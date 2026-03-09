Test de l’iPhone 17e : alors cet iPhone pas cher ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Les premiers tests de l'iPhone 17e viennent de tomber. À 719 euros, le smartphone d'entrée de gamme d'Apple embarque un processeur A19, le MagSafe et 256 Go de stockage de base. Plusieurs de nos confrères ont publié leurs verdicts. On fait le point en attendant notre propre test !
Sur un point, tout le monde est d'accord : l'iPhone 17e marque un vrai bond par rapport au 16e. Chez PCMag, Eric Zeman lui attribue un 4 sur 5 et salue les performances du processeur A19, identique à celui de l'iPhone 17. Britta O'Boyle, du Telegraph, confirme : le téléphone ne montre aucun signe de faiblesse, des jeux aux applications gourmandes, et elle lui donne un 4,5 sur 5 en performance. Le design ne change quasiment pas par rapport au 16e, même gabarit compact et même poids plume, mais un nouveau coloris rose poudré a tapé dans l'œil d'Abrar Al-Heeti chez CNET.
L'ajout du MagSafe fait aussi l'unanimité. Abrar Al-Heeti avoue que le retour haptique magnétique est devenu son petit plaisir au quotidien. Cherlynn Low, chez Engadget, a fait un test parlant : l'iPhone 17e se clipse sur un chargeur sans fil et gagne 16 % de batterie en 15 minutes. Le doublement du stockage de base (de 128 à 256 Go) est salué par l'ensemble des testeurs. Côté autonomie, Eric Zeman mesure 22 heures en streaming vidéo continu chez PCMag, et Abrar Al-Heeti termine ses journées avec plus de 40 % de batterie restante, ce qui semble être de bons résultats.
À 719 euros, Apple a quand même dû faire des choix. Le plus visible, c'est l'écran. La dalle OLED 6,1 pouces reste bloquée à 60 Hz, sans Always-On Display et avec une encoche au lieu du Dynamic Island. Chez CNET, Abrar Al-Heeti reconnaît que ne plus pouvoir jeter un œil à l'heure sans allumer l'écran lui a demandé un vrai temps d'adaptation. Le Telegraph nuance : si vous ne venez pas d'un téléphone 120 Hz, vous ne verrez probablement pas la différence.
Côté photo, le capteur unique de 48 mégapixels assure pour un usage quotidien. Eric Zeman, chez PCMag, note des images nettes avec des couleurs fidèles, mais regrette l'absence d'ultra-grand-angle. Cherlynn Low relève une amélioration intéressante sur les portraits : les algorithmes empruntés à l'iPhone Air permettent de modifier la profondeur de champ et le point de focus après la prise de vue, y compris sur des animaux. Un vrai progrès par rapport au 16e. Mais une seule caméra, comme avec l'iPhone Air, ça limite forcément les possibilités, et tous les testeurs le soulignent. Le bouton Camera Control, absent du 17e, manque aussi, étrangement, à certains, même si le bouton Action peut servir d'alternative.
Tous les testeurs posent la même question : faut-il mettre 200 euros de plus pour l'iPhone 17 ? La réponse penche vers le oui. PCMag garde d'ailleurs l'iPhone 17 comme choix de la rédaction. L'écart se creuse sur l'écran (6,3 pouces, 120 Hz, Dynamic Island, Always-On), la double caméra avec ultra-grand-angle, l'autonomie supérieure et les connectivités plus récentes comme le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6.0. Cherlynn Low ajoute que le mode Cinématique, les styles photographiques avancés et la caméra frontale Center Stage font aussi partie du lot.
Mais pour ceux qui viennent d'un iPhone 11, 12 ou SE, le saut est déjà gros. Engadget lui attribue 80 sur 100 et le qualifie de porte d'entrée solide dans l'écosystème Apple. Britta O'Boyle, au Telegraph, parle d'un smartphone sensationnel pour son prix.
Franchement, les tests sont raccord : l'iPhone 17e est un bon téléphone, mais pas le meilleur iPhone. Apple a comblé les lacunes les plus agaçantes du 16e, entre le MagSafe et le stockage doublé, tout en gardant les performances au niveau de l'iPhone 17. Le problème, c'est que les concessions sont toujours bien présentes : un écran 60 Hz en 2026, ça commence à se voir, et une seule caméra limite forcément les possibilités. Pour 200 euros de plus, l'iPhone 17 permet un saut qualitatif bien meilleur. Mais bon, si votre budget s'arrête à 719 euros et que vous venez d'un vieux modèle, le 17e fera largement le travail au quotidien… à moins de chercher un peu pour un iPhone 17 en promotion ?
smartphone sensationnel pour son prix.
