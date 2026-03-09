iPhone Fold : des fichiers CAD en fuite révèlent son design

Qu'en penser ?



Ce type de fichiers apparaît généralement plus fréquemment à cette période de l’année, à mesure que la chaîne de production se prépare pour les futurs iPhone.



Comme toujours avec ce genre de fuites, il reste toutefois possible que le design évolue encore avant l’annonce officielle. Si Apple maintient son calendrier habituel, ce premier iPhone Fold pourrait être présenté dans le courant de l’année (avec les iPhone 18 Pro et Pro Max), marquant l’entrée de la firme sur le marché des smartphones pliables.