Microsoft a donné des clés BitLocker au FBI, et ça nous rappelle un vieux débat avec Apple

On en dit quoi ?



On a quand même là deux visions opposées de la vie privée. Microsoft stocke vos clés par défaut et les donne au FBI sur mandat. Apple refuse de créer des portes dérobées et chiffre tout de bout en bout. Bien sûr, Microsoft respecte la loi et ne fait rien d'illégal, mais bon. Quand on voit que l'option par défaut expose potentiellement vos données, on peut clairement se poser des questions. Pour ceux qui utilisent BitLocker, il est peut-être temps d'aller vérifier où est stockée votre clé de récupération.