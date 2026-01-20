L'iPhone 18 Pro va-t-il faire disparaitre la Dynamic Island ?
Par Laurence - Publié le
A quelques huit mois de la keynote de septembre, rumeurs et spéculation fusent sur les iPhone 18 Pro ! A priori, deux grosses évolutions se dessinent côté écran avec une question totalement ouverte sur le devenir de la Dynamic Island.
L’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max devraient adopter une dalle LTPO+ (version améliorée de la technologie existante) produite par Samsung. Il ne s'agirait pas forcément une révolution visuelle, mais un gain
Sur les iPhone actuels, Apple utilise déjà du LTPO (notamment pour le ProMotion et l’Always-On). Mais ce nouveau procédé serait plus efficace énergétiquement, ce qui pourrait se traduire de manière assez directe par une meilleure autonomie, à usage équivalent.
Le média sud-coréen ETNews évoque l’intégration d’une technologie dénommée
Il ne s'agit pas là d'une rumeur isolée. En effet, plusieurs sources concordantes annoncent depuis plusieurs mois qu’Apple vise une transition progressive vers un écran sans démarcation. L’iPhone 18 Pro serait l’étape charnière avant un modèle encore plus radical sur les générations suivantes.
La même fuite indique qu’Apple déplacerait la caméra frontale vers le coin supérieur gauche de l’écran. Une décision qui, si elle se confirme, rompt avec des années de design centré. Et c’est précisément ce point qui relance le débat : si Face ID passe sous la dalle et si la caméra se décale dans un coin, la Dynamic Island peut-elle encore exister telle qu’on la connaît ?
Pour l’instant, c’est le flou. Une rumeur (qui a été supprimée depuis) évoquait une Dynamic Island toujours présente, mais plus courte. Dans une vidéo diffusé hier, Jon Prosser a même montré une maquette qui placerait une sorte de mini Dynamic Island dans le coin supérieur gauche. Source solide ou simple extrapolation ? Il n'est certes pas le premier à avoir émis cette hypothèse.
Toutes les hypothèses sont alors possibles : la Dynamic Island pourrait-elle même migrer vers le coin supérieur gauche — comme un menu caché— et sortir uniquement sur commande (pour les Live Activities par exemple) ? A moins qu'elle n'opte pour un comportement réellement dynamique, c’est-à-dire affichée uniquement quand c'est utile, et invisible le reste du temps. Une sorte de mode contextuel, qui garderait l’interface sans imposer en permanence une découpe centrale visible.
Si ces rumeurs se confirment, Apple préparerait donc une transition en douceur vers un iPhone avec une façade unie et presque sans démarcation. Il demeure toutefois une inconnue majeure : la mise en production, les compromis optiques et la fiabilité. Car déplacer Face ID sous la dalle, c’est un défi technique… et Apple n’a pas le droit de rater ça.
Un écran LTPO+
L’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max devraient adopter une dalle LTPO+ (version améliorée de la technologie existante) produite par Samsung. Il ne s'agirait pas forcément une révolution visuelle, mais un gain
invisiblequi compte beaucoup sur un modèle Pro.
Sur les iPhone actuels, Apple utilise déjà du LTPO (notamment pour le ProMotion et l’Always-On). Mais ce nouveau procédé serait plus efficace énergétiquement, ce qui pourrait se traduire de manière assez directe par une meilleure autonomie, à usage équivalent.
Face ID sous l’écran ?
Le média sud-coréen ETNews évoque l’intégration d’une technologie dénommée
under-display IR, qui placerait les capteurs infrarouges nécessaires à Face ID sous l’écran. Cette approche permettrait de masquer une partie des éléments jusqu’ici visibles dans la découpe au centre, et donc de faire évoluer significativement la zone supérieure de l’iPhone.
Il ne s'agit pas là d'une rumeur isolée. En effet, plusieurs sources concordantes annoncent depuis plusieurs mois qu’Apple vise une transition progressive vers un écran sans démarcation. L’iPhone 18 Pro serait l’étape charnière avant un modèle encore plus radical sur les générations suivantes.
Quid de la Dynamic Island ?
La même fuite indique qu’Apple déplacerait la caméra frontale vers le coin supérieur gauche de l’écran. Une décision qui, si elle se confirme, rompt avec des années de design centré. Et c’est précisément ce point qui relance le débat : si Face ID passe sous la dalle et si la caméra se décale dans un coin, la Dynamic Island peut-elle encore exister telle qu’on la connaît ?
Pour l’instant, c’est le flou. Une rumeur (qui a été supprimée depuis) évoquait une Dynamic Island toujours présente, mais plus courte. Dans une vidéo diffusé hier, Jon Prosser a même montré une maquette qui placerait une sorte de mini Dynamic Island dans le coin supérieur gauche. Source solide ou simple extrapolation ? Il n'est certes pas le premier à avoir émis cette hypothèse.
Toutes les hypothèses sont alors possibles : la Dynamic Island pourrait-elle même migrer vers le coin supérieur gauche — comme un menu caché— et sortir uniquement sur commande (pour les Live Activities par exemple) ? A moins qu'elle n'opte pour un comportement réellement dynamique, c’est-à-dire affichée uniquement quand c'est utile, et invisible le reste du temps. Une sorte de mode contextuel, qui garderait l’interface sans imposer en permanence une découpe centrale visible.
Qu'en penser ?
Si ces rumeurs se confirment, Apple préparerait donc une transition en douceur vers un iPhone avec une façade unie et presque sans démarcation. Il demeure toutefois une inconnue majeure : la mise en production, les compromis optiques et la fiabilité. Car déplacer Face ID sous la dalle, c’est un défi technique… et Apple n’a pas le droit de rater ça.