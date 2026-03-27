iPhone 18 Pro, iPhone Fold, iPhone 18… Pourquoi Apple préparerait un lancement en trois temps

Un lancement en deux temps dès 2026 ?

Des contraintes techniques en toile de fond

Qu'en penser ?



Même avec un lancement différé, Apple devrait présenter tous ses modèles en même temps lors de sa keynote annuelle. Cette stratégie permettrait de créer un effet d’annonce global, de positionner clairement le Fold comme un produit premium, tout en adaptant la disponibilité aux contraintes industrielles.



Avec l’iPhone Fold, Apple pourrait inaugurer une nouvelle approche : annoncer en bloc, mais livrer en plusieurs temps. Un signe que la gamme iPhone devient plus complexe — et que certains produits, comme le pliable, nécessitent désormais un traitement à part.

Dans ce scénario,, mais ne commercialiserait pas tous les modèles en même temps. Les iPhone 18 Pro et Pro Max arriveraient comme prévu à l’automne, tandis que l’iPhone Fold serait disponible plus tard, sans date précise pour l’instant. Mais, l’analyste Tim Long évoque même une sortie autour de décembre, soit un décalage dCe type de stratégie n’est pas une première chez Apple. En 2017, la marque avait déjà procédé à un lancement fractionné :. Un schéma similaire pourrait donc se répéter avec le Fold, positionné comme un produit à part dans la gamme.La raison ne serait pas uniquement stratégique pour étaler les sorties, entretenir la flamme (en poussant les indécis vers les modèles les plus chers en premier) ou encore lisser les revenus. Ce décalage pourrait aussi s’expliquer par des. L’analyste Ming-Chi Kuo évoque des volumes limités au lancement, avec desqui pourraient durer jusqu’en 2027.Les smartphones pliants restent complexes à fabriquer, notamment en raison des écrans flexibles, des charnières et des contraintes de durabilité. Autant d’éléments qui pourraient ralentir la montée en cadence.