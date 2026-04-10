Des photos comme avec un reflex sur iPad et iPhone 17e : Adobe Indigo arrive
Par Laurence - Publié le
Adobe poursuit le développement de son application photo expérimentale lancée l'été dernier. Avec une nouvelle mise à jour, Project Indigo s’ouvre désormais à davantage d’appareils, notamment certains iPad et le tout récent iPhone 17e. Lancée l’an dernier, cette app atypique ambitionne de proposer une approche différente de la photographie mobile, en misant sur un rendu plus naturel et des contrôles avancés.
Avec Indigo, Adobe ne cherche pas simplement à améliorer les clichés via des filtres agressifs. L’application repose sur un pipeline de photographie computationnelle conçu en interne, combinant IA et traitement d’image pour se rapprocher d’un rendu reflex.
Concrètement, les photos générées appliquent un traitement qui se veut subtil, notamment sur les visages et le ciel, afin d’éviter les effets trop artificiels souvent associés aux smartphones. Ce rendu est intégré aux JPEG, mais aussi suggéré dans les fichiers RAW (DNG), sans altérer les données brutes. L’idée est ici d'offrir un compromis entre automatisation et contrôle manuel, avec une signature visuelle plus réaliste.
La principale nouveauté de cette version concerne la compatibilité. Adobe ajoute le support de l’iPhone 17e, mais aussi celui des iPad équipés d’au moins 6 Go de RAM. Cela inclut notamment les iPad Pro à partir de 2020, les iPad Air avec puce M1 ou plus récents, le dernier iPad mini ainsi que l’iPad de 11e génération.
Adobe reste toutefois prudent : il s’agit pour l’instant d’un support initial. L’application n’est pas encore totalement optimisée pour les tablettes, ce qui laisse entrevoir de futures améliorations.
Au-delà de la compatibilité, cette mise à jour apporte aussi plusieurs améliorations fonctionnelles. On note notamment l’arrivée d’une vue en grille dans le filmstrip, facilitant la navigation et la sélection multiple de photos. Cette dernière permet d’exporter plusieurs images en une seule fois vers Lightroom mobile.
Adobe ajoute également des filtres pour organiser les clichés (toutes les photos, album Indigo, favoris), ainsi qu’une option pour afficher l’équivalent 35 mm des focales, un détail apprécié des photographes plus exigeants.
Project Indigo reste, comme son nom l’indique, un laboratoire. Adobe teste ici une nouvelle vision de la photographie mobile, plus proche des usages experts que des automatismes grand public. L’ouverture aux iPad et à de nouveaux iPhone montre néanmoins que le projet prend de l’ampleur. Si les performances et l’optimisation suivent, Indigo pourrait bien devenir une alternative sérieuse aux apps photo traditionnelles sur iOS. On peut désormais se demander si Adobe ira jusqu’à intégrer ces technologies dans ses apps grand public… ou si Indigo restera un terrain d’expérimentation.
Une app photo qui mise sur un rendu reflex
Avec Indigo, Adobe ne cherche pas simplement à améliorer les clichés via des filtres agressifs. L’application repose sur un pipeline de photographie computationnelle conçu en interne, combinant IA et traitement d’image pour se rapprocher d’un rendu reflex.
Concrètement, les photos générées appliquent un traitement qui se veut subtil, notamment sur les visages et le ciel, afin d’éviter les effets trop artificiels souvent associés aux smartphones. Ce rendu est intégré aux JPEG, mais aussi suggéré dans les fichiers RAW (DNG), sans altérer les données brutes. L’idée est ici d'offrir un compromis entre automatisation et contrôle manuel, avec une signature visuelle plus réaliste.
L’iPhone 17e et l’iPad désormais compatibles
La principale nouveauté de cette version concerne la compatibilité. Adobe ajoute le support de l’iPhone 17e, mais aussi celui des iPad équipés d’au moins 6 Go de RAM. Cela inclut notamment les iPad Pro à partir de 2020, les iPad Air avec puce M1 ou plus récents, le dernier iPad mini ainsi que l’iPad de 11e génération.
Adobe reste toutefois prudent : il s’agit pour l’instant d’un support initial. L’application n’est pas encore totalement optimisée pour les tablettes, ce qui laisse entrevoir de futures améliorations.
Des outils en progrès pour la gestion des photos
Au-delà de la compatibilité, cette mise à jour apporte aussi plusieurs améliorations fonctionnelles. On note notamment l’arrivée d’une vue en grille dans le filmstrip, facilitant la navigation et la sélection multiple de photos. Cette dernière permet d’exporter plusieurs images en une seule fois vers Lightroom mobile.
Adobe ajoute également des filtres pour organiser les clichés (toutes les photos, album Indigo, favoris), ainsi qu’une option pour afficher l’équivalent 35 mm des focales, un détail apprécié des photographes plus exigeants.
Qu'en penser ?
Project Indigo reste, comme son nom l’indique, un laboratoire. Adobe teste ici une nouvelle vision de la photographie mobile, plus proche des usages experts que des automatismes grand public. L’ouverture aux iPad et à de nouveaux iPhone montre néanmoins que le projet prend de l’ampleur. Si les performances et l’optimisation suivent, Indigo pourrait bien devenir une alternative sérieuse aux apps photo traditionnelles sur iOS. On peut désormais se demander si Adobe ira jusqu’à intégrer ces technologies dans ses apps grand public… ou si Indigo restera un terrain d’expérimentation.