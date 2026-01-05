TCL pousse le Mini-LED dans ses retranchements avec 10 000 nits

On en dit quoi ?



Sur le papier, le X11L est un monstre de puissance brute. La course aux chiffres continue, et TCL semble vouloir atteindre des sommets presque absurdes. 10 000 nits, c'est impressionnant pour la spécularité des reflets, mais il faudra vérifier en test si le processeur suit pour éviter de brûler les détails dans les hautes lumières. L'ajout de 20 000 zones est en revanche la vraie bonne nouvelle pour le contrôle du contraste, rapprochant encore un peu plus le LCD de l'OLED sur les scènes sombres. Reste la question du tarif encore inconnu, mais TCL confirme ici sa volonté de ne plus être vu comme une option budget , mais comme un leader technologique capable d'imposer ses standards.