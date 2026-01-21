Ce Xiaomi SU7 Max vient de parcourir 4264 km en 24 heures. Mais pourquoi ?
Par Vincent Lautier - Publié le
C'est une distance assez dingue oui, une berline électrique de Xiaomi a parcouru plus de 4 200 kilomètres en une seule journée. Elle a battu au passage le record pour un modèle de série, toutes marques confondues. C'est une démonstration de force technique , et dans la foulée un message fort adressé à la concurrence.
Le constructeur chinois a donc décidé de passer sa SU7 Max nouvelle génération à un test d'endurance franchement impressionnant : 24 heures de roulage intensif, sur un circuit ovale de 7,8 km situé à Yancheng, petite bourgade de l'est de la Chine. Le résultat est fou : 4 264 km avalés entre le 20 et le 21 novembre 2025. Pour vous donner une vague idée, c'est plus long que Madrid > Moscou. Sauf qu'ici, c'est réalisé en une seule journée.
Pendant toute la durée de ce test de zinzins, la voiture a roulé à des vitesses atteignant 240 km/h. Si on compte les arrêts de recharge, la moyenne générale était aux alentours de à 178 km/h. Lei Jun, le patron de Xiaomi, a lui-même résumé l'exploit sur Weibo avec cette formule :
Derrière ce record assez fou, se cache une fiche technique très impressionnante. Ce SU7 Max embarque une batterie CATL de deuxième génération d'une belle capacité de 101,7 kWh. La densité énergétique est passée de 152 à 189 Wh/kg, ce qui permet au véhicule d'aller plus loin, tout en gardant un poids relativement acceptable. Tout ceci repose sur une architecture 897 volts, avec une capacité de charge de 5,2C. Dit autrement, la voiture peut récupérer 670 km d'autonomie en seulement 15 minutes. C'est assez dingue.
Si on regarde du côté de la motorisation, on retrouve sur ce modèle le bloc V6s Plus développé par Xiaomi, qui est capable de grimper jusqu'à 22 000 tr/min. La puissance combinée atteint quand même 495 kW, soit 690 chevaux, avec un couple de 838 Nm. La vitesse maximale, elle, est limitée à un petit 265 km/h.
Ce record improbable place en fait la SU7 Max devant tous les véhicules de série présents sur le marché. Le Xpeng P7 avait atteint lui un petit 3 961 km lors d'un test équivalent l'été dernier. La Mercedes-Benz CLA s'était arrêtée à 3 717 km, et la Porsche Taycan à « seulement » 3 425 km. En fait, seul le concept car Mercedes-AMG GT XX fait encore mieux avec 5 479 km, mais il n'est pas commercialisé de série.
Ce SU7 Max nouvelle génération sera disponible en Chine à partir du mois d'avril 2026, à un tarif démarrant à 310 000 yuans, soit 38 000 euros à la louche. C'est clairement donné pour ce niveau de performance, mais oui, comparer les prix en Chine et en Europe n'a pas vraiment de sens.
C'est un sacré message que Xiaomi envoie au marché avec ce record. En moins de deux ans sur le marché automobile, cette marque de téléphones s'est hissée au niveau des constructeurs les plus réputés, et sur certains points, les dépasse largement. Ce record en lui-même, c'est une chose, mais quand on regarde la la technologie de charge ultra rapide et l'efficacité énergétique qui vont avec, c'est assez vertigineux.
100 marathons
Le constructeur chinois a donc décidé de passer sa SU7 Max nouvelle génération à un test d'endurance franchement impressionnant : 24 heures de roulage intensif, sur un circuit ovale de 7,8 km situé à Yancheng, petite bourgade de l'est de la Chine. Le résultat est fou : 4 264 km avalés entre le 20 et le 21 novembre 2025. Pour vous donner une vague idée, c'est plus long que Madrid > Moscou. Sauf qu'ici, c'est réalisé en une seule journée.
Pendant toute la durée de ce test de zinzins, la voiture a roulé à des vitesses atteignant 240 km/h. Si on compte les arrêts de recharge, la moyenne générale était aux alentours de à 178 km/h. Lei Jun, le patron de Xiaomi, a lui-même résumé l'exploit sur Weibo avec cette formule :
C'est comme courir un marathon à une vitesse de sprint.
Une architecture taillée pour la performance
Derrière ce record assez fou, se cache une fiche technique très impressionnante. Ce SU7 Max embarque une batterie CATL de deuxième génération d'une belle capacité de 101,7 kWh. La densité énergétique est passée de 152 à 189 Wh/kg, ce qui permet au véhicule d'aller plus loin, tout en gardant un poids relativement acceptable. Tout ceci repose sur une architecture 897 volts, avec une capacité de charge de 5,2C. Dit autrement, la voiture peut récupérer 670 km d'autonomie en seulement 15 minutes. C'est assez dingue.
Si on regarde du côté de la motorisation, on retrouve sur ce modèle le bloc V6s Plus développé par Xiaomi, qui est capable de grimper jusqu'à 22 000 tr/min. La puissance combinée atteint quand même 495 kW, soit 690 chevaux, avec un couple de 838 Nm. La vitesse maximale, elle, est limitée à un petit 265 km/h.
La concurrence à genoux
Ce record improbable place en fait la SU7 Max devant tous les véhicules de série présents sur le marché. Le Xpeng P7 avait atteint lui un petit 3 961 km lors d'un test équivalent l'été dernier. La Mercedes-Benz CLA s'était arrêtée à 3 717 km, et la Porsche Taycan à « seulement » 3 425 km. En fait, seul le concept car Mercedes-AMG GT XX fait encore mieux avec 5 479 km, mais il n'est pas commercialisé de série.
Ce SU7 Max nouvelle génération sera disponible en Chine à partir du mois d'avril 2026, à un tarif démarrant à 310 000 yuans, soit 38 000 euros à la louche. C'est clairement donné pour ce niveau de performance, mais oui, comparer les prix en Chine et en Europe n'a pas vraiment de sens.
On en dit quoi ?
C'est un sacré message que Xiaomi envoie au marché avec ce record. En moins de deux ans sur le marché automobile, cette marque de téléphones s'est hissée au niveau des constructeurs les plus réputés, et sur certains points, les dépasse largement. Ce record en lui-même, c'est une chose, mais quand on regarde la la technologie de charge ultra rapide et l'efficacité énergétique qui vont avec, c'est assez vertigineux.