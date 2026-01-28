Le Samsung S26 va avoir un écran que les utilisateurs de métro vont adorer

On en dit quoi ?



C'est une fonctionnalité intéressante qu'on n'attendait pas vraiment sur smartphone. Les films anti-regard existent depuis des années, mais ils dégradent en permanence l'affichage et finissent par se décoller mochement. Pour éviter ça, Samsung essaye d'intégrer directement la protection dans la dalle, et c'est plutôt malin, surtout qu'on peut désactiver la fonction si on a besoin ponctuellement d'un meilleur angle de vision. On a vraiment hâte de tester ça, et surtout de confirmer que ça fonctionne vraiment bien en plein soleil.