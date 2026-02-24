Un YouTuber rend l'iPhone Air transparent et lui greffe un tiroir SIM
Le smartphone le plus fin jamais conçu par Apple, avec ses 5,6 mm d'épaisseur, a atterri entre les mains des techniciens de Huaqiangbei, le célèbre marché électronique de Shenzhen. Le YouTuber Linzin a documenté le tout dans une vidéo de 22 minutes : laser, fraisage CNC et microsoudure au programme. Le résultat est carrément classe.
Linzin a confié son iPhone Air aux artisans de Huaqiangbei pour deux modifications : rendre le panneau arrière en verre totalement transparent, et ajouter un tiroir SIM physique là où Apple n'en a jamais mis. L'iPhone Air fonctionne exclusivement avec des eSIM, un choix que Cupertino a fait pour gagner le moindre millimètre dans un boîtier de 5,6 mm. Autant dire que glisser un tiroir SIM n'était pas gagné. Toute l'opération a été filmée dans une vidéo de 22 minutes.
Pour rendre le dos transparent, il a fallu utiliser un laser pour décaper la couche de peinture du panneau arrière, sans trop abîmer la bobine MagSafe située juste en dessous, et contre toute attente, elle a survécu. Pour le slot SIM, ça a été encore plus délicat : il a fallu fraiser une ouverture dans le châssis, puis réaliser des microsoudures sur la carte mère pour connecter le nouveau tiroir au système cellulaire. Le moteur Taptic Engine d'origine a, lui, été retiré pour faire de la place, remplacé par un modèle plus compact. Après remontage, le téléphone a redémarré et a reconnu une carte SIM physique sans problème.
Le résultat est assez joli, on voit bien la batterie, la carte mère et les connecteurs internes à travers le dos en verre. Mais les feuilles de graphite thermique, qui aident à dissiper la chaleur, ont été retirées pendant l'opération. Résultat : l'iPhone chauffe davantage en utilisation intensive. L'étanchéité IP68 a aussi disparu, et bien entendu, la garantie Apple aussi. On peut même ajouter que le micro a lâché quelques jours plus tard à cause d'un câble ruban mal fixé. Linzin a dû renvoyer l'appareil à Shenzhen pour réparation.
Franchement c'est classe ! Voir des passionnés ou des bidouilleurs faire des modifications qu'Apple ne proposera jamais, ça montre bien le savoir-faire qu'on trouve en Chine, et en particulier à Shenzhen. Par contre, entre la perte d'étanchéité, les soucis thermiques et un micro qui lâche au bout de quelques jours, c'est loin d'être fiable au quotidien. Si vous tenez à votre iPhone Air à 1 229 euros, on vous conseille d'éviter ce genre de bidouille.
