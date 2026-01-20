L'iPhone 18 Pro va-t-il faire disparaitre la Dynamic Island ?

Qu'en penser ?



Si ces rumeurs se confirment, Apple préparerait donc une transition en douceur vers un iPhone avec une façade unie et presque sans démarcation. Il demeure toutefois une inconnue majeure : la mise en production, les compromis optiques et la fiabilité. Car déplacer Face ID sous la dalle, c’est un défi technique… et Apple n’a pas le droit de rater ça.