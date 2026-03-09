iPhone Fold : des fichiers CAD en fuite révèlent son design
Par Laurence - Publié le
Alors que les rumeurs autour du premier iPhone pliable se multiplient, de nouveaux éléments viennent alimenter les spéculations. Sonny Dickson a en effet partagé sur X ce qui semble être des fichiers CAD 3D du design du futur iPhone Fold, attendu plus tard cette année.
Un bloc photo proche de l’iPhone Air
Comme d’habitude, ces rendus techniques donnent un aperçu du design que pourrait adopter ce modèle très attendu. Les images publiées montrent l’arrière de l’appareil avec un module photo en plateau, un design déjà évoqué par plusieurs rumeurs récentes.
Ce bloc rappelle celui attendu sur l’iPhone Air, mais avec deux capteurs photo au lieu d’un seul. Le module apparaît relativement large, occupant la partie supérieure du smartphone. Si ces fichiers reflètent bien le design final, Apple pourrait donc opter pour une configuration photo relativement compacte pour son premier smartphone pliable.
Un design pensé pour la charnière
Les rendus suggèrent également un design légèrement différent de celui des iPhone actuels. En effet, le smartphone présenterait deux coins arrondis et deux coins plus droits, ces derniers étant probablement situés du côté de la charnière. Ce choix pourrait permettre d’optimiser l’intégration du mécanisme pliable tout en conservant un design relativement familier.
Une caméra frontale intégrée à l’écran interne
Les fichiers CAD semblent aussi montrer la disposition de l’appareil une fois ouvert. On distingue notamment un point dans le coin supérieur gauche de l’écran interne, qui pourrait correspondre à la caméra frontale destinée aux appels vidéo et aux selfies lorsque le smartphone est déplié.
D’autres images dévoilent également les tranches du smartphone, à la fois en position ouverte et fermée, laissant entrevoir l’écran externe qui serait utilisé lorsque l’appareil est replié.
Qu'en penser ?
Ce type de fichiers apparaît généralement plus fréquemment à cette période de l’année, à mesure que la chaîne de production se prépare pour les futurs iPhone.
Comme toujours avec ce genre de fuites, il reste toutefois possible que le design évolue encore avant l’annonce officielle. Si Apple maintient son calendrier habituel, ce premier iPhone Fold pourrait être présenté dans le courant de l’année (avec les iPhone 18 Pro et Pro Max), marquant l’entrée de la firme sur le marché des smartphones pliables.