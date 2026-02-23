Strava ajoute cinq nouveaux sports ! Allez-vous vous entraîner ?
Par Laurence - Publié le
Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Strava : la plateforme de suivi d’activités déploie cinq nouvelles catégories sportives, parmi les plus demandées par sa communauté. Une évolution attendue, qui vise à offrir un suivi plus précis à des millions d’athlètes amateurs jusque-là contraints d’utiliser des options génériques.
Cinq nouvelles activités officiellement prises en charge
À partir d’aujourd’hui, Strava permet de suivre distinctement les activités suivantes : basketball, cricket, danse, padel, volleyball. Jusqu’à présent, les fans de ces disciplines devaient enregistrer leurs séances sous la catégorie peu précise « Workout ».
Désormais, ils pourront bénéficier d’un suivi plus fidèle, au même titre que les plus de 50 sports déjà pris en charge par la plateforme. Selon Strava, cette mise à jour vise à offrir à ses plus de 180 millions d’utilisateurs dans le monde des outils mieux adaptés aux activités qu’ils pratiquent déjà régulièrement.
Le padel, un ajout stratégique
Parmi ces nouveautés, le padel retient particulièrement l’attention. Ce sport hybride, à mi-chemin entre le tennis et le squash, connaît une croissance fulgurante à l’échelle mondiale, avec environ 30 millions de joueurs amateurs selon les estimations évoquées par Strava.
Son intégration officielle reflète une tendance plus large : Strava ne se limite plus aux sports d’endurance traditionnels, mais cherche à mieux couvrir les sports collectifs et les pratiques urbaines, très présentes dans les usages réels de ses membres.
D’autres catégories à venir
Strava indique que cette mise à jour n’est qu’une étape. D’autres activités seront ajoutées à l’avenir, sans toutefois préciser lesquelles ni à quel rythme. Un flou volontaire, mais qui laisse entendre que la plateforme continuera d’étoffer son catalogue en fonction des demandes de sa communauté.
Une chose est sûre : avec ces nouvelles catégories, Strava comble un manque de longue date et renforce son positionnement comme outil de référence pour le suivi sportif, bien au-delà de la course à pied et du vélo.