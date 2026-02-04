On peut suivre la Coupe de France sur Apple Sports (et autres nouveautés)

Une mise à jour déjà bien fournie

Cap sur l’Amérique du Sud avec la version 3.8

Apple Sports Apple Télécharger

La version 3.7 d’Apple Sports, sortie il y a quelques heures, apporte plusieurs nouveautés.avec classements en direct, cartes de score tour par tour pour chaque golfeur et mises à jour en temps réel, y compris via les widgets et les Live Activities.Côté sports déjà couverts, Apple Sports suivait jusqu’ici la NFL, la MLB, la NBA, la NHL, la Premier League, la NASCAR, la Formule 1 et plusieurs autres compétitions majeures., avec l’arrivée de compétitions nationales comme la Copa del Rey, la Coppa Italia,ou encore la DFB-Pokal.Mais Apple ne compte pas s’arrêter là., dont le Championnat du Brésil (Série A), le Championnat d’Argentine, ou encore celui de la Colombie. L'expansion est logique pour la Pomme, qui cherche à rendre son application sports plus attractive à l’international, en particulier sur des marchés où le football est omniprésent et passionnel.Lancée en 2024,L’application est actuellement disponible sur iPhone dans de nombreux pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, le Portugal, les Pays-Bas ou encore plusieurs pays nordiques.Avec l’ajout progressif de nouvelles ligues et de statistiques toujours plus détaillées,, sans passer par des applications tierces souvent plus complexes.