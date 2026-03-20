Alerte sécurité : pourquoi Apple recommande de mettre à jour ces "vieux" iPhone
Par Laurence - Publié le
Dans un nouveau document de support, Apple recommande vivement aux utilisateurs de mettre à jour leur iPhone afin de se protéger contre des attaques web ciblant les anciennes versions d’iOS.
Selon Apple, des chercheurs en sécurité ont identifié des attaques exploitant des liens malveillants, mais aussi des sites web compromis. Ces attaques visent spécifiquement les appareils fonctionnant avec des versions obsolètes d’iOS. Apparemment, un simple clic pourrait suffire à exposer ses données personnelles, les informations sensibles, voire l’intégrité du système
Apple précise avoir déjà corrigé les failles, et ce, en publiant des mises à jour de sécurité pour les versions récentes d’iOS. Plusieurs correctifs ont notamment été déployés pour iOS 15 et iOS 16, ainsi que pour les appareils plus anciens ne pouvant pas évoluer vers les dernières versions. Mais pour corriger les vulnérabilités encore faut-il installer les mises à jour.
Les appareils encore sous iOS 13 ou iOS 14 sont particulièrement concernés. Aussi, Cupertino recommande de passer à iOS 15 au minimum (pour les appareils compatibles) ou d'installer les dernières versions disponibles (iOS 15.8.7 ou iOS 16.7.15). Une alerte de sécurité critique devrait d’ailleurs être envoyée prochainement aux utilisateurs concernés.
Apple poursuit en parallèle ses efforts avec des mises à jour régulières, des correctifs rétroactifs sur anciens appareils et de nouvelles fonctionnalités comme les Background Security Improvements. Pour rappel, ces dernières peuvent être installées directement depuis : Réglages > Confidentialité et sécurité > Background Security Improvements. Deux options sont proposées : une installation manuelle ou automatique, si l’option est activée. Dans ce cas, les correctifs sont appliqués en arrière-plan dès leur disponibilité, renforçant la protection sans intervention de l’utilisateur
Le but est évidemment de limiter au maximum les risques, même sur de vieux iPhone (ces derniers étant encore actifs et Apple ne désirant peut-être pas de procès sur des manquements de sa part). Quoiqu'il en soit, ce nouvel avertissement rappelle une règle essentielle : un iPhone non mis à jour devient rapidement vulnérable. Face à des attaques de plus en plus sophistiquées, la mise à jour logicielle reste la meilleure protection — un geste simple, mais crucial pour sécuriser ses données au quotidien.
Des attaques via des sites et liens piégés
Selon Apple, des chercheurs en sécurité ont identifié des attaques exploitant des liens malveillants, mais aussi des sites web compromis. Ces attaques visent spécifiquement les appareils fonctionnant avec des versions obsolètes d’iOS. Apparemment, un simple clic pourrait suffire à exposer ses données personnelles, les informations sensibles, voire l’intégrité du système
Apple précise avoir déjà corrigé les failles, et ce, en publiant des mises à jour de sécurité pour les versions récentes d’iOS. Plusieurs correctifs ont notamment été déployés pour iOS 15 et iOS 16, ainsi que pour les appareils plus anciens ne pouvant pas évoluer vers les dernières versions. Mais pour corriger les vulnérabilités encore faut-il installer les mises à jour.
Une alerte pour les iPhone les plus anciens
Les appareils encore sous iOS 13 ou iOS 14 sont particulièrement concernés. Aussi, Cupertino recommande de passer à iOS 15 au minimum (pour les appareils compatibles) ou d'installer les dernières versions disponibles (iOS 15.8.7 ou iOS 16.7.15). Une alerte de sécurité critique devrait d’ailleurs être envoyée prochainement aux utilisateurs concernés.
Apple poursuit en parallèle ses efforts avec des mises à jour régulières, des correctifs rétroactifs sur anciens appareils et de nouvelles fonctionnalités comme les Background Security Improvements. Pour rappel, ces dernières peuvent être installées directement depuis : Réglages > Confidentialité et sécurité > Background Security Improvements. Deux options sont proposées : une installation manuelle ou automatique, si l’option est activée. Dans ce cas, les correctifs sont appliqués en arrière-plan dès leur disponibilité, renforçant la protection sans intervention de l’utilisateur
Qu'en penser ?
Le but est évidemment de limiter au maximum les risques, même sur de vieux iPhone (ces derniers étant encore actifs et Apple ne désirant peut-être pas de procès sur des manquements de sa part). Quoiqu'il en soit, ce nouvel avertissement rappelle une règle essentielle : un iPhone non mis à jour devient rapidement vulnérable. Face à des attaques de plus en plus sophistiquées, la mise à jour logicielle reste la meilleure protection — un geste simple, mais crucial pour sécuriser ses données au quotidien.