Xiaomi prépare trois nouvelles voitures électriques et vise l'Europe en 2027

On en dit quoi ?



Xiaomi avance vite, peut-être trop vite pour l'Europe. En Chine, le constructeur a déjà dépassé les 500 000 véhicules produits et rivalise avec Tesla sur les ventes de berlines. Mais entre les droits de douane, l'absence d'usine locale et un réseau de recharge à adapter, l'arrivée sur le Vieux Continent ne sera pas une simple formalité.