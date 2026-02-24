Un YouTuber rend l'iPhone Air transparent et lui greffe un tiroir SIM

On en dit quoi ?



Franchement c'est classe ! Voir des passionnés ou des bidouilleurs faire des modifications qu'Apple ne proposera jamais, ça montre bien le savoir-faire qu'on trouve en Chine, et en particulier à Shenzhen. Par contre, entre la perte d'étanchéité, les soucis thermiques et un micro qui lâche au bout de quelques jours, c'est loin d'être fiable au quotidien. Si vous tenez à votre iPhone Air à 1 229 euros, on vous conseille d'éviter ce genre de bidouille.