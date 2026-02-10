Une Xiaomi YU7 aperçue sur une autoroute américaine, mais ça n’est pas ce que vous croyez
Un SUV électrique Xiaomi YU7 Max a été photographié sur l'Interstate 5 aux États-Unis. De quoi alimenter d'un coup les rumeurs les plus folles d'une arrivée de Xiaomi sur le marché américain. Sauf que la réalité est en fait toute autre.
Des plaques qui en disent beaucoup
Les photos, publiées sur Xiaohongshu puis relayées sur Reddit, montrent une YU7 Max qui se balade tranquillement sur l'I-5 avec des plaques de fabricant de l'Illinois, portant le numéro 132. Et c'est là que ça devient amusant : ce même numéro a déjà été repéré sur des véhicules de test Rivian. Et Rivian fabrique ses voitures dans l'Illinois. Coïncidence ? Eh bien non. Le CEO de Rivian, RJ Scaringe, avait déjà confirmé posséder plusieurs véhicules électriques chinois pour de l'analyse concurrentielle. Rivian a d'ailleurs répondu à la presse en expliquant que c'est une pratique courante dans l'industrie d'étudier les véhicules de la concurrence.
Lei Jun calme le jeu
Côté Xiaomi, Lei Jun a lui aussi vite réagi sur Weibo. Le fondateur a confirmé que Xiaomi n'a aucun projet d'entrée sur le marché auto américain. Selon lui, la YU7 aperçu en Californie a probablement été acheté par un concurrent ou un fournisseur de l'industrie automobile américaine pour du benchmarking. L'expansion internationale est quand même un objectif à moyen-long terme pour Xiaomi, mais la marque préfère pour le moment se concentrer sur la Chine. Et quand on voit les chiffres de vente de la SU7, on comprend pourquoi.
690 chevaux et des ambitions
Le YU7 Max, c'est le deuxième modèle auto de Xiaomi après la berline SU7. Deux moteurs électriques pour 508 kW (690 ch), un 0 à 100 en 3,23 secondes, une batterie CATL de 101,7 kWh et 760 km d'autonomie en cycle CLTC. Le prix en Chine tourne autour de 330 000 yuans, soit à peu près 42 000 euros. Xiaomi a aussi dévoilé une version GT de 990 ch qui tape les 300 km/h. Autant dire que le constructeur chinois ne fait pas semblant et n'est plus un simple vendeur de parapluies (oui j'ai un parapluie Xiaomi).
On en dit quoi ?
Rivian qui achète un Xiaomi pour le décortiquer avant de lancer son R2 à 45 000 dollars, c'est quand même un sacré signal. Xiaomi aux États-Unis, ce n'est pas pour demain, vous imaginez le bronx vu le contexte actuel… mais quand un constructeur américain se donne la peine d'importer un SUV chinois pour le passer au peigne fin, c'est que la concurrence commence à faire un peu peur. Et vu les specs du YU7 Max pour 42 000 euros, on comprend pourquoi.