iOS 26.3 ajoute une option pour limiter... la localisation par les opérateurs

Limiter la localisation précise

Une localisation moins fine… pour les réseaux mobiles uniquement

Image Freepik

Des contraintes matérielles et géographiques

Pas pour le moment !

Comment activer la fonction ?

Pas d’impact sur les apps… ni les urgences

Qu'en penser ?



Disponible actuellement en version bêta, iOS 26.3 devrait être déployé auprès du grand public dans les prochaines semaines. Avec cette option, Apple ajoute une nouvelle couche de contrôle granulaire, cette fois face aux opérateurs, confirmant sa volonté de donner davantage de pouvoir aux utilisateurs sur leurs données… même celles qui transitent par les infrastructures réseau.

Par défaut,Selon les cas, cette localisation peut descendre à une, parfois jusqu’à l’adresse de rue. Avec iOS 26.3, Apple propose désormais decette précision.Lorsque l’option est activée,: au lieu d’un point précis, il ne pourra situer l’appareil que dans une zone plus large, comme un quartier ou un secteur approximatif. L’objectif est clair : limiter l’exposition des données de localisation sans dégrader l’expérience utilisateur. Apple précise d’ailleurs queCette nouveauté ne concerne pas tous les iPhone. Elle repose sur les modems cellulaires conçus par Apple, à savoir les. En pratique, seuls certains appareils sont compatibles : i(version cellulaire).Côté opérateurs, le déploiement est également. Apple liste les réseaux compatibles suivants : États-Unis (Boost Mobile), Royaume-Uni (EE, BT), Allemagne (Telekom), Thaïlande (AIS, True). Autrement dit, même avec un iPhone compatible,Sur un appareil et un réseau compatibles, l’option se trouve dans lescellulaires : Réglages > Données cellulaires > Options de données mobiles > Limiter la localisation précise. Unde l’appareil est nécessaire pour que le changement prenne effet, que ce soit à l’activation ou à la désactivation.Point important :Les applications continuent de recevoir les informations de localisation via les Services de localisation, selon les autorisations que vous avez définies.Apple insiste également sur un point sensible :En cas d’appel aux services de secours, la localisation reste aussi précise que nécessaire pour garantir une intervention efficace.