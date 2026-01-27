Apple ressuscite iOS 12 avec une mise à jour critique pour les vieux iPhone !

Qu'en penser ?



Avec cette mise à jour, Apple confirme une nouvelle fois sa capacité à maintenir des services critiques sur du matériel ancien. Elle compte plus d’1,5 milliard d’iPhone en activité dans le monde en 2026, mais ce total inclut surtout des modèles récents et moyens de gamme ; la part des modèles très anciens (lancés en 2013-2014 comme l’iPhone 5s ou le 6) est extrêmement faible aujourd’hui.



Selon certaines données, en 2016 jusqu’à 37 % des utilisateurs utilisaient encore un iPhone 5s ou un modèle encore plus ancien, mais ce chiffre est désormais obsolète et n’a pas été mis à jour récemment pour les années 2020. Quoiqu'il en soit cela représente encore des millions d’appareils qui peuvent encore être en activité (Apple a les chiffres exacts après tout) et générer des revenus.



