TCL pousse le Mini-LED dans ses retranchements avec 10 000 nits
Par Vincent Lautier - Publié le
Présent au CES de Las Vegas, TCL vient de dégainer sa nouvelle génération de dalles SQD-Mini LED. Le constructeur chinois ne fait pas dans la dentelle avec le flagship X11L : 10 000 nits de pic lumineux et plus de 20 000 zones de dimming. Une fiche technique qui cherche clairement à saturer la rétine tout en promettant de régler les soucis de blooming.
Une débauche de zones pour tuer le blooming
TCL en est à sa 8e génération de Mini LED et le message est clair : la luminosité prime. Le nouveau modèle X11L affiche des spécifications massives. On parle ici d'un pic de luminosité atteignant les 10 000 nits. C'est énorme, peut-être même trop pour une pièce sombre, mais redoutable pour le rendu HDR en plein jour.
Pour gérer cette puissance sans transformer l'image en nuage gris, la marque intègre le système Halo Control qui pilote plus de 20 000 zones de gradation locale. L'objectif est de minimiser l'effet de halo autour des objets brillants sur fond noir, le talon d'Achille habituel de cette technologie face à l'OLED. La dalle utilise la technologie WHVA 2.0 pour assurer des angles de vision corrects et une uniformité stable, souvent problématiques sur ce type de panneau VA.
Couleurs dopées et design affiné
Au-delà du contraste, TCL met en avant son système Deep Color. En combinant une couche Super QLED évoluée et un nouveau filtrage, la marque annonce couvrir jusqu'à 100% du gamut BT.2020, avec une amélioration de 33% de la gamme de couleurs par rapport aux générations précédentes. C'est techniquement impressionnant pour la fidélité colorimétrique dans les contenus cinéma.
Le tout tient dans un châssis de moins de 2 cm d'épaisseur (0,8 pouces), une prouesse rendue possible par la miniaturisation des composants de rétroéclairage. Côté logiciel, l'IA s'invite via Google Gemini pour l'interactivité, alors que le processeur TSR AI gère l'upscaling et la fluidité, calée à 144 Hz en natif pour séduire les joueurs. Enfin, TCL tente une montée en gamme audio via un partenariat avec Bang & Olufsen pour la partie sonore, promettant un rendu spacieux sans enceintes externes.
On en dit quoi ?
Sur le papier, le X11L est un monstre de puissance brute. La course aux chiffres continue, et TCL semble vouloir atteindre des sommets presque absurdes. 10 000 nits, c'est impressionnant pour la spécularité des reflets, mais il faudra vérifier en test si le processeur suit pour éviter de
brûlerles détails dans les hautes lumières. L'ajout de 20 000 zones est en revanche la vraie bonne nouvelle pour le contrôle du contraste, rapprochant encore un peu plus le LCD de l'OLED sur les scènes sombres. Reste la question du tarif encore inconnu, mais TCL confirme ici sa volonté de ne plus être vu comme une option
budget, mais comme un leader technologique capable d'imposer ses standards.