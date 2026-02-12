L’iPhone Fold pourrait faire exploser l’adoption des smartphones pliables

Qu'en penser ?



Si Apple concrétise son projet, son arrivée pourrait légitimer définitivement les smartphones pliables auprès du grand public. Entre puissance de marque, écosystème logiciel et stratégie premium, l’iPhone pliable pourrait accélérer l’adoption mondiale de cette catégorie encore de niche. Mais il demeure encore quelques inconnues : est-ce que le prix, le positionnement et l’expérience utilisateur seront à la hauteur des attentes — un facteur clé pour transformer l’intérêt technologique en succès commercial durable.