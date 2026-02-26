iPhone Fold : Apple aurait-elle trouvé les secrets de la pliure invisible ?

Une pliure maîtrisée

Contrairement à certaines firme ayant lancé des modèles perfectibles avant de les affiner au fil des générations, Cupertino semble vouloir poser immédiatement un standard élevé, en s’attaquant en premier à l’un des défauts structurels du form factor. Si l’iPhone Fold tient ses promesses — pliure presque invisible, qualité perçue élevée et intégration logicielle maîtrisée — la firme pourrait bien rebattre les cartes d’un marché encore en quête de maturité. Il ne reste plus que quelques mois à attendre pour voir si ces avancées techniques se traduiront par un produit accessible ou réservé à une clientèle très premium.

Apparemment, Apple serait parvenue à limiter la profondeur de la pliure à moins de 0,15 mm, avec un angle de pliage inférieur à 2,5 degrés. Ces chiffres sont impressionnants et, en pratique, pourraient, aussi bien visuellement qu’au toucher.Pour donner un ordre de comparaison, une feuille de papier mesure environ 0,1 mm d’épaisseur. Autrement dit, la transition au niveau de la pliure pourrait être plus subtile que le passage du doigt sur deux feuilles superposées. Une performance qui irait bien au-delà de ce que proposent aujourd’hui la plupart des smartphones pliables du marché.Cette fuite vient renforcer un rapport publié l’an dernier par le média taïwanais. Ce dernier affirmait qu’Si ces nouvelles données se confirment, Apple pourrait arriver sur le marché avec une solution plus mature que celles de ses concurrents, malgré son retard apparent.Le leakeraffirme que des commandes de fabrication pour l’écran pliable d’Apple ont déjà été lancées sur les lignes de production. Il ajoute que, ce qui concorde avec plusieurs informations récentes évoquant une mise sur le marché courant 2026.Si Apple est restée jusqu’ici très discrète sur ses ambitions en matière de smartphones pliables, ces indices suggèrent que le projet est désormais entré dans une phase industrielle avancée.