Une Xiaomi YU7 aperçue sur une autoroute américaine, mais ça n’est pas ce que vous croyez

On en dit quoi ?



Rivian qui achète un Xiaomi pour le décortiquer avant de lancer son R2 à 45 000 dollars, c'est quand même un sacré signal. Xiaomi aux États-Unis, ce n'est pas pour demain, vous imaginez le bronx vu le contexte actuel… mais quand un constructeur américain se donne la peine d'importer un SUV chinois pour le passer au peigne fin, c'est que la concurrence commence à faire un peu peur. Et vu les specs du YU7 Max pour 42 000 euros, on comprend pourquoi.