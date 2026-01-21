Ce Xiaomi SU7 Max vient de parcourir 4264 km en 24 heures. Mais pourquoi ?

On en dit quoi ?



C'est un sacré message que Xiaomi envoie au marché avec ce record. En moins de deux ans sur le marché automobile, cette marque de téléphones s'est hissée au niveau des constructeurs les plus réputés, et sur certains points, les dépasse largement. Ce record en lui-même, c'est une chose, mais quand on regarde la la technologie de charge ultra rapide et l'efficacité énergétique qui vont avec, c'est assez vertigineux.