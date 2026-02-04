On peut suivre la Coupe de France sur Apple Sports (et autres nouveautés)
Par Laurence - Publié le
Apple continue d’étoffer progressivement son application Apple Sports. Après la mise à jour déployée aujourd’hui, la firme de Cupertino préparerait déjà une nouvelle extension majeure de son offre football, avec l’ajout prochain de six championnats sud-américains, comme l’a repéré MacRumors dans le code de l’application.
La version 3.7 d’Apple Sports, sortie il y a quelques heures, apporte plusieurs nouveautés. L’application prend désormais en charge l’intégralité des tournois PGA et LPGA, avec classements en direct, cartes de score tour par tour pour chaque golfeur et mises à jour en temps réel, y compris via les widgets et les Live Activities.
Côté sports déjà couverts, Apple Sports suivait jusqu’ici la NFL, la MLB, la NBA, la NHL, la Premier League, la NASCAR, la Formule 1 et plusieurs autres compétitions majeures. Cette mise à jour élargit également le football européen, avec l’arrivée de compétitions nationales comme la Copa del Rey, la Coppa Italia, la Coupe de France ou encore la DFB-Pokal. Le tennis profite lui aussi d’améliorations, avec désormais des statistiques en temps réel facilitant le suivi des matchs.
Mais Apple ne compte pas s’arrêter là. D’après des éléments découverts dans le code de la future version 3.8, l’application devrait prochainement intégrer six championnats sud-américains, dont le Championnat du Brésil (Série A), le Championnat d’Argentine, ou encore celui de la Colombie. L'expansion est logique pour la Pomme, qui cherche à rendre son application sports plus attractive à l’international, en particulier sur des marchés où le football est omniprésent et passionnel.
Lancée en 2024, Apple Sports propose une approche simple et lisible pour consulter scores en direct, statistiques et résultats. L’application est actuellement disponible sur iPhone dans de nombreux pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, le Portugal, les Pays-Bas ou encore plusieurs pays nordiques.
Avec l’ajout progressif de nouvelles ligues et de statistiques toujours plus détaillées, Cupertino semble vouloir faire d’Apple Sports un compagnon incontournable pour les amateurs de sport, sans passer par des applications tierces souvent plus complexes.
