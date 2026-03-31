iPhone 18 Pro : Dynamic Island microscopique et Face ID (presque) sous l'écran

Un prototype avec une encoche presque invisible

Des accessoires qui confirment la tendance

Face ID sous l’écran : la clé du changement

Qu'en penser ?



Cette année pourrait être le signe d'un bouleversement dans la mécanique Apple. Cette dernière prévoirait de revoir son calendrier en trois vagues : la première avec la présentation des iPhone 18 Pro à l’automne, la seconde à la fin de l'année avec l'iPhone Fold et la troisième au début de l'année suivante avec le lancement de l'iPhone 18 et de l'iPhone 18e.



Si ces informations se confirment, l’iPhone 18 Pro marquerait une étape importante dans la disparition progressive des éléments visibles en façade. Après la disparition du bouton Home et la réduction de l’encoche, Apple semble désormais prête à franchir un nouveau cap vers un écran presque totalement plein.

Un utilisateur du réseau X, connu sous le pseudonyme @, a récemment partagé une image présentée comme un. On y distingue un détail intéressant : en éclairant l’écran avec la torche d’un autre iPhone, un petit poinçon circulaire apparaît sous la dalle, suggérant queSi cette approche se confirme, Apple pourrait réduire significativement la taille de la Dynamic Island, aujourd’hui utilisée pour regrouper capteurs et caméra frontale. Mais il convient d'adopter la plus grande: cette source est plutôt récente et sans historique vraiment solide, contrairement à d'autres.Néanmoins, plus crédible, le leaker— davantage reconnu pour disposer d'informations fiables — a publié. Encore une fois c'est du côté des accessoiristes qu'il convient de se tourner —ces derniers possédant des moules officiels bien avant l'heure pour élaborer leurs produits en temps et en heures. Ces accessoires montrent des découpes beaucoup plus petites, une Dynamic Island visiblement réduite, mais surtout...Le constat est identique du côté du leaker, qui estime que. Le fait que ces accessoires commencent à être produits suggère que les industriels ont déjà une bonne visibilité sur le design final.Cette évolution serait rendue possible par un changement technique majeur : le passage progressif du système TrueDepth sous l’écran. Apple envisagerait de, conserver uniquement la caméra frontale visible et réduire fortement l’espace nécessaire en façade. Une étape logique dans la stratégie d’Apple, qui cherche depuis plusieurs générations à rendre ses écrans toujours plus immersifs.Selon, cette Dynamic Island réduite ne serait pas exclusive aux modèles Pro. Elle pourrait être adoptée sur toute la gamme iPhone 18, tandis que les bordures resteraient similaires à celles de la génération iPhone 17 et le design global évoluerait en douceur.