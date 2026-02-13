iPhone 18 Pro : les trois avancées majeures de la puce modem C2

Qu'en penser ?



Si ces informations se confirment, l’iPhone 18 Pro marquerait une étape majeure dans la transition d’Apple vers des modems entièrement conçus en interne. Au-delà des gains techniques, l’enjeu est stratégique : réduire la dépendance à Qualcomm, maîtriser les coûts à long terme et renforcer l’optimisation globale du matériel. Reste à voir si la C2 tiendra ses promesses en conditions réelles. Mais sur le papier, autonomie, confidentialité et performances réseau constituent déjà un trio d’arguments solides pour la prochaine génération d’iPhone.