Cet appareil photo permet de changer le ratio d'image en plein milieu d'une pellicule
Par Vincent Lautier - Publié le
Un ingénieur américain lance sur Kickstarter le VZ-6617, un appareil photo argentique moyen format assez particulier : il permet de passer du format carré 6x6 au panoramique 6x17 sur la même pellicule, sans marquer de pause.
Le principe de l'appareil repose sur ce qu'Exposing Engineering, la petite structure derrière le projet, appelle une
Niveau construction, le VZ-6617 est quasi entièrement imprimé en 3D, avec des pièces en acier aux endroits critiques (avance du film, mécanismes rotatifs) et des roulements à billes scellés pour une meilleure précision. L'appareil accepte des optiques de grand format avec obturateur intégré, des marques Schneider Kreuznach, Nikon, Rodenstock ou Fujifilm. Les cônes d'objectif sont interchangeables via un système de volet scellé magnétique, ce qui permet de changer d'optique même au milieu d'une pellicule. La mise au point se fait à l'hélicoïdal ou par estimation de la distance, à l'ancienne.
La campagne Kickstarter a déjà dépassé son objectif de 7 500 dollars et a encore près d'un mois à courir au moment où on écrit cet article. Les tarifs démarrent à 549 dollars pour le pack de base avec un cône d'objectif 90 mm, 649 dollars pour l'offre early release qui ajoute un déclencheur souple et un viseur optique, et 799 dollars pour la totale avec un deuxième cône et un dos de mise au point sur verre dépoli. Les optiques de grand format sont elles vendues à part, ce qui est à prévoir dans votre budget. Les premières livraisons sont prévues pour juin 2026, soit environ un mois après la clôture de la campagne Kickstarter.
C'est le genre de projet qui fait plaisir à voir sur Kickstarter. L'argentique n'a jamais vraiment disparu, et un type seul dans son garage qui imprime un boîtier moyen format en 3D avec une idée qu'on n'a pas vue ailleurs, ça change un peu. Passer du 6x6 au 6x17 en plein milieu d'une bobine, c'est franchement une bonne idée, même si l'usage est très niche.
Une cartouche 120 et plusieurs ratios possibles
Le principe de l'appareil repose sur ce qu'Exposing Engineering, la petite structure derrière le projet, appelle une
Variable Zone Film Gate. Pour faire simple, c'est un cadre interne en 3D qui coulisse symétriquement quand vous tournez une molette, et qui vient masquer le film pour composer l'image au format voulu. Vous pouvez du coup enchaîner un carré 6x6, un 6x9, un 6x12, puis terminer la bobine par un 6x17 panoramique sans rembobiner quoi que ce soit. Pour les photographes qui jonglent entre portrait, paysage et panorama, c'est un gain de temps et d'argent en pellicule.
Un boîtier imprimé en 3D et ouvert à plusieurs objectifs
Niveau construction, le VZ-6617 est quasi entièrement imprimé en 3D, avec des pièces en acier aux endroits critiques (avance du film, mécanismes rotatifs) et des roulements à billes scellés pour une meilleure précision. L'appareil accepte des optiques de grand format avec obturateur intégré, des marques Schneider Kreuznach, Nikon, Rodenstock ou Fujifilm. Les cônes d'objectif sont interchangeables via un système de volet scellé magnétique, ce qui permet de changer d'optique même au milieu d'une pellicule. La mise au point se fait à l'hélicoïdal ou par estimation de la distance, à l'ancienne.
Une campagne déjà bouclée
La campagne Kickstarter a déjà dépassé son objectif de 7 500 dollars et a encore près d'un mois à courir au moment où on écrit cet article. Les tarifs démarrent à 549 dollars pour le pack de base avec un cône d'objectif 90 mm, 649 dollars pour l'offre early release qui ajoute un déclencheur souple et un viseur optique, et 799 dollars pour la totale avec un deuxième cône et un dos de mise au point sur verre dépoli. Les optiques de grand format sont elles vendues à part, ce qui est à prévoir dans votre budget. Les premières livraisons sont prévues pour juin 2026, soit environ un mois après la clôture de la campagne Kickstarter.
On en dit quoi ?
C'est le genre de projet qui fait plaisir à voir sur Kickstarter. L'argentique n'a jamais vraiment disparu, et un type seul dans son garage qui imprime un boîtier moyen format en 3D avec une idée qu'on n'a pas vue ailleurs, ça change un peu. Passer du 6x6 au 6x17 en plein milieu d'une bobine, c'est franchement une bonne idée, même si l'usage est très niche.