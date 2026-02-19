Quad Lock vend déjà des coques pour l'iPhone 17e, qu'Apple n'a même pas encore annoncé

On en dit quoi ?



C'est rigolo de voir Quad Lock envoyer des mails promotionnels pour un téléphone qui n'existe pas encore officiellement. Les fabricants d'accessoires ont l'habitude de travailler en amont avec Apple, et ils reçoivent les dimensions et les specs bien avant l'annonce publique. Mais là, envoyer un mail commercial avec un lien vers la boutique, c'est chaud. Si l'annonce tombe bien aujourd'hui, ça aura au moins le mérite de confirmer que les fuites étaient fiables depuis le début.