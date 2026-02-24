Android et iOS plus proches ? Xiaomi prépare une surprise au MWC !
Xiaomi préparerait une annonce majeure m pour le Mobile World Congress 2026, qui se tiendra à Barcelone du 2 au 5 mars 2026. Aux côtés du lancement attendu de la nouvelle gamme Xiaomi 17, la firme aurait l’intention de présenter une mise à jour de son système d’exploitation maison, HyperOS 3.1. intégrant un nouvel outil baptisé iOS Bridge, destiné à améliorer l’interopérabilité avec les produits Apple, comme l’iPhone ou les AirPods.
Selon les informations divulguées, iOS Bridge ne se contente pas d’être une simple option, mais viserait à rendre plus fluides et transparentes les interactions entre les appareils Xiaomi et l’écosystème iOS :
• Alertes d’appels (iPhone vers Xiaomi) : les appels entrants sur un iPhone pourraient être affichés sur des tablettes ou ordinateurs Xiaomi connectés, permettant ainsi de répondre ou de gérer un appel sans avoir son iPhone en main.
• Intégration améliorée des AirPods : les écouteurs sans fil d’Apple pourraient bientôt offrir une expérience plus riche sur les appareils HyperOS, avec affichage du niveau de batterie et contrôles avancés proches de ce que propose iOS.
• Partage de fichiers direct entre iPhone et Xiaomi : une fonctionnalité proche d’AirDrop serait à l’étude, permettant des transferts rapides et sans fil entre iPhone et smartphones ou tablettes Xiaomi, sans passer par des applications tierces.
