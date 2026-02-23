Strava ajoute cinq nouveaux sports ! Allez-vous vous entraîner ?

Cinq nouvelles activités officiellement prises en charge

Le padel, un ajout stratégique

D’autres catégories à venir

À partir d’aujourd’hui, Strava permet de suivre distinctement les activités suivantes :. Jusqu’à présent, les fans de ces disciplines devaient enregistrer leurs séances sous la catégorie peu précise « Workout ».Désormais, ils pourront bénéficier d’un. Selon Strava, cette mise à jour vise à offrir à ses plus de 180 millions d’utilisateurs dans le monde des outils mieux adaptés aux activités qu’ils pratiquent déjà régulièrement.Parmi ces nouveautés,. Ce sport hybride, à mi-chemin entre le tennis et le squash, connaît une croissance fulgurante à l’échelle mondiale, avec environSon intégration officielle reflète une tendance plus large :, mais cherche à mieux couvrir les sports collectifs et les pratiques urbaines, très présentes dans les usages réels de ses membres.Strava indique que. D’autres activités seront ajoutées à l’avenir, sans toutefois préciser lesquelles ni à quel rythme. Un flou volontaire, mais qui laisse entendre que la plateformeUne chose est sûre : avec ces nouvelles catégories,et renforce son positionnement comme outil de référence pour le suivi sportif, bien au-delà de la course à pied et du vélo.