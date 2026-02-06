L'iPhone Fold aura un écran bien plus résistant que celui des Samsung

Les faiblesses bien connues des smartphones pliables

Un choix de matériaux plus ambitieux pour l’écran pliable

Apple veut éviter un faux départ



En combinant une meilleure protection de l’écran, une attention particulière aux composants internes et une approche prudente du design, Apple semble vouloir sécuriser au maximum le lancement de son premier iPhone pliable.



Une prudence qui contraste avec les lancements précipités observés chez certains concurrents, et qui pourrait expliquer pourquoi Apple arrive plus tard sur ce marché. Si l’iPhone Fold tient ses promesses en matière de robustesse, il pourrait bien redéfinir les standards du segment — à condition, bien sûr, que cette sophistication technique ne se traduise pas par un tarif hors norme.

Cette information s’inscrit dans une, un segment encore marqué par des débuts chaotiques.Par nature, les téléphones à écran pliable cumulent. Parmi les plus critiques, on trouve évidemment la pliure centrale de l’écran, le verre ultra-fin nécessaire à la flexibilité, le mécanisme de charnière et les nappes de connexion reliant les deux parties de l’appareil.À cela s’ajoute un problème récurrent :provoquant à terme fissures ou cassures. C’est précisément ce type de défauts qui avait contribué au lancement catastrophique du premier Samsung Galaxy Fold, devenu un cas d’école dans l’industrie.Un rapport récent évoquait déjà. Apple semble désormais s’attaquer à un autre point clé : la surface même de l’écran.Les écrans pliables reposent tous sur du verre ultra-fin,que le verre utilisé sur les smartphones classiques. Pour limiter l’usure et les rayures, les fabricants y ajoutent une protection intégrée.Selon le média sud-coréen, Apple étudierait une. Là où ce dernier se contente d’un film en polyéthylène téréphtalate, Apple envisagerait l’ajout — ou le remplacement — par un film en polyimide transparent.Ce matériau présente un avantage clé :, le rendant beaucoup plus résistant aux micro-rayures et à l’usure quotidienne. Ce choix est plus coûteux, mais cohérent avec le positionnement premium d’Apple.