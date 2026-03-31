iPhone 18 Pro : Dynamic Island microscopique et Face ID (presque) sous l'écran
Par Laurence - Publié le
De nouvelles fuites viennent relancer les rumeurs autour de l’iPhone 18 Pro. Plusieurs sources évoquent désormais une évolution majeure du design, avec une Dynamic Island nettement plus petite, rendue possible par l’intégration de certains capteurs sous l’écran.
Un utilisateur du réseau X, connu sous le pseudonyme @earlyappleleaks, a récemment partagé une image présentée comme un prototype d’iPhone 18 Pro. On y distingue un détail intéressant : en éclairant l’écran avec la torche d’un autre iPhone, un petit poinçon circulaire apparaît sous la dalle, suggérant que certains (mais pas tous) éléments du système Face ID auraient été déplacés sous l’écran.
Si cette approche se confirme, Apple pourrait réduire significativement la taille de la Dynamic Island, aujourd’hui utilisée pour regrouper capteurs et caméra frontale. Mais il convient d'adopter la plus grande prudence : cette source est plutôt récente et sans historique vraiment solide, contrairement à d'autres.
Néanmoins, plus crédible, le leaker Ice Universe — davantage reconnu pour disposer d'informations fiables — a publié des images de protections d’écran supposées destinées à l’iPhone 18 Pro. Encore une fois c'est du côté des accessoiristes qu'il convient de se tourner —ces derniers possédant des moules officiels bien avant l'heure pour élaborer leurs produits en temps et en heures. Ces accessoires montrent des découpes beaucoup plus petites, une Dynamic Island visiblement réduite, mais surtout... un design cohérent avec le prototype précédemment évoqué.
Le constat est identique du côté du leaker Majin Bu, qui estime que la réduction pourrait atteindre jusqu’à 35 % par rapport à l’iPhone 17 Pro. Le fait que ces accessoires commencent à être produits suggère que les industriels ont déjà une bonne visibilité sur le design final.
Cette évolution serait rendue possible par un changement technique majeur : le passage progressif du système TrueDepth sous l’écran. Apple envisagerait de déplacer les capteurs Face ID sous la dalle, conserver uniquement la caméra frontale visible et réduire fortement l’espace nécessaire en façade. Une étape logique dans la stratégie d’Apple, qui cherche depuis plusieurs générations à rendre ses écrans toujours plus immersifs.
Assisterait-on à une évolution pour toute la gamme ? Selon Ice Universe, cette Dynamic Island réduite ne serait pas exclusive aux modèles Pro. Elle pourrait être adoptée sur toute la gamme iPhone 18, tandis que les bordures resteraient similaires à celles de la génération iPhone 17 et le design global évoluerait en douceur.
Cette année pourrait être le signe d'un bouleversement dans la mécanique Apple. Cette dernière prévoirait de revoir son calendrier en trois vagues : la première avec la présentation des iPhone 18 Pro à l’automne, la seconde à la fin de l'année avec l'iPhone Fold et la troisième au début de l'année suivante avec le lancement de l'iPhone 18 et de l'iPhone 18e.
Si ces informations se confirment, l’iPhone 18 Pro marquerait une étape importante dans la disparition progressive des éléments visibles en façade. Après la disparition du bouton Home et la réduction de l’encoche, Apple semble désormais prête à franchir un nouveau cap vers un écran presque totalement plein.
Un prototype avec une encoche presque invisible
Un utilisateur du réseau X, connu sous le pseudonyme @earlyappleleaks, a récemment partagé une image présentée comme un prototype d’iPhone 18 Pro. On y distingue un détail intéressant : en éclairant l’écran avec la torche d’un autre iPhone, un petit poinçon circulaire apparaît sous la dalle, suggérant que certains (mais pas tous) éléments du système Face ID auraient été déplacés sous l’écran.
Si cette approche se confirme, Apple pourrait réduire significativement la taille de la Dynamic Island, aujourd’hui utilisée pour regrouper capteurs et caméra frontale. Mais il convient d'adopter la plus grande prudence : cette source est plutôt récente et sans historique vraiment solide, contrairement à d'autres.
Des accessoires qui confirment la tendance
Néanmoins, plus crédible, le leaker Ice Universe — davantage reconnu pour disposer d'informations fiables — a publié des images de protections d’écran supposées destinées à l’iPhone 18 Pro. Encore une fois c'est du côté des accessoiristes qu'il convient de se tourner —ces derniers possédant des moules officiels bien avant l'heure pour élaborer leurs produits en temps et en heures. Ces accessoires montrent des découpes beaucoup plus petites, une Dynamic Island visiblement réduite, mais surtout... un design cohérent avec le prototype précédemment évoqué.
Le constat est identique du côté du leaker Majin Bu, qui estime que la réduction pourrait atteindre jusqu’à 35 % par rapport à l’iPhone 17 Pro. Le fait que ces accessoires commencent à être produits suggère que les industriels ont déjà une bonne visibilité sur le design final.
Face ID sous l’écran : la clé du changement
Cette évolution serait rendue possible par un changement technique majeur : le passage progressif du système TrueDepth sous l’écran. Apple envisagerait de déplacer les capteurs Face ID sous la dalle, conserver uniquement la caméra frontale visible et réduire fortement l’espace nécessaire en façade. Une étape logique dans la stratégie d’Apple, qui cherche depuis plusieurs générations à rendre ses écrans toujours plus immersifs.
Assisterait-on à une évolution pour toute la gamme ? Selon Ice Universe, cette Dynamic Island réduite ne serait pas exclusive aux modèles Pro. Elle pourrait être adoptée sur toute la gamme iPhone 18, tandis que les bordures resteraient similaires à celles de la génération iPhone 17 et le design global évoluerait en douceur.
Qu'en penser ?
Cette année pourrait être le signe d'un bouleversement dans la mécanique Apple. Cette dernière prévoirait de revoir son calendrier en trois vagues : la première avec la présentation des iPhone 18 Pro à l’automne, la seconde à la fin de l'année avec l'iPhone Fold et la troisième au début de l'année suivante avec le lancement de l'iPhone 18 et de l'iPhone 18e.
Si ces informations se confirment, l’iPhone 18 Pro marquerait une étape importante dans la disparition progressive des éléments visibles en façade. Après la disparition du bouton Home et la réduction de l’encoche, Apple semble désormais prête à franchir un nouveau cap vers un écran presque totalement plein.