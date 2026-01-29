Cet artiste anglais traque son iPhone volé et le retrouve lui-même sur un marché... en Chine
Voilà bien une anecdote qui illustre la mondialisation du recel des smartphones volés et la facilité avec laquelle celui-ci peut voyager à l’autre bout du monde. L’acteur et chanteur gallois John Owen-Jones, star des comédies musicales du West End londonien, affirme avoir retrouvé son iPhone dérobé à Londres sur un marché de téléphones d’occasion en Chine.
Un vol à Londres… et une localisation à Shenzhen
Connu pour ses rôles dans Le Fantôme de l’Opéra et Les Misérables, l’artiste de 54 ans s’est fait voler son smartphone en août dernier dans la capitale britannique. Comme de nombreux utilisateurs d’iPhone, il avait activé les fonctions de localisation à distance, ce qui lui a permis de suivre approximativement la trajectoire de l’appareil.
Selon ses publications sur les réseaux sociaux, le téléphone — un iPhone 14 violet — aurait progressivement disparu des radars européens pour réapparaître plusieurs mois plus tard à Shenzhen, mégapole chinoise réputée pour ses immenses marchés d’électronique et de seconde main.
Une découverte filmée sur un marché de smartphones
Justement en tournée en Chine avec son spectacle Unmasked: John Owen-Jones & Friends, le comédien a profité d’un passage à Shenzhen pour visiter l’un de ces marchés spécialisés. Dans une courte vidéo partagée en ligne, on le voit déambuler entre des étals remplis de dizaines d’iPhone et d’appareils Android d’occasion —à la limite d'un bon montage, mais non...
Il explique alors penser avoir reconnu son propre téléphone parmi les modèles exposés. Impossible toutefois de confirmer formellement qu’il s’agit bien de son appareil, les smartphones reconditionnés étant souvent réinitialisés et revendus sans éléments d’identification visibles.
Un phénomène qui dépasse le simple fait divers
Au-delà de l’anecdote, cette histoire met en lumière un problème beaucoup plus vaste : le trafic international de smartphones volés. Londres est particulièrement touchée par ce type de délinquance. D’après des chiffres de la Metropolitan Police Service, plus de 116 000 téléphones auraient été dérobés dans la capitale britannique en 2024, soit environ 13 vols par heure.
Malgré l’ampleur du phénomène, les poursuites restent rares : seules quelques centaines d’affaires aboutissent. Une grande partie des appareils volés quitte rapidement le territoire, alimentant des filières de revente à l’étranger où ils sont remis à neuf puis écoulés sur des marchés parallèles.
Localisation activée, mais récupération incertaine
L’affaire rappelle aussi une réalité souvent méconnue : suivre son téléphone ne signifie pas forcément pouvoir le récupérer. Même avec la géolocalisation active, un appareil peut changer de pays en quelques jours, rendant toute action légale complexe, voire impossible.
Pour les utilisateurs, cette mésaventure souligne l’importance de verrouiller systématiquement son appareil, activer la localisation à distance, utiliser l’effacement des données en cas de vol, et éviter d’exposer son téléphone dans les transports ou lieux touristiques.
Dans le cas de John Owen-Jones, l’histoire se termine surtout par une séquence insolite et virale. Mais pour la majorité des victimes, un smartphone volé reste rarement retrouvé — encore moins par hasard— sur un étal à l’autre bout du monde.