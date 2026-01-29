Cet artiste anglais traque son iPhone volé et le retrouve lui-même sur un marché... en Chine

Localisation activée, mais récupération incertaine



L’affaire rappelle aussi une réalité souvent méconnue : suivre son téléphone ne signifie pas forcément pouvoir le récupérer. Même avec la géolocalisation active, un appareil peut changer de pays en quelques jours, rendant toute action légale complexe, voire impossible.



Pour les utilisateurs, cette mésaventure souligne l’importance de verrouiller systématiquement son appareil, activer la localisation à distance, utiliser l’effacement des données en cas de vol, et éviter d’exposer son téléphone dans les transports ou lieux touristiques.



Dans le cas de John Owen-Jones, l’histoire se termine surtout par une séquence insolite et virale. Mais pour la majorité des victimes, un smartphone volé reste rarement retrouvé — encore moins par hasard— sur un étal à l’autre bout du monde.