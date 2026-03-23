Apple voulait racheter Halide pour l’iPhone 18 Pro : l’affaire vire au conflit judiciaire

Qu'en penser ?



Au-delà de ce bras de fer judiciaire, l’affaire Lux Optics illustre surtout la pression croissante qui pèse sur Apple pour reprendre la main sur la photo mobile. Cette dernière parviendra-t-elle à intégrer ce savoir-faire en interne sans en payer le prix fort (et en échappant à une éventuelle condamnation) ?