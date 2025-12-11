Xiaomi prépare trois nouvelles voitures électriques et vise l'Europe en 2027
Après le succès de la SU7 en Chine, Xiaomi accélère sur l'automobile avec trois nouveaux modèles : le grand SUV YU9, le sportif YU7 GT et la berline allongée SU7 L. L'Europe reste dans le viseur pour 2027, avec le YU7 GT en première ligne.
Xiaomi ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Selon un rapport publié par Sina Auto, le constructeur chinois prépare trois véhicules distincts pour couvrir plusieurs segments. Le YU9, nom de code Kunlun, est un grand SUV de plus de 5,2 mètres proposant six ou sept places. Il mise sur un groupe motopropulseur hybride rechargeable pour rassurer les conducteurs inquiets de l'autonomie sur longs trajets. Son positionnement le place face aux Li Auto L9 et Aito M9, références du marché familial chinois haut de gamme.
C'est probablement le modèle le plus intéressant pour l'Europe. Le YU7 GT dérive du SUV YU7 mais pousse les curseurs au maximum côté puissance. On parle d'une configuration tri-moteur développant plus de 1 500 chevaux, directement héritée de la SU7 Ultra. Le 0 à 100 km/h serait expédié en moins de 3 secondes. Le SUV a déjà été aperçu plusieurs fois sur le Nürburgring, équipé de pneus Pirelli Trofeo RS spécialement développés pour Xiaomi et d'un système de freinage carbone-céramique Akebono. Le constructeur a même signé un partenariat avec le circuit allemand, incluant le naming d'un virage. Ce YU7 GT serait le premier modèle Xiaomi commercialisé en Europe, face au Tesla Model Y Performance.
Troisième modèle annoncé, la SU7 L est une version allongée de la berline à succès. L'empattement dépasserait 3,1 mètres et la longueur totale 5,2 mètres, de quoi offrir un espace arrière digne d'une limousine. Xiaomi cible ici le segment des berlines de direction, avec charge rapide 5C, plateforme 800 volts et puce de conduite assistée Thor U maison. Le positionnement rappelle celui de la Porsche Panamera Executive par rapport à la version standard.
Xiaomi ne cache pas ses ambitions internationales. William Lu, président de la branche automobile, a confirmé lors du Mobile World Congress 2025 que l'Europe serait la première destination hors de Chine, avec une arrivée prévue en 2027. Pour préparer le terrain, la marque ouvre une dizaine de boutiques en Europe occidentale d'ici fin 2025 et a immatriculé une SU7 Ultra à Munich pour des tests. Un centre de R&D allemand est également en place. Le timing est quand même audacieux : les droits de douane européens sur les voitures chinoises pourraient gonfler les prix de 40 à 50%, faisant passer la SU7 d'entrée de gamme au-delà de 35 000 euros contre environ 27 500 euros en Chine.
Xiaomi avance vite, peut-être trop vite pour l'Europe. En Chine, le constructeur a déjà dépassé les 500 000 véhicules produits et rivalise avec Tesla sur les ventes de berlines. Mais entre les droits de douane, l'absence d'usine locale et un réseau de recharge à adapter, l'arrivée sur le Vieux Continent ne sera pas une simple formalité.
