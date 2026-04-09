iPhone Air 2 : Apple persiste et signe ?
Par Laurence - Publié le
Lancé en 2025, l’iPhone Air n’a jamais trouvé son public. Pourtant, selon plusieurs sources concordantes, Apple ne compterait pas abandonner ce modèle. Mieux encore : une seconde génération serait déjà en préparation.
Sur le papier, l’iPhone Air avait tout pour séduire : un design plus léger, un positionnement intermédiaire et une approche différente de la gamme classique. Dans les faits, les ventes auraient été très décevantes.
Plusieurs analyses évoquent une demande quasi inexistante, avec une réduction drastique de la production quelques mois seulement après le lancement. Certains sous-traitants auraient même stoppé la fabrication dès la fin 2025, signe d’un désengagement rapide de la chaîne industrielle.
Cette situation n'est pas sans rappeler d’autres tentatives d’Apple, comme les iPhone mini ou les versions Plus, abandonnées après deux générations faute de succès.
Malgré ce contexte, Apple semble vouloir maintenir le cap. Selon le leaker
Les premières rumeurs autour de l’iPhone Air 2 évoquent plusieurs améliorations importantes. Apple travaillerait notamment sur l’ajout d’un second capteur photo à l’arrière, un des principaux reproches adressés au modèle actuel.
Le futur modèle pourrait également bénéficier d’une meilleure autonomie, d’un système de refroidissement inspiré des modèles Pro, ainsi que d’une réduction de poids et d’un Face ID plus compact. Côté performances, il pourrait intégrer des futures puces A20 et C2. L’idée serait donc de corriger les faiblesses du premier modèle tout en conservant son positionnement plus
Selon Mark Gurman, Apple préparerait un lancement groupé au printemps 2027 avec trois modèles : l’iPhone Air 2, un iPhone 18e plus accessible et l’iPhone 18 standard. Cette stratégie marquerait un véritable changement de rythme pour la marque, qui s’éloignerait de son traditionnel rendez-vous unique de septembre.
Après les iPhone 16e et 17e lancés en début d’année, ce calendrier en plusieurs temps — automne pour les modèles premium (voire le Fold en novembre/décembre, on ne sait plus trop), printemps pour le reste de la gamme — semble se confirmer. L’objectif serait double : lisser les ventes sur l’année et donner davantage de visibilité à chaque segment, même si l’on ignore encore si Apple accompagnera ce lancement d’un événement dédié ou d’une simple annonce en ligne.
Dans le même temps, l’iPhone 18 standard s’annoncerait comme une mise à jour très discrète. Peu de changements de design seraient attendus, avec surtout des améliorations internes comme une nouvelle puce, plus de mémoire et un capteur frontal amélioré. Le contraste pourrait être intéressant avec l’iPhone Air, qui pourrait justement devenir le terrain d’expérimentation d’Apple.
Apple semble ici appliquer une stratégie classique : ne pas abandonner trop vite une idée, même en cas de démarrage difficile. L’iPhone Air pourrait encore évoluer pour trouver sa place, comme d’autres produits avant lui.
Mais le pari reste risqué. Le marché du smartphone est aujourd’hui très mature, et les utilisateurs attendent des différences claires entre les modèles. Si Apple ne parvient pas à mieux définir l’identité de l’iPhone Air, la seconde génération pourrait ne pas suffire. La question est de savoir si cette persistance en dit long sur les ambitions de la marque : diversifier sa gamme… même au prix de quelques échecs temporaires.
Flop, flop ?
Sur le papier, l’iPhone Air avait tout pour séduire : un design plus léger, un positionnement intermédiaire et une approche différente de la gamme classique. Dans les faits, les ventes auraient été très décevantes.
Plusieurs analyses évoquent une demande quasi inexistante, avec une réduction drastique de la production quelques mois seulement après le lancement. Certains sous-traitants auraient même stoppé la fabrication dès la fin 2025, signe d’un désengagement rapide de la chaîne industrielle.
Cette situation n'est pas sans rappeler d’autres tentatives d’Apple, comme les iPhone mini ou les versions Plus, abandonnées après deux générations faute de succès.
Un iPhone Air 2 en préparation
Malgré ce contexte, Apple semble vouloir maintenir le cap. Selon le leaker
Fixed Focus Digital, la firme prévoirait au moins deux générations d’iPhone Air, quel que soit le niveau de ventes. Cette stratégie n’est pas totalement surprenante. Apple a souvent tendance à laisser une chance à ses produits sur plusieurs cycles avant de trancher. Cela permet aussi de mieux amortir les investissements industriels et marketing déjà engagés.
Les premières rumeurs autour de l’iPhone Air 2 évoquent plusieurs améliorations importantes. Apple travaillerait notamment sur l’ajout d’un second capteur photo à l’arrière, un des principaux reproches adressés au modèle actuel.
Le futur modèle pourrait également bénéficier d’une meilleure autonomie, d’un système de refroidissement inspiré des modèles Pro, ainsi que d’une réduction de poids et d’un Face ID plus compact. Côté performances, il pourrait intégrer des futures puces A20 et C2. L’idée serait donc de corriger les faiblesses du premier modèle tout en conservant son positionnement plus
légerdans la gamme.
Des lancements complètement décalés
Selon Mark Gurman, Apple préparerait un lancement groupé au printemps 2027 avec trois modèles : l’iPhone Air 2, un iPhone 18e plus accessible et l’iPhone 18 standard. Cette stratégie marquerait un véritable changement de rythme pour la marque, qui s’éloignerait de son traditionnel rendez-vous unique de septembre.
Après les iPhone 16e et 17e lancés en début d’année, ce calendrier en plusieurs temps — automne pour les modèles premium (voire le Fold en novembre/décembre, on ne sait plus trop), printemps pour le reste de la gamme — semble se confirmer. L’objectif serait double : lisser les ventes sur l’année et donner davantage de visibilité à chaque segment, même si l’on ignore encore si Apple accompagnera ce lancement d’un événement dédié ou d’une simple annonce en ligne.
Dans le même temps, l’iPhone 18 standard s’annoncerait comme une mise à jour très discrète. Peu de changements de design seraient attendus, avec surtout des améliorations internes comme une nouvelle puce, plus de mémoire et un capteur frontal amélioré. Le contraste pourrait être intéressant avec l’iPhone Air, qui pourrait justement devenir le terrain d’expérimentation d’Apple.
Qu’en penser ?
Apple semble ici appliquer une stratégie classique : ne pas abandonner trop vite une idée, même en cas de démarrage difficile. L’iPhone Air pourrait encore évoluer pour trouver sa place, comme d’autres produits avant lui.
Mais le pari reste risqué. Le marché du smartphone est aujourd’hui très mature, et les utilisateurs attendent des différences claires entre les modèles. Si Apple ne parvient pas à mieux définir l’identité de l’iPhone Air, la seconde génération pourrait ne pas suffire. La question est de savoir si cette persistance en dit long sur les ambitions de la marque : diversifier sa gamme… même au prix de quelques échecs temporaires.