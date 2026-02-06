L'iPhone Fold aura un écran bien plus résistant que celui des Samsung
Par Laurence - Publié le
Apple semble déterminée à ne pas reproduire les erreurs de ses concurrents sur le marché encore fragile des smartphones pliables. Alors que l’arrivée de l’iPhone Fold se précise en coulisses, la firme californienne travaillerait sur une protection d’écran intégrée nettement plus résistante que ce que l’on trouve aujourd’hui sur les modèles concurrents, notamment chez Samsung.
Cette information s’inscrit dans une stratégie plus large visant à sécuriser les points faibles structurels des téléphones pliants, un segment encore marqué par des débuts chaotiques.
Par nature, les téléphones à écran pliable cumulent plusieurs vulnérabilités mécaniques et structurelles. Parmi les plus critiques, on trouve évidemment la pliure centrale de l’écran, le verre ultra-fin nécessaire à la flexibilité, le mécanisme de charnière et les nappes de connexion reliant les deux parties de l’appareil.
À cela s’ajoute un problème récurrent : la poussière ou les débris pouvant s’infiltrer entre les deux moitiés de l’écran lorsqu’il est replié, provoquant à terme fissures ou cassures. C’est précisément ce type de défauts qui avait contribué au lancement catastrophique du premier Samsung Galaxy Fold, devenu un cas d’école dans l’industrie.
Un rapport récent évoquait déjà une refonte de l’emplacement des boutons sur l’iPhone Fold afin de limiter les contraintes sur les câbles internes lors de la fermeture. Apple semble désormais s’attaquer à un autre point clé : la surface même de l’écran.
Les écrans pliables reposent tous sur du verre ultra-fin, indispensable à la flexion mais nettement plus fragile que le verre utilisé sur les smartphones classiques. Pour limiter l’usure et les rayures, les fabricants y ajoutent une protection intégrée.
Selon le média sud-coréen The Elec, Apple étudierait une solution plus robuste que celle actuellement utilisée par Samsung. Là où ce dernier se contente d’un film en polyéthylène téréphtalate, Apple envisagerait l’ajout — ou le remplacement — par un film en polyimide transparent.
Ce matériau présente un avantage clé : une dureté de surface nettement supérieure, le rendant beaucoup plus résistant aux micro-rayures et à l’usure quotidienne. Ce choix est plus coûteux, mais cohérent avec le positionnement premium d’Apple.
En combinant une meilleure protection de l’écran, une attention particulière aux composants internes et une approche prudente du design, Apple semble vouloir sécuriser au maximum le lancement de son premier iPhone pliable.
Une prudence qui contraste avec les lancements précipités observés chez certains concurrents, et qui pourrait expliquer pourquoi Apple arrive plus tard sur ce marché. Si l’iPhone Fold tient ses promesses en matière de robustesse, il pourrait bien redéfinir les standards du segment — à condition, bien sûr, que cette sophistication technique ne se traduise pas par un tarif hors norme.
