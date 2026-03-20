Alerte sécurité : pourquoi Apple recommande de mettre à jour ces "vieux" iPhone

Qu'en penser ?



Le but est évidemment de limiter au maximum les risques, même sur de vieux iPhone (ces derniers étant encore actifs et Apple ne désirant peut-être pas de procès sur des manquements de sa part). Quoiqu'il en soit, ce nouvel avertissement rappelle une règle essentielle : un iPhone non mis à jour devient rapidement vulnérable. Face à des attaques de plus en plus sophistiquées, la mise à jour logicielle reste la meilleure protection — un geste simple, mais crucial pour sécuriser ses données au quotidien.