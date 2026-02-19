Quad Lock vend déjà des coques pour l'iPhone 17e, qu'Apple n'a même pas encore annoncé
Par Vincent Lautier - Publié le
Un lecteur nous a transmis un mail de Quad Lock faisant la promotion de coques pour l'iPhone 17e. Le produit n'a même pas été présenté par Apple, mais le fabricant d'accessoires a visiblement pris les devants.
Un lecteur de Mac4Ever (merci François !) a reçu un mail commercial de Quad Lock Europe, avec un lien direct vers une collection de coques pour iPhone 17e. Le site affiche bien une page dédiée au modèle, avec deux accessoires, une coque et une protection d'écran. Le problème, c'est qu'Apple n'a toujours rien annoncé. Pas de keynote, pas de communiqué de presse, pas la moindre confirmation officielle. Quad Lock a donc grillé la politesse à Apple, et ce n'est pas la première fois qu'un fabricant d'accessoires vend la mèche avant l'heure.
Si Quad Lock est aussi confiant, c'est aussi que les fuites autour de l'iPhone 17e sont nombreuses depuis plusieurs semaines. Le téléphone embarquerait la puce A19, la même que l'iPhone 17 sorti en septembre, avec un écran OLED de 6,1 pouces toujours en 60 Hz. Le gros changement viendrait du design : la Dynamic Island remplacerait l'encoche héritée du 16e, et le MagSafe ferait son apparition sur la gamme abordable d'Apple. C'est un ajout que beaucoup attendaient, puisque l'iPhone 16e se limitait à la recharge Qi classique à 7,5 W. Le stockage passerait aussi de 128 Go à 256 Go en entrée de gamme, et Apple intégrerait son modem 5G maison C1X de deuxième génération, qui promet de meilleurs débits que la première version.
Côté prix, l'iPhone 17e garderait la même grille tarifaire que son prédécesseur : 599 dollars aux États-Unis, et entre 649 et 749 euros en Europe selon la capacité de stockage. Plusieurs sources pointent vers une annonce aujourd'hui. Apple pourrait opter pour un simple communiqué de presse accompagné d'une mise à jour de son site, sans keynote. Un format discret, déjà utilisé pour l'iPhone 16e l'année dernière.
C'est rigolo de voir Quad Lock envoyer des mails promotionnels pour un téléphone qui n'existe pas encore officiellement. Les fabricants d'accessoires ont l'habitude de travailler en amont avec Apple, et ils reçoivent les dimensions et les specs bien avant l'annonce publique. Mais là, envoyer un mail commercial avec un lien vers la boutique, c'est chaud. Si l'annonce tombe bien aujourd'hui, ça aura au moins le mérite de confirmer que les fuites étaient fiables depuis le début.
Quad Lock n'a pas attendu Apple
Un lecteur de Mac4Ever (merci François !) a reçu un mail commercial de Quad Lock Europe, avec un lien direct vers une collection de coques pour iPhone 17e. Le site affiche bien une page dédiée au modèle, avec deux accessoires, une coque et une protection d'écran. Le problème, c'est qu'Apple n'a toujours rien annoncé. Pas de keynote, pas de communiqué de presse, pas la moindre confirmation officielle. Quad Lock a donc grillé la politesse à Apple, et ce n'est pas la première fois qu'un fabricant d'accessoires vend la mèche avant l'heure.
Ce que les rumeurs disent de l'iPhone 17e
Si Quad Lock est aussi confiant, c'est aussi que les fuites autour de l'iPhone 17e sont nombreuses depuis plusieurs semaines. Le téléphone embarquerait la puce A19, la même que l'iPhone 17 sorti en septembre, avec un écran OLED de 6,1 pouces toujours en 60 Hz. Le gros changement viendrait du design : la Dynamic Island remplacerait l'encoche héritée du 16e, et le MagSafe ferait son apparition sur la gamme abordable d'Apple. C'est un ajout que beaucoup attendaient, puisque l'iPhone 16e se limitait à la recharge Qi classique à 7,5 W. Le stockage passerait aussi de 128 Go à 256 Go en entrée de gamme, et Apple intégrerait son modem 5G maison C1X de deuxième génération, qui promet de meilleurs débits que la première version.
Combien et quand ?
Côté prix, l'iPhone 17e garderait la même grille tarifaire que son prédécesseur : 599 dollars aux États-Unis, et entre 649 et 749 euros en Europe selon la capacité de stockage. Plusieurs sources pointent vers une annonce aujourd'hui. Apple pourrait opter pour un simple communiqué de presse accompagné d'une mise à jour de son site, sans keynote. Un format discret, déjà utilisé pour l'iPhone 16e l'année dernière.
On en dit quoi ?
C'est rigolo de voir Quad Lock envoyer des mails promotionnels pour un téléphone qui n'existe pas encore officiellement. Les fabricants d'accessoires ont l'habitude de travailler en amont avec Apple, et ils reçoivent les dimensions et les specs bien avant l'annonce publique. Mais là, envoyer un mail commercial avec un lien vers la boutique, c'est chaud. Si l'annonce tombe bien aujourd'hui, ça aura au moins le mérite de confirmer que les fuites étaient fiables depuis le début.