Les fuites du Oppo Find X9 Ultra confirment un monstre en photo avec deux capteurs de 200 MP

On en dit quoi ?



C'est quand même franchement audacieux de la part d'Oppo d'oser mettre deux capteurs de 200 MP dans un seul téléphone. Sur le papier, ça promet des performances photo intéressant. Mais bon attention, on sait aussi que les mégapixels ne font pas tout, loin de là, et il faudra voir ce que donne en condition réelle, en particulier avec le traitement logiciel. La vraie question sera aussi le prix, avec une telle débauche de technologie, il y a moyen que ça montre très haut, même si la limitation de la RAM pour la version mondiale réduira un peu la facture.