Test de l’iPhone 17e : alors cet iPhone pas cher ?

On en dit quoi ?



Franchement, les tests sont raccord : l'iPhone 17e est un bon téléphone, mais pas le meilleur iPhone. Apple a comblé les lacunes les plus agaçantes du 16e, entre le MagSafe et le stockage doublé, tout en gardant les performances au niveau de l'iPhone 17. Le problème, c'est que les concessions sont toujours bien présentes : un écran 60 Hz en 2026, ça commence à se voir, et une seule caméra limite forcément les possibilités. Pour 200 euros de plus, l'iPhone 17 permet un saut qualitatif bien meilleur. Mais bon, si votre budget s'arrête à 719 euros et que vous venez d'un vieux modèle, le 17e fera largement le travail au quotidien… à moins de chercher un peu pour un iPhone 17 en promotion ?