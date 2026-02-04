iOS 26.3, iPadOS 26.3, macOS 26.3, watchOS 26.3, tvOS 26.3 en approche !
Par Laurence - Publié le
On n'y croyait presque plus à force de report chaque semaine. Mais ce mercredi soir (pourquoi ?), Apple propose enfin la Release Candidate pour iOS 26.3, iPadOS 26.3, watchOS 26.3, macOS 26.3, visionOS 26.3 et tvOS 26.3.
Quelles nouveautés attendues dans iOS 26.3 ?
Traditionnellement, les troisièmes versions des systèmes ne sont pas les plus chargées en nouveautés, et iOS 26.3 ne fait pas exception. Après les premières bêtas, les changements notables sont restés limités. On trouve des ajustements côté fonds d’écran (Météo est désormais séparé de la catégorie Astronomie, et quelques nouvelles variantes météo font leur apparition dans la galerie).
La nouveauté la plus importante reste la nouvelle option de transfert vers Android. En effet, Apple a ajouté un réglage destiné à faciliter le switch d’un iPhone vers un smartphone Android, dans le cadre d’une collaboration Apple/Google. En parallèle, Google travaillerait aussi sur une fonction similaire pour migrer plus facilement vers l'iPhone.
Les utilisateurs européens auront droit à plusieurs ajustements liés à la conformité réglementaire, dont une nouveauté intéressante : le transfert des notifications vers des montres connectées non-Apple Watch. Jusqu’ici, l’Apple Watch reste l’option la plus fluide pour récupérer toutes les notifications de l’iPhone. Mais dans l’UE, Apple devra bientôt permettre à d’autres wearables de bénéficier d’un fonctionnement similaire.
La version publique pourrait intégrer des nouveautés supplémentaires, comme un nouveau fond d’écran Black Unity, et peut-être enfin le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS, attendu depuis plusieurs mois.