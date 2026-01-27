Apple ressuscite iOS 12 avec une mise à jour critique pour les vieux iPhone !
Contre toute attente et dans sa grande folie des mises à jour, Apple vient de déployer... iOS 12.5.8 (et iPadOS 12.5.8). Non il ne s'agit pas d'une erreur, car la firme s'est souvenue de l'existence de vieux iPhone, iPad et iPod touch qui ne peuvent plus évoluer vers les versions modernes du système mais qui sont encore fonctionnels !
Trois ans et quelques jours après la dernière mise à jour majeure de cette branche, Apple propose un correctif essentiel destiné à prolonger la vie de ses appareils les plus anciens. De quoi rassurer momentanément les opposants à l'obsolescence programmée.
Ce déploiement accompagne la sortie de nouvelles bêtas d’iOS et d’iPadOS pour les modèles récents, mais il s’adresse cette fois à des terminaux figés depuis longtemps sur iOS 12. La dernière mise à jour de cette génération remontait au... 23 janvier 2023.
Selon les notes de version d’Apple, iOS 12.5.8 et iPadOS 12.5.8 intègrent une extension de certificat indispensable au bon fonctionnement de plusieurs services clés du système. Concrètement, cette mise à jour prolonge la validité du certificat utilisé par iMessage, FaceTime et l’activation des appareils. Sans cette dernière, ces services cesseraient tout simplement de fonctionner après janvier 2027, malgré un matériel encore tout à fait opérationnel.
Même si l’échéance de janvier 2027 peut sembler lointaine, installer iOS 12.5.8 dès maintenant est fortement recommandé pour garantir la continuité d’iMessage et FaceTime , pour éviter tout problème futur lors d’une réactivation de l’appareil, et pour corriger d’éventuels bugs accumulés depuis la dernière mise à jour de 2023. Pour les utilisateurs qui conservent ces appareils comme téléphones secondaires, terminaux familiaux ou appareils de dépannage, ce correctif est essentiel.
Avec cette mise à jour, Apple confirme une nouvelle fois sa capacité à maintenir des services critiques sur du matériel ancien. Elle compte plus d’1,5 milliard d’iPhone en activité dans le monde en 2026, mais ce total inclut surtout des modèles récents et moyens de gamme ; la part des modèles très anciens (lancés en 2013-2014 comme l’iPhone 5s ou le 6) est extrêmement faible aujourd’hui.
Selon certaines données, en 2016 jusqu’à 37 % des utilisateurs utilisaient encore un iPhone 5s ou un modèle encore plus ancien, mais ce chiffre est désormais obsolète et n’a pas été mis à jour récemment pour les années 2020. Quoiqu'il en soit cela représente encore des millions d’appareils qui peuvent encore être en activité (Apple a les chiffres exacts après tout) et générer des revenus.
Une mise à jour trois ans après la précédente
Un correctif critique lié aux certificats système
La mise à jour est disponible pour les modèles suivants, qui sont aujourd’hui bloqués sur iOS 12, sans possibilité de mise à niveau vers iOS 13 ou ultérieur :
• iPhone 5s, iPhone 6 et iPhone 6 Plus
• iPad Air (1re génération), iPad mini 2 et iPad mini 3
• iPod touch (6e génération)
Qu'en penser ?
