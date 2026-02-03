Le point sur l'iPhone Fold : design, Dynamic Island, très grosse batterie...

Des boutons repensés pour un format pliable

Une Dynamic Island plus discrète et nouveau bloc photo

Peu de couleurs, mais une structure interne optimisée

Qu'en penser ?



L’iPhone Fold serait lancé aux côtés des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, plus tard dans l’année. Si ces derniers devraient concentrer l’essentiel des ventes, le modèle pliable pourrait s’imposer comme l’iPhone à la meilleure autonomie, et comme une vitrine technologique assumée. Apple viserait clairement le statut : celui d’un appareil à part, pensé pour démontrer sa maîtrise du pliable — sans compromis sur la batterie, un point longtemps critique sur ce type de smartphone.

oblige,: Apple aurait modifié l’ergonomie pour s’adapter aux contraintes internes du format pliable.. Le bouton d’alimentation avec Touch ID ainsi que le Camera Control resteraient sur la tranche droite. La tranche gauche serait totalement lisse, sans aucun bouton.Ce choix serait directement lié à l’architecture interne. L, permettant de faire remonter les connexions vers les boutons de volume sans traverser l’écran pliable — un gain de place précieux dans un châssis déjà très contraint.Côté façade,, ce qui permettrait de réduire significativement la Dynamic Island par rapport aux modèles actuels.À l’arrière, Apple opterait pour un plateau photo horizontal, inspiré de l’iPhone Air :, le microphone et le flash intégrés au même ensemble, un bloc entièrement noir, contrastant avec la couleur du châssis, et non ton sur ton. Ce choix esthétique assez radical marquerait une vraie rupture visuelle dans la gamme.Selon: le blanc, qui serait la seule teinte confirmée à ce stade, et une seconde couleur encore non précisée. À l’intérieur, Apple miserait sur une structure empilée innovante, laissant l’essentiel de l’espace au double écran et à la batterie. Cette approche expliquerait en partie la capacité énergétique impressionnante évoquée par plusieurs sources.Autre fuite majeure, corroborée cette fois par le leaker, voire davantage. Pour rappel, l’iPhone 17 était de 3 692 mAh, l’iPhone Air de 3 149 mAh, l’iPhone 17 Pro de 4 252 mAh et l’iPhone 17 Pro Max de 5 088 mAh. Même le modèle le plus endurant actuel serait donc dépassé d’environ 10 % ou plus.: iPhone 14 jaune, dos en verre dépoli des iPhone 15, capture vidéo spatiale sur iPhone 15 Pro, évolutions de l’iPad, écran nano-texturé de l’iPad Pro M4, ou encore détails précis sur l’iPhone 16 Pro. D’autres rumeurs évoquent également