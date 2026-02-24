Android et iOS plus proches ? Xiaomi prépare une surprise au MWC !

Une meilleure connectivité entre Xiaomi et Apple ?

• Alertes d’appels (iPhone vers Xiaomi) : les appels entrants sur un iPhone pourraient être affichés sur des tablettes ou ordinateurs Xiaomi connectés, permettant ainsi de répondre ou de gérer un appel sans avoir son iPhone en main.

• Intégration améliorée des AirPods : les écouteurs sans fil d’Apple pourraient bientôt offrir une expérience plus riche sur les appareils HyperOS, avec affichage du niveau de batterie et contrôles avancés proches de ce que propose iOS.

• Partage de fichiers direct entre iPhone et Xiaomi : une fonctionnalité proche d’AirDrop serait à l’étude, permettant des transferts rapides et sans fil entre iPhone et smartphones ou tablettes Xiaomi, sans passer par des applications tierces.

Une annonce stratégique à Barcelone

Vers une adoption plus large ?

Selon les informations divulguées, iOS Bridge ne se contente pas d’être une simple option, mais viserait àSi ces fonctions se concrétisent, ce serait, un domaine où les fabricants Android ont traditionnellement été moins performants que l’intégration verticale d’Apple entre ses propres appareils.Le MWC est l’un des événements les, et Xiaomi pourrait profiter de cette tribune non seulement pour dévoiler ses nouveaux smartphones Xiaomi 17, mais aussi pour donner. Une telle initiative pourrait séduire une base d’utilisateurs qui jonglent quotidiennement entre deux écosystèmes, comme un iPhone ou des AirPods d’un côté et un smartphone, une tablette ou un portable Xiaomi de l’autre.Bien que ces informations proviennent de, elles s’inscrivent dans une tendance plus large : celle d’une. Alors que certains fabricants ont tenté de s’inspirer de l’intégration transparente offerte par Apple entre iPhone, iPad, Mac et accessoires, peu ont réellement réussi à offrir une expérience équivalente avec des appareils tiers. Si HyperOS 3.1 parvient à intégrer ces fonctions, cela pourrait représenter uneIl reste à voir si ces fonctionnalités seront annoncées officiellement à la MWC 2026, et si elles seront disponibles immédiatement ou déployées progressivement par la suite. Mais en attendant,pour ce qui pourrait être l’une des annonces logicielles les plus intéressantes de l’année pour les amateurs de mobilité et de connectivité.