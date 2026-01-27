iOS 26.3 ajoute une option pour limiter... la localisation par les opérateurs
Par Laurence - Publié le
Avec iOS 26.3, Apple continue d’affiner sa stratégie de protection de la vie privée, cette fois du côté des réseaux mobiles. La prochaine mise à jour introduit en effet un nouveau réglage baptisé
Par défaut, les réseaux mobiles estiment la position d’un iPhone à partir des antennes relais auxquelles il est connecté. Selon les cas, cette localisation peut descendre à une précision très fine, parfois jusqu’à l’adresse de rue. Avec iOS 26.3, Apple propose désormais de brider volontairement cette précision.
Lorsque l’option est activée, l’opérateur n’aura plus accès à une localisation aussi détaillée : au lieu d’un point précis, il ne pourra situer l’appareil que dans une zone plus large, comme un quartier ou un secteur approximatif. L’objectif est clair : limiter l’exposition des données de localisation sans dégrader l’expérience utilisateur. Apple précise d’ailleurs que cette option n’a aucun impact sur la qualité du signal, la couverture réseau ou les performances de l’iPhone au quotidien.
Cette nouveauté ne concerne pas tous les iPhone. Elle repose sur les modems cellulaires conçus par Apple, à savoir les puces C1 et C1X. En pratique, seuls certains appareils sont compatibles : iPhone Air, iPhone 16e et iPad Pro M5 (version cellulaire).
Côté opérateurs, le déploiement est également très ciblé pour le moment. Apple liste les réseaux compatibles suivants : États-Unis (Boost Mobile), Royaume-Uni (EE, BT), Allemagne (Telekom), Thaïlande (AIS, True). Autrement dit, même avec un iPhone compatible, la fonction ne sera visible que si l’opérateur a activé le support de cette option.
Sur un appareil et un réseau compatibles, l’option se trouve dans les réglages cellulaires : Réglages > Données cellulaires > Options de données mobiles > Limiter la localisation précise. Un redémarrage de l’appareil est nécessaire pour que le changement prenne effet, que ce soit à l’activation ou à la désactivation.
Point important : cette limitation ne concerne que les données transmises aux réseaux mobiles. Les applications continuent de recevoir les informations de localisation via les Services de localisation, selon les autorisations que vous avez définies.
Apple insiste également sur un point sensible : les appels d’urgence ne sont pas affectés. En cas d’appel aux services de secours, la localisation reste aussi précise que nécessaire pour garantir une intervention efficace.
Disponible actuellement en version bêta, iOS 26.3 devrait être déployé auprès du grand public dans les prochaines semaines. Avec cette option, Apple ajoute une nouvelle couche de contrôle granulaire, cette fois face aux opérateurs, confirmant sa volonté de donner davantage de pouvoir aux utilisateurs sur leurs données… même celles qui transitent par les infrastructures réseau.
Limiter la localisation précise, destiné à réduire la quantité d’informations de position transmises aux opérateurs cellulaires.
Une localisation moins fine… pour les réseaux mobiles uniquement
Par défaut, les réseaux mobiles estiment la position d’un iPhone à partir des antennes relais auxquelles il est connecté. Selon les cas, cette localisation peut descendre à une précision très fine, parfois jusqu’à l’adresse de rue. Avec iOS 26.3, Apple propose désormais de brider volontairement cette précision.
Lorsque l’option est activée, l’opérateur n’aura plus accès à une localisation aussi détaillée : au lieu d’un point précis, il ne pourra situer l’appareil que dans une zone plus large, comme un quartier ou un secteur approximatif. L’objectif est clair : limiter l’exposition des données de localisation sans dégrader l’expérience utilisateur. Apple précise d’ailleurs que cette option n’a aucun impact sur la qualité du signal, la couverture réseau ou les performances de l’iPhone au quotidien.
Des contraintes matérielles et géographiques
Cette nouveauté ne concerne pas tous les iPhone. Elle repose sur les modems cellulaires conçus par Apple, à savoir les puces C1 et C1X. En pratique, seuls certains appareils sont compatibles : iPhone Air, iPhone 16e et iPad Pro M5 (version cellulaire).
Côté opérateurs, le déploiement est également très ciblé pour le moment. Apple liste les réseaux compatibles suivants : États-Unis (Boost Mobile), Royaume-Uni (EE, BT), Allemagne (Telekom), Thaïlande (AIS, True). Autrement dit, même avec un iPhone compatible, la fonction ne sera visible que si l’opérateur a activé le support de cette option.
Comment activer la fonction ?
Sur un appareil et un réseau compatibles, l’option se trouve dans les réglages cellulaires : Réglages > Données cellulaires > Options de données mobiles > Limiter la localisation précise. Un redémarrage de l’appareil est nécessaire pour que le changement prenne effet, que ce soit à l’activation ou à la désactivation.
Pas d’impact sur les apps… ni les urgences
Point important : cette limitation ne concerne que les données transmises aux réseaux mobiles. Les applications continuent de recevoir les informations de localisation via les Services de localisation, selon les autorisations que vous avez définies.
Apple insiste également sur un point sensible : les appels d’urgence ne sont pas affectés. En cas d’appel aux services de secours, la localisation reste aussi précise que nécessaire pour garantir une intervention efficace.
Qu'en penser ?
Disponible actuellement en version bêta, iOS 26.3 devrait être déployé auprès du grand public dans les prochaines semaines. Avec cette option, Apple ajoute une nouvelle couche de contrôle granulaire, cette fois face aux opérateurs, confirmant sa volonté de donner davantage de pouvoir aux utilisateurs sur leurs données… même celles qui transitent par les infrastructures réseau.