Apple et Google s’engagent à mieux traiter les développeurs sur leurs App Stores
Par Laurence - Publié le
Apple tente de répondre aux critiques persistantes sur l’abus de position dominante autour de l'iPhone. Sous la pression du régulateur britannique, la firme a pris une série d’engagements visant à garantir un traitement plus équitable des développeurs tiers sur l’App Store. Ces mesures font désormais l’objet d’une consultation publique menée par la Competition and Markets Authority (CMA), qui prévient qu’elle en surveillera étroitement l’efficacité.
Depuis plusieurs années, Apple est accusée par différentes autorités de concurrence à travers le monde d’exploiter sa position dominante sur le marché des applications iPhone. Deux reproches principaux reviennent régulièrement : d’une part, le contrôle quasi exclusif de la distribution des applications via l’App Store ; d’autre part, un traitement jugé préférentiel de ses propres services au détriment des applications concurrentes.
Les engagements annoncés aujourd’hui par Apple — tout comme ceux pris par Google — s’attaquent principalement à ce second point. La CMA cherche désormais à déterminer si ces promesses sont suffisantes pour rétablir une concurrence équitable.
Sur ce dernier point, la CMA indique qu’elle suivra de près le nombre de demandes d’interopérabilité reçues par Apple, ainsi que leur issue, afin d’évaluer concrètement l’impact des nouvelles règles.
La consultation publique est ouverte jusqu’au 3 mars, date limite fixée pour le dépôt des commentaires des développeurs et parties prenantes. Apple devra ensuite mettre en œuvre ces engagements au plus tard le 1er avril.
Interrogée par Bloomberg, Apple se veut rassurante et met en avant les bénéfices de ces ajustements.
Il convient désormais d'attendre pour savoir si ces promesses suffiront à convaincre les développeurs — et surtout le régulateur britannique — que l’App Store fonctionne désormais sur des bases réellement équitables. La CMA, elle, prévient qu’elle jugera Apple sur les faits.
Une domination contestée de longue date
Quatre engagements clés pris par Apple
Apple s’engage notamment sur quatre axes majeurs :
• Examen des applications : garantir que les applications soient évaluées selon des critères équitables, objectifs et transparents, sans discrimination envers celles qui concurrencent les services d’Apple.
• Classement des applications : assurer que les algorithmes de mise en avant et de classement dans l’App Store ne favorisent pas indûment les applications maison.
• Utilisation des données : protéger les données collectées auprès des développeurs lors des processus de validation, et s’abstenir de les exploiter de manière anticoncurrentielle.
• Interopérabilité : permettre aux développeurs de demander plus facilement un accès aux fonctionnalités et interfaces d’iOS, Apple s’engageant à examiner ces demandes de façon équitable et objective.
Une mise en œuvre rapide et sous contrôle
Les engagements annoncés aujourd’hui permettent à Apple de continuer à faire progresser des innovations essentielles en matière de confidentialité et de sécurité pour les utilisateurs, tout en offrant de grandes opportunités aux développeurs, a déclaré un porte-parole de l’entreprise.
Qu'en penser ?
