Apple et Google s’engagent à mieux traiter les développeurs sur leurs App Stores

Une domination contestée de longue date

Quatre engagements clés pris par Apple

Apple s’engage notamment sur quatre axes majeurs :



• Examen des applications : garantir que les applications soient évaluées selon des critères équitables, objectifs et transparents, sans discrimination envers celles qui concurrencent les services d’Apple.

• Classement des applications : assurer que les algorithmes de mise en avant et de classement dans l’App Store ne favorisent pas indûment les applications maison.

• Utilisation des données : protéger les données collectées auprès des développeurs lors des processus de validation, et s’abstenir de les exploiter de manière anticoncurrentielle.

• Interopérabilité : permettre aux développeurs de demander plus facilement un accès aux fonctionnalités et interfaces d’iOS, Apple s’engageant à examiner ces demandes de façon équitable et objective.

Une mise en œuvre rapide et sous contrôle

Les engagements annoncés aujourd’hui permettent à Apple de continuer à faire progresser des innovations essentielles en matière de confidentialité et de sécurité pour les utilisateurs, tout en offrant de grandes opportunités aux développeurs

Qu'en penser ?



Il convient désormais d'attendre pour savoir si ces promesses suffiront à convaincre les développeurs — et surtout le régulateur britannique — que l’App Store fonctionne désormais sur des bases réellement équitables. La CMA, elle, prévient qu’elle jugera Apple sur les faits.

Depuis plusieurs années,. Deux reproches principaux reviennent régulièrement : d’une part, lequasi exclusif de la distribution des applications via l’App Store ; d’autre part, unde ses propres services au détriment des applications concurrentes.Les engagements annoncés aujourd’hui par Apple — tout comme ceux pris par Google — s’attaquent principalement à ce second point. La CMA cherche désormais àSur ce dernier point, la CMA indique qu’elle suivra de près, ainsi que leur issue, afin d’évaluer concrètement l’impact des nouvelles règles., date limite fixée pour le dépôt des commentaires des développeurs et parties prenantes. Apple devra ensuite mettre en œuvre ces engagements au plus tard le 1er avril.Interrogée par, a déclaré un porte-parole de l’entreprise.