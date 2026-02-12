L’iPhone Fold pourrait faire exploser l’adoption des smartphones pliables
L’arrivée d’un iPhone fold pourrait profondément transformer le marché des smartphones pliables. Selon Counterpoint Research, le lancement d’un modèle au format type livre — avec un grand écran intérieur — devrait accélérer l’adoption de cette catégorie premium dès 2026 et influencer l’ensemble de l’industrie. Alors que les constructeurs Android explorent ce segment depuis plusieurs années, l’entrée d’Apple pourrait marquer un véritable tournant commercial et stratégique.
Un iPhone pliable... orienté vers la productivité
D’après les dernières rumeurs, Apple préparerait un iPhone pliable qui s’ouvre comme un livre, plutôt qu’un modèle à clapet. Le smartphone proposerait un écran externe d’environ 5,5 pouces, un écran interne de 7,8 pouces, proche du format des plus grands iPad.
Il se positionnerait ainsi sur la productivité et le multitâche. Cette orientation confirme une stratégie centrée sur les usages professionnels et l’efficacité, plutôt que sur l’effet gadget ou l’expérimentation de design.
Selon Counterpoint Research, l’arrivée d’Apple pourrait faire grimper la part des smartphones pliables fold à 65 % des livraisons totales de pliables en 2026, contre 52 % en 2025. Autrement dit, Cupertino pourrait accélérer la transition vers ce format haut de gamme.
Apple pourrait rebattre les cartes du marché
Jusqu’ici, le segment des pliables au format livre est dominé par Samsung depuis 2020, avec une exception notable en 2024 où Huawei avait pris la tête des expéditions. L’entrée d’Apple pourrait toutefois redistribuer les positions.
Les analystes estiment que l’écosystème Apple —intégration logicielle, services et expérience utilisateur— jouerait un rôle clé dans la différenciation future des appareils pliables. À mesure que la technologie mûrit, la compétition se déplacera du matériel vers le logiciel et les usages. Pour Counterpoint, la stratégie de Cupertino confirme une tendance globale : l’ensemble de l’industrie converge progressivement vers ce format comme standard premium.
Une stratégie liée aux contraintes du marché des composants
L’évolution du marché des pliables s’explique aussi par des facteurs industriels. La pénurie de mémoire affectant certains composants pousse les fabricants à privilégier des appareils plus rentables plutôt que des modèles d’entrée de gamme.
Les smartphones pliables de type livre, avec leurs spécifications haut de gamme et leurs configurations mémoire élevées, offrent des marges plus importantes (
Parallèlement, Cupertino étudierait aussi un second modèle pliable à clapet, plus compact et carré, proche de certains smartphones Android existants. Ce projet resterait toutefois exploratoire, sans calendrier précis. La firme miserait d’abord sur le succès de son premier iPhone pliable pour tester l’appétit du marché avant d’élargir la gamme à d’autres formats, comme elle l’a fait avec les iPhone traditionnels.
Qu'en penser ?
Si Apple concrétise son projet, son arrivée pourrait légitimer définitivement les smartphones pliables auprès du grand public. Entre puissance de marque, écosystème logiciel et stratégie premium, l’iPhone pliable pourrait accélérer l’adoption mondiale de cette catégorie encore de niche. Mais il demeure encore quelques inconnues : est-ce que le prix, le positionnement et l’expérience utilisateur seront à la hauteur des attentes — un facteur clé pour transformer l’intérêt technologique en succès commercial durable.