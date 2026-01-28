Le Samsung S26 va avoir un écran que les utilisateurs de métro vont adorer
Par Vincent Lautier - Publié le
Samsung prépare une nouvelle fonctionnalité plutôt intéressante, qui pourrait bien plaire aux utilisateurs paranos qui prennent souvent le métro. Le Galaxy S26 sera équipé d'un nouvel écran capable de masquer son contenu aux regards indiscrets. Cette fonction répond au doux nom de
Le principe est assez simple en fait. L'écran OLED de l'appareil intègre une couche spéciale qui permet d'orienter la direction de la lumière émise par chaque pixel. Si on le regarde de face, tout est très lisible. Mais dès que vous vous écartez de l'axe central, l'image s'assombrit jusqu'à devenir quasiment illisible.
Samsung appelle de son côté cette fonction le
Samsung a prévu deux modes pour cette fonctionnalité. Le premier mode permet d'activer manuellement la protection depuis les paramètres rapides. Le second est plus intéressant : l'IA du téléphone peut déclencher automatiquement le mode privé selon le contexte. Vous ouvrez votre application bancaire dans le RER ? L'écran se ferme automatiquement aux regards indiscrets sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Deux niveaux d'intensité sont même proposés, avec un mode de protection maximale qui réduit encore plus l'angle de vision.
Bonne nouvelle pour ceux qui ne veulent pas forcément casser leur PEL pour acheter un modèle Ultra : la fonctionnalité sera aussi présente sur les trois déclinaisons du Galaxy S26. L'annonce officielle de ces produits avec ces nouveautés est prévue le 25 février 2026 lors du traditionnel événement Unpacked, avec mise en vente à la mi-mars.
C'est une fonctionnalité intéressante qu'on n'attendait pas vraiment sur smartphone. Les films anti-regard existent depuis des années, mais ils dégradent en permanence l'affichage et finissent par se décoller mochement. Pour éviter ça, Samsung essaye d'intégrer directement la protection dans la dalle, et c'est plutôt malin, surtout qu'on peut désactiver la fonction si on a besoin ponctuellement d'un meilleur angle de vision. On a vraiment hâte de tester ça, et surtout de confirmer que ça fonctionne vraiment bien en plein soleil.
Flex Magic Pixelet avait déjà été montrée au MWC 2024. Ça arriverait enfin sur un smartphone grand public.
Mais comment ça marche ?
Samsung appelle de son côté cette fonction le
Manuel ou automatique
Disponible sur toute la gamme S26
On en dit quoi ?
