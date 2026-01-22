Les fuites du Oppo Find X9 Ultra confirment un monstre en photo avec deux capteurs de 200 MP
Par Vincent Lautier - Publié le
Oppo prépare activement la sortie de son prochain flagship, et les fuites commencent à s'accumuler. Ce Find X9 Ultra devrait embarquer une configuration photo plutôt inédite, avec deux capteurs de 200 mégapixels, une batterie de 7000 mAh. Un lancement mondial est prévu au printemps, et c'est une première pour la marque.
Le bien connu leaker Digital Chat Station a un peu mis le feu aux poudres, en révélant les spécifications du prochain Find X9 Ultra. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Oppo ne devrait pas faire dans la demi-mesure avec ce modèle. Le module principal embarque a priori un capteur Sony LYT-901 de 200 MP avec une taille de 1/1.12 pouce, et c'est en fait un des plus grands du marché. Mais c'est aussi sur le téléobjectif que ça devient vraiment intéressant, avec un capteur OmniVision OV52A de 200 MP aussi, avec une focale de 70 mm. C'est du jamais vu sur un smartphone. L'ultra grand-angle se contente lui d'un Samsung JN5 de 50 MP et un second téléobjectif périscopique propose lui un zoom 10x avec le même capteur de 50 MP.
L'autre grand nouveauté, c’est l’accessoire optique externe. Après le module détachable Hasselblad 3.28x du Find X9 Pro, Oppo irait plus loin avec un téléconvertisseur 4.28x équivalent à un 300 mm. L’objectif : offrir un meilleur piqué et une meilleure gestion de la lumière sur les longues focales, là où les zooms numériques peinent un peu. C’est un accessoire externe, clairement encombrant, mais qui peut avoir du sens pour ceux qui veulent une vraie qualité de photo longue distance sans passer par le crop ou l’IA.
Le Find X9 Ultra ne devrait pas arriver seul. Oppo prépare a priori toute une gamme avec le Find X9, le X9 Pro et le X9s. Les deux premiers modèles sont d'ailleurs déjà sortis en Chine avec le processeur Dimensity 9500 de MediaTek. Côté batterie, on évoque 7025 mAh pour le X9 standard et 7500 mAh pour le Pro, grâce à une technologie silicium-carbone. Petite déception pour l'international : les versions mondiales seront visiblement bridées à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, contre 16 Go et 1 To en Chine. Il n'y aura pas de couleur rouge pour nous non plus.
Parallèlement, Oppo prépare aussi le Find X9s avec un écran plus petit de 6,3 pouces. Ce modèle serait lui aussi équipé de deux capteurs de 200 MP Samsung HP5, dont un téléobjectif 3x. La batterie dépasse les 7000 mAh et le téléphone serait parmi les tout premiers à embarquer le Dimensity 9500+, une version boostée de la puce actuelle. Le Find X9s cible clairement les utilisateurs qui trouvent que les flagships actuels sont un peu trop encombrants, tout en gardant une fiche technique très solide.
C'est quand même franchement audacieux de la part d'Oppo d'oser mettre deux capteurs de 200 MP dans un seul téléphone. Sur le papier, ça promet des performances photo intéressant. Mais bon attention, on sait aussi que les mégapixels ne font pas tout, loin de là, et il faudra voir ce que donne en condition réelle, en particulier avec le traitement logiciel. La vraie question sera aussi le prix, avec une telle débauche de technologie, il y a moyen que ça montre très haut, même si la limitation de la RAM pour la version mondiale réduira un peu la facture.
Des capteurs photo impressionnants
Le bien connu leaker Digital Chat Station a un peu mis le feu aux poudres, en révélant les spécifications du prochain Find X9 Ultra. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Oppo ne devrait pas faire dans la demi-mesure avec ce modèle. Le module principal embarque a priori un capteur Sony LYT-901 de 200 MP avec une taille de 1/1.12 pouce, et c'est en fait un des plus grands du marché. Mais c'est aussi sur le téléobjectif que ça devient vraiment intéressant, avec un capteur OmniVision OV52A de 200 MP aussi, avec une focale de 70 mm. C'est du jamais vu sur un smartphone. L'ultra grand-angle se contente lui d'un Samsung JN5 de 50 MP et un second téléobjectif périscopique propose lui un zoom 10x avec le même capteur de 50 MP.
L'autre grand nouveauté, c’est l’accessoire optique externe. Après le module détachable Hasselblad 3.28x du Find X9 Pro, Oppo irait plus loin avec un téléconvertisseur 4.28x équivalent à un 300 mm. L’objectif : offrir un meilleur piqué et une meilleure gestion de la lumière sur les longues focales, là où les zooms numériques peinent un peu. C’est un accessoire externe, clairement encombrant, mais qui peut avoir du sens pour ceux qui veulent une vraie qualité de photo longue distance sans passer par le crop ou l’IA.
Une gamme complète pour 2026
Le Find X9 Ultra ne devrait pas arriver seul. Oppo prépare a priori toute une gamme avec le Find X9, le X9 Pro et le X9s. Les deux premiers modèles sont d'ailleurs déjà sortis en Chine avec le processeur Dimensity 9500 de MediaTek. Côté batterie, on évoque 7025 mAh pour le X9 standard et 7500 mAh pour le Pro, grâce à une technologie silicium-carbone. Petite déception pour l'international : les versions mondiales seront visiblement bridées à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, contre 16 Go et 1 To en Chine. Il n'y aura pas de couleur rouge pour nous non plus.
Le Find X9s en petit gabarit
Parallèlement, Oppo prépare aussi le Find X9s avec un écran plus petit de 6,3 pouces. Ce modèle serait lui aussi équipé de deux capteurs de 200 MP Samsung HP5, dont un téléobjectif 3x. La batterie dépasse les 7000 mAh et le téléphone serait parmi les tout premiers à embarquer le Dimensity 9500+, une version boostée de la puce actuelle. Le Find X9s cible clairement les utilisateurs qui trouvent que les flagships actuels sont un peu trop encombrants, tout en gardant une fiche technique très solide.
On en dit quoi ?
C'est quand même franchement audacieux de la part d'Oppo d'oser mettre deux capteurs de 200 MP dans un seul téléphone. Sur le papier, ça promet des performances photo intéressant. Mais bon attention, on sait aussi que les mégapixels ne font pas tout, loin de là, et il faudra voir ce que donne en condition réelle, en particulier avec le traitement logiciel. La vraie question sera aussi le prix, avec une telle débauche de technologie, il y a moyen que ça montre très haut, même si la limitation de la RAM pour la version mondiale réduira un peu la facture.