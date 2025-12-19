Avec iOS 26.2, Apple pousse certains utilisateurs à faire les mises à jour (malgré eux)
Apple a déployé la semaine dernière iOS 26.2, une mise à jour importante intégrant plusieurs correctifs de sécurité majeurs. En parallèle, la firme a également publié iOS 18.7.3, destiné aux utilisateurs n’ayant pas encore franchi le pas vers iOS 26. Tout du moins en théorie. Mais en pratique, certains propriétaires d’iPhone se retrouvent dans une situation pour le moins déroutante.
Comme l’a relevé Jason Snell sur Six Colors, plusieurs utilisateurs ayant volontairement choisi de rester sur iOS 18 ne se voient tout simplement pas proposer la mise à jour iOS 18.7.3. À la place, leur iPhone n’affiche qu’une seule option dans les réglages : passer directement à iOS 26.2.
Pourtant, iOS 18.7.3 corrige exactement les mêmes failles critiques qu’iOS 26.2, notamment deux vulnérabilités WebKit qu’Apple reconnaît comme ayant potentiellement été exploitées dans des attaques ciblées sur des versions antérieures d’iOS. Cette version devait donc permettre aux utilisateurs de rester protégés sans adopter la nouvelle interface Liquid Glass ni les changements profonds introduits par iOS 26.
Le problème concerne les iPhone compatibles avec iOS 26 (iPhone 11 et plus récents) dont les propriétaires ont choisi de ne pas mettre à jour. Ces utilisateurs ne voient pas iOS 18.7.3 apparaître via le canal de mise à jour classique, contrairement aux appareils plus anciens, incompatibles avec iOS 26, qui reçoivent bien la mise à jour de sécurité.
Difficile de croire qu’il s’agisse d’un simple oubli. Rester sur iOS 18 aujourd’hui est un choix assumé : compatibilité logicielle, prudence face aux bugs initiaux, rejet de certains choix d’interface… Les raisons ne manquent pas.
Or, Apple place désormais ces utilisateurs face à une alternative peu confortable : ignorer des correctifs de sécurité critiques ou installer un système vers lequel ils ne souhaitent pas encore migrer. Pour autant, les utilisateurs devraient-ils avoir à choisir entre leur sécurité et une mise à jour majeure qu’ils ne se sentent pas prêts à adopter.
Entre incohérences de diffusion, contournements inattendus et communication floue, Apple laisse planer le doute sur sa stratégie. S’agit-il d’un bug temporaire ou d’une volonté assumée d’accélérer l’adoption d’iOS 26, quitte à forcer la main aux utilisateurs ? En l’état, la situation est confuse, et peu satisfaisante pour les utilisateurs soucieux de leur sécurité comme de leur stabilité logicielle. Une clarification rapide de la part d’Apple serait bienvenue.
