème. Et puis franchement, 2400 dollars pour un 13 pouces sans GPU dédié, ça commence à faire. Reste à voir si les créateurs mordront à l'hameçon ou préféreront acheter le PX13 classique et installer StoryCube de leur côté.
