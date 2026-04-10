Des photos comme avec un reflex sur iPad et iPhone 17e : Adobe Indigo arrive

Une app photo qui mise sur un rendu reflex

L’iPhone 17e et l’iPad désormais compatibles

Des outils en progrès pour la gestion des photos

Qu'en penser ?



Project Indigo reste, comme son nom l’indique, un laboratoire. Adobe teste ici une nouvelle vision de la photographie mobile, plus proche des usages experts que des automatismes grand public. L’ouverture aux iPad et à de nouveaux iPhone montre néanmoins que le projet prend de l’ampleur. Si les performances et l’optimisation suivent, Indigo pourrait bien devenir une alternative sérieuse aux apps photo traditionnelles sur iOS. On peut désormais se demander si Adobe ira jusqu’à intégrer ces technologies dans ses apps grand public… ou si Indigo restera un terrain d’expérimentation.

Avec Indigo, Adobe ne cherche pas simplement à améliorer les clichés via des filtres agressifs.Concrètement, les photos générées appliquent un, notamment sur les visages et le ciel, afin d’éviter. Ce rendu est intégré aux JPEG, mais aussi suggéré dans les fichiers RAW (DNG), sans altérer les données brutes. L’idée est ici d'offrir un compromis entre automatisation et contrôle manuel, avec une signature visuelle plus réaliste.La principale nouveauté de cette version concerne la compatibilité. Adobe ajoute le. Cela inclut notamment les iPad Pro à partir de 2020, les iPad Air avec puce M1 ou plus récents, le dernier iPad mini ainsi que l’iPad de 11e génération.Adobe reste toutefois prudent : il s’agit pour l’instant d’un supportce qui laisse entrevoir de futures améliorations.Au-delà de la compatibilité,On note notamment l’arrivée d’une vue en grille dans le filmstrip, facilitant la navigation et la sélection multiple de photos. Cette dernière permet d’exporter plusieurs images en une seule fois vers Lightroom mobile.Adobe ajoute également des filtres pour(toutes les photos, album Indigo, favoris), ainsi qu’une option pour afficher l’équivalent 35 mm des focales, un détail apprécié des photographes plus exigeants.