Microsoft lance Maia 200, une puce maison surpuissante pour concurrencer Nvidia

On en dit quoi ?



C'est quand même une annonce intéressante. Avec sa puce Maia 200, Microsoft rejoint Google et Amazon dans le club des hyperscalers qui fabriquent leurs propres puces. L'objectif est clair : réduire la facture, mais aussi la dépendance à Nvidia. Mais bon, construire une puce c'est une chose, la faire adopter en masse en est une autre. Nvidia a un gros avantage avec son écosystème logiciel. À voir si Microsoft arrive à tenir ses promesses de performances et de coûts une fois la puce déployée à grande échelle.