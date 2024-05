Kino, la nouvelle app vidéo des développeurs d’Halide, est disponible

sublimer les fichiers Log

nouvel encodage Log décuple le potentiel du format ProRes en offrant des possibilités accrues pour les effets visuels et l’étalon­nage de la couleur en post-production

c'est comme si l'iPhone enregistrait maintenant tous les ingrédients qui composent un gâteau, mais vous laissait faire la pâtisserie

Dans une approche similaire à Halide, l'application Kino - Pro Video Camera va. D'après Apple, leEt c’est bien là l’ambition première de Kino. Lux Optics indique, dansMais un fichier Log brut peut êtreau niveau colométrique, ce qui permet quelques audaces en post-production. Lux Optics en a bien conscience aveclors de la prise de vue. Ce dernier permet d'obtenir également une vidéo de type cinématographique mais dans une taille beaucoup plus réduite que le format d'Apple.On peut aussiet enregistrer directement une vidéo originale au format Apple Log, de sorte que tout le monde pourra trouver son préréglage préféré. À noter que Kino n'affiche que les préréglages compatibles avec le format vidéo en cours d’enregistrement.Enfin,, des préréglages d'étalonnage des couleurs conçus par des cinéastes experts et appliqués automatiquement pendant l'enregistrement.Les plus aguerris pourront utiliser directement certains outils plus poussés, comme une exposition automatique avec réglage EV et verrouillage AE et WB, ou encore un mode entièrement manuel avec réglage de la vitesse d'obturation, de l'angle et de la sensibilité ISO. On pourra bien évidemment définir des paramètres d'enregistrement personnalisés (comme le 4K 60FPS Apple Log sur iPhone 15 Pro) ou se lancer avec des préréglages pour plus de flexibilité., où Kino va choisir automatiquement les meilleurs paramètres d'exposition pour le flou de mouvement cinématographique. Il y parvient sans aucune sorte d'IA ou de photographie informatique.Rappelons que sur son site web , Apple precise la liste des appareils compatibles avec lesquels il est possible d’utiliser Appareil photo pour enregistrer et éditer des vidéos au format ProRes, qui permet d’améliorer la fidélité des couleurs et de réduire la compression. Rappelons que sur l’ iPhone 15 Pro et l’ iPhone 15 Pro Max , on dispose: HDR, SDR ou Log.Disponible sur l'App Store, Kino - Pro Video Camera coûte 9,99 euros. Elle nécessite iOS 17.0 ou version ultérieure pour fonctionner (et fera la démonstration de ses capacités avec un iPhone récent comme un iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max).