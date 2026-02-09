L’iPhone 18 Pro sera-t-il le vrai iPhone pour les photographes ?
Si l’iPhone Fold devrait sans doute capter l’essentiel de l’attention lors de la keynote de rentrée, l’iPhone 18 Pro restera la référence photographique de la gamme. Le futur modèle devrait en effet bénéficier de plusieurs évolutions majeures côté caméra, là où le modèle pliable (comme le fold avant lui) devra composer avec des compromis techniques évidents.
C’est l’une des rumeurs les plus persistantes de ces derniers mois : Apple testerait une ouverture variable pour la caméra principale de l’iPhone 18 Pro. Jusqu’à présent, tous les iPhone Pro utilisent une ouverture fixe (ƒ/1,78 sur les générations récentes), ce qui limite le contrôle créatif et l’adaptation à certaines conditions lumineuses.
Avec une ouverture variable, l’appareil pourrait adapter mécaniquement la quantité de lumière qui atteint le capteur : ouvrir davantage en basse lumière, ou au contraire fermer le diaphragme en plein jour pour éviter la surexposition. Mais l’intérêt ne s’arrête pas là. Une telle technologie offrirait aussi un meilleur contrôle de la profondeur de champ, permettant d’obtenir un arrière-plan plus ou moins flou sans passer systématiquement par le mode Portrait et son traitement logiciel.
L’analyste Ming-Chi Kuo évoquait déjà cette évolution fin 2024, et le leaker Digital Chat Station le dit aujourd’hui : Cupertino testerait bien une caméra principale à ouverture variable sur ses prototypes.
Deuxième chantier important : le téléobjectif. L’iPhone 17 Pro a certes franchi un cap avec un capteur de 48 mégapixels, mais son ouverture ƒ/2,8 reste relativement limitée, notamment en conditions de faible luminosité.
Apple travaillerait sur un téléobjectif à plus grande ouverture, ce qui permettrait d’améliorer sensiblement : la captation de lumière, la réduction du bruit, la vitesse d’obturation, et la séparation entre le sujet et l’arrière-plan. En clair, les photos zoomées de nuit — faiblesse de l’iPhone — pourraient enfin progresser de manière significative.
Si Apple a longtemps misé sur la photographie computationnelle pour compenser les limites matérielles, ces évolutions marqueraient un retour en force de l’optique pure. Une ouverture variable et un téléobjectif plus lumineux sont des choix techniques coûteux, mais ils renforcent la crédibilité de l’iPhone comme outil photo avancé.
D’autres rumeurs évoquent également l’arrivée d’un téléconvertisseur, pour augmenter la portée du zoom, ainsi qu’une caméra frontale de 24 mégapixels, mais ces éléments restent encore à confirmer.
Face à un iPhone Fold qui privilégiera l’innovation de format, l’iPhone 18 Pro s’annonce comme le choix évident pour les amateurs de photographie mobile. Apple semble bien décidé à conserver son avance sur ce terrain, quitte à réserver certaines technologies aux modèles Pro. Si ces rumeurs se confirment, l’iPhone 18 Pro pourrait bien signer l’une des évolutions photo les plus importantes depuis plusieurs générations — et rappeler que, pliable ou non, l’iPhone est également un vrai appareil photo.
