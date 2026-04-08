Apple hésite encore sur la date de lancement de l'iPhone Fold

Des inquiétudes vite démenties

Un calendrier ambitieux malgré la complexité

Une communication sous contrôle

Qu’en penser ?



Apple joue ici un jeu délicat. D’un côté, l’iPhone Fold représente une rupture majeure dans sa gamme, avec un positionnement à la croisée de l’iPhone et de l’iPad. De l’autre, la firme ne peut se permettre un lancement précipité sur un produit aussi attendu.



Le maintien d’un objectif de septembre montre une certaine confiance dans la maturité du projet. Mais les précautions évoquées autour des volumes et du timing traduisent aussi une réalité industrielle plus complexe qu’il n’y paraît.



Dans ce contexte, la firme californienne semble privilégier une approche progressive : présenter le produit au bon moment, tout en gardant une marge de manœuvre sur sa disponibilité réelle. Une stratégie prudente, mais cohérente pour un appareil qui pourrait redéfinir une partie de son écosystème.

La journée d'hier avait pourtant mal commencé pour Apple. Un article deévoquait des, au point de faire vaciller le calendrier de lancement. L’information a même eu un impact direct sur le cours de l'action AAPL, signe que le marché prend très au sérieux ce nouveau produit stratégique.D’après des sources proches du dossier relayées par. Autrement dit : revirement ! L'iPhone Fold accompagnerait les iPhone 18 Pro et Pro Max lors de la keynote de rentrée.. Le développement d’un smartphone pliable implique des contraintes bien supérieures à celles d’un iPhone classique, notamment sur l’écran flexible, la charnière et la durabilité globale du produit.Selon les informations de, ces éléments pourraient. Apple envisagerait ainsi une mise en vente légèrement décalée, ou progressive, même si la présentation interviendrait bien en septembre.. L’objectif reste clair : afficher le produit lors du keynote, tout en maîtrisant les risques industriels en coulisses.Le timing de cette mise au point n’a rien d’anodin. Vu les spéculations alarmiste et à quelques semaines de ses prochains résultats,. Le fait que ces informations transitent par Bloomberg (enfin Mark Gurman), semble renforcer leur crédibilité dans l’écosystème Apple.Il faut toutefois noter que le même journaliste évoquait encore récemment un lancement potentiellement décalé par rapport aux iPhone 18 Pro. La situation peut donc encore évoluer en interne. D’autant plus que la production n’a pas encore réellement démarré à grande échelle. À six mois de l’échéance, le calendrier peut émergement fluctuer en fonction des derniers ajustements techniques.