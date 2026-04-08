Apple hésite encore sur la date de lancement de l'iPhone Fold
Par Laurence - Publié le
Alors que des rumeurs évoquaient récemment d’importants problèmes de production, Apple aurait rapidement repris la main sur la communication. Selon Mark Gurman, l’iPhone Fold resterait bien programmé pour une présentation en septembre, aux côtés des iPhone 18 Pro.
La journée d'hier avait pourtant mal commencé pour Apple. Un article de Nikkei Asia évoquait des difficultés industrielles autour du premier iPhone pliable, au point de faire vaciller le calendrier de lancement. L’information a même eu un impact direct sur le cours de l'action AAPL, signe que le marché prend très au sérieux ce nouveau produit stratégique.
Quelques heures plus tard, la réponse ne s’est pas faite attendre. D’après des sources proches du dossier relayées par Bloomberg, Cupertino serait toujours confiante quant à un lancement dans la fenêtre habituelle de septembre. Autrement dit : revirement ! L'iPhone Fold accompagnerait les iPhone 18 Pro et Pro Max lors de la keynote de rentrée.
Si Apple maintient officiellement son cap, le défi reste considérable. Le développement d’un smartphone pliable implique des contraintes bien supérieures à celles d’un iPhone classique, notamment sur l’écran flexible, la charnière et la durabilité globale du produit.
Selon les informations de Bloomberg, ces éléments pourraient limiter les volumes disponibles dans un premier temps. Apple envisagerait ainsi une mise en vente légèrement décalée, ou progressive, même si la présentation interviendrait bien en septembre.
Ce scénario n’aurait rien d’inédit pour la marque, qui a déjà adopté des lancements en deux temps pour certains produits complexes. L’objectif reste clair : afficher le produit lors du keynote, tout en maîtrisant les risques industriels en coulisses.
Le timing de cette mise au point n’a rien d’anodin. Vu les spéculations alarmiste et à quelques semaines de ses prochains résultats, Apple avait tout intérêt à rassurer investisseurs et partenaires. Le fait que ces informations transitent par Bloomberg (enfin Mark Gurman), semble renforcer leur crédibilité dans l’écosystème Apple.
Il faut toutefois noter que le même journaliste évoquait encore récemment un lancement potentiellement décalé par rapport aux iPhone 18 Pro. La situation peut donc encore évoluer en interne. D’autant plus que la production n’a pas encore réellement démarré à grande échelle. À six mois de l’échéance, le calendrier peut émergement fluctuer en fonction des derniers ajustements techniques.
Apple joue ici un jeu délicat. D’un côté, l’iPhone Fold représente une rupture majeure dans sa gamme, avec un positionnement à la croisée de l’iPhone et de l’iPad. De l’autre, la firme ne peut se permettre un lancement précipité sur un produit aussi attendu.
Le maintien d’un objectif de septembre montre une certaine confiance dans la maturité du projet. Mais les précautions évoquées autour des volumes et du timing traduisent aussi une réalité industrielle plus complexe qu’il n’y paraît.
Dans ce contexte, la firme californienne semble privilégier une approche progressive : présenter le produit au bon moment, tout en gardant une marge de manœuvre sur sa disponibilité réelle. Une stratégie prudente, mais cohérente pour un appareil qui pourrait redéfinir une partie de son écosystème.
Des inquiétudes vite démenties
La journée d'hier avait pourtant mal commencé pour Apple. Un article de Nikkei Asia évoquait des difficultés industrielles autour du premier iPhone pliable, au point de faire vaciller le calendrier de lancement. L’information a même eu un impact direct sur le cours de l'action AAPL, signe que le marché prend très au sérieux ce nouveau produit stratégique.
Quelques heures plus tard, la réponse ne s’est pas faite attendre. D’après des sources proches du dossier relayées par Bloomberg, Cupertino serait toujours confiante quant à un lancement dans la fenêtre habituelle de septembre. Autrement dit : revirement ! L'iPhone Fold accompagnerait les iPhone 18 Pro et Pro Max lors de la keynote de rentrée.
Un calendrier ambitieux malgré la complexité
Si Apple maintient officiellement son cap, le défi reste considérable. Le développement d’un smartphone pliable implique des contraintes bien supérieures à celles d’un iPhone classique, notamment sur l’écran flexible, la charnière et la durabilité globale du produit.
Selon les informations de Bloomberg, ces éléments pourraient limiter les volumes disponibles dans un premier temps. Apple envisagerait ainsi une mise en vente légèrement décalée, ou progressive, même si la présentation interviendrait bien en septembre.
Ce scénario n’aurait rien d’inédit pour la marque, qui a déjà adopté des lancements en deux temps pour certains produits complexes. L’objectif reste clair : afficher le produit lors du keynote, tout en maîtrisant les risques industriels en coulisses.
Une communication sous contrôle
Le timing de cette mise au point n’a rien d’anodin. Vu les spéculations alarmiste et à quelques semaines de ses prochains résultats, Apple avait tout intérêt à rassurer investisseurs et partenaires. Le fait que ces informations transitent par Bloomberg (enfin Mark Gurman), semble renforcer leur crédibilité dans l’écosystème Apple.
Il faut toutefois noter que le même journaliste évoquait encore récemment un lancement potentiellement décalé par rapport aux iPhone 18 Pro. La situation peut donc encore évoluer en interne. D’autant plus que la production n’a pas encore réellement démarré à grande échelle. À six mois de l’échéance, le calendrier peut émergement fluctuer en fonction des derniers ajustements techniques.
Qu’en penser ?
Apple joue ici un jeu délicat. D’un côté, l’iPhone Fold représente une rupture majeure dans sa gamme, avec un positionnement à la croisée de l’iPhone et de l’iPad. De l’autre, la firme ne peut se permettre un lancement précipité sur un produit aussi attendu.
Le maintien d’un objectif de septembre montre une certaine confiance dans la maturité du projet. Mais les précautions évoquées autour des volumes et du timing traduisent aussi une réalité industrielle plus complexe qu’il n’y paraît.
Dans ce contexte, la firme californienne semble privilégier une approche progressive : présenter le produit au bon moment, tout en gardant une marge de manœuvre sur sa disponibilité réelle. Une stratégie prudente, mais cohérente pour un appareil qui pourrait redéfinir une partie de son écosystème.