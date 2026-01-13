ASUS et GoPro s'associent pour créer un ordinateur portable

On en dit quoi ?



C'est quand même un peu curieux comme approche. Sur le papier, le partenariat a du sens : les utilisateurs de GoPro ont besoin de machines puissantes pour monter leurs rushes, et le ProArt PX13 coche toutes les cases. Sauf que voilà, StoryCube pourrait très bien fonctionner sur n'importe quel PC Windows. Le surplus de 500 dollars pour un design exclusif et une housse de transport, c'est quand même pas donné. On a l'impression que GoPro cherche surtout à diversifier ses revenus en apposant son logo sur du matériel tiers, plutôt qu'à résoudre un vrai problème. Et puis franchement, 2400 dollars pour un 13 pouces sans GPU dédié, ça commence à faire. Reste à voir si les créateurs mordront à l'hameçon ou préféreront acheter le PX13 classique et installer StoryCube de leur côté.