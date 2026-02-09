L’iPhone 18 Pro sera-t-il le vrai iPhone pour les photographes ?

Une ouverture variable enfin sur iPhone

Un téléobjectif plus lumineux pour le zoom

Une approche plus “photographe” que computationnelle

Qu'en penser ?



Face à un iPhone Fold qui privilégiera l’innovation de format, l’iPhone 18 Pro s’annonce comme le choix évident pour les amateurs de photographie mobile. Apple semble bien décidé à conserver son avance sur ce terrain, quitte à réserver certaines technologies aux modèles Pro. Si ces rumeurs se confirment, l’iPhone 18 Pro pourrait bien signer l’une des évolutions photo les plus importantes depuis plusieurs générations — et rappeler que, pliable ou non, l’iPhone est également un vrai appareil photo.

C’est l’une des rumeurs les plus persistantes de ces derniers mois :. Jusqu’à présent, tous les iPhone Pro utilisent une ouverture fixe (ƒ/1,78 sur les générations récentes), ce qui limite le contrôle créatif et l’adaptation à certaines conditions lumineuses.Avec une ouverture variable,: ouvrir davantage en basse lumière, ou au contraire fermer le diaphragme en plein jour pour éviter la surexposition. Mais l’intérêt ne s’arrête pas là. Une telle technologie offrirait aussi un, permettant d’obtenir un arrière-plan plus ou moins flou sans passer systématiquement par le mode Portrait et son traitement logiciel.L’analyste Ming-Chi Kuo évoquait déjà cette évolution fin 2024, et le leaker Digital Chat Station le dit aujourd’hui : Cupertino testerait bien une caméra principale à ouverture variable sur ses prototypes.Deuxième chantier important : le téléobjectif. L’iPhone 17 Pro a certes franchi un cap avec un capteur de 48 mégapixels, maisApple travaillerait sur un téléobjectif à plus grande ouverture, ce qui permettrait d’améliorer sensiblement : la, la réduction du bruit, la vitesse d’obturation, et la séparation entre le sujet et l’arrière-plan. En clair, les— faiblesse de l’iPhone — pourraient enfin progresser de manière significative.Si Apple a longtemps misé sur la photographie computationnelle pour compenser les limites matérielles, ces évolutions marqueraient un. Une ouverture variable et un téléobjectif plus lumineux sont des choix techniques coûteux, mais ils renforcent la crédibilité de l’iPhone comme outil photo avancé.D’autres rumeurs évoquent également l’arrivée d’un, pour augmenter la portée du zoom, ainsi qu’une caméra frontale de 24 mégapixels, mais ces éléments restent encore à confirmer.