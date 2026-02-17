Pourquoi l’iPhone 18 Pro ne sera pas la star de 2026 !

Une mise à jour plus proche d’un « iPhone S »

Des évolutions techniques malgré tout notables

Toujours selon Mark Gurman, l’iPhone 18 Pro ne serait pas la vedette de la keynote de rentrée. Apple miserait davantage sur son premier iPhone pliable, qui capterait l’essentiel de l’attention médiatique et symboliserait la véritable nouveauté matérielle de l’année.



Dans ce contexte, l’iPhone 18 Pro pourrait apparaître comme un modèle de transition : solide sur le plan technique, mais moins spectaculaire que ce que la gamme Pro a parfois incarné. Un choix stratégique assumé par Apple, qui semble vouloir réserver la primeur de septembre à sa grande nouveauté, quitte à laisser ses modèles traditionnels évoluer plus discrètement.

D’après le journaliste, Apple préparerait une évolution, comparable aux générationsdu passé. Autrement dit, pas de révolution visible côté design ni de bouleversement dans l’expérience utilisateur. Les changements seraient essentiellement internes, avec des améliorations techniques ciblées., d’autant plus que le cycle d’innovation d’Apple est de plus en plus scruté dans un contexte de concurrence accrue, notamment sur le terrain de l’intelligence artificielle et des nouveaux formats.Même si la mise à jour s’annonce modeste, l’iPhone 18 Pro ne serait pas dénué d’intérêt. Apple prévoirait notamment :, une première pour l’iPhone, qui offrirait plus de contrôle sur la profondeur de champ.A cela s'ajouteraient, attendue comme un gain incrémental de performances et d’efficacité énergétique et(conçu par Apple) dans l'optique de se libérer de la dépendance à Qualcomm. Ces évolutions devraient surtout séduire les utilisateurs sensibles aux performances, à la photo et à l’autonomie, sans pour autant transformer radicalement l’appareil.