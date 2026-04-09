iPhone Air 2 : Apple persiste et signe ?

Qu’en penser ?



Apple semble ici appliquer une stratégie classique : ne pas abandonner trop vite une idée, même en cas de démarrage difficile. L’iPhone Air pourrait encore évoluer pour trouver sa place, comme d’autres produits avant lui.



Mais le pari reste risqué. Le marché du smartphone est aujourd’hui très mature, et les utilisateurs attendent des différences claires entre les modèles. Si Apple ne parvient pas à mieux définir l’identité de l’iPhone Air, la seconde génération pourrait ne pas suffire. La question est de savoir si cette persistance en dit long sur les ambitions de la marque : diversifier sa gamme… même au prix de quelques échecs temporaires.