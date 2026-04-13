Gmail adopte le chiffrement de bout en bout sur iPhone et Android (mais pas pour tous)

Une fonctionnalité enfin disponible sur mobile

Une fonctionnalité réservée aux entreprises

Qu'en penser ?



Avec cette mise à jour, Google comble un manque important face à certaines solutions concurrentes déjà disponibles sur mobile. Dans un contexte où les échanges professionnels passent de plus en plus par smartphone, cette évolution était attendue.



Le chiffrement de bout en bout devient progressivement une fonctionnalité standard, notamment dans les secteurs sensibles. En l’intégrant directement dans Gmail mobile, Google simplifie son adoption tout en renforçant son offre pour les entreprises.



Une étape logique dans la stratégie du groupe, qui cherche à faire de Gmail non seulement un outil de communication, mais aussi une plateforme sécurisée capable de répondre aux exigences les plus strictes.

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Jusqu’ici,. Désormais, cette protection avancée est intégrée, sans nécessiter d’outil externe ni de portail spécifique.Concrètement, l’expérience reste simple : lors de la rédaction d’un email, il faudra, puis de sélectionner un niveau de sécurité renforcé. Le message est alors chiffré avant même son envoi.Google mise sur une. Les emails chiffrés peuvent être envoyés à n’importe quel destinataire, même en dehors de l’écosystème Gmail. Ainsi, si le destinataire utilise Gmail, le message apparaît comme un email classique. En revanche, s’il utilise un autre service, il pourra consulter et répondre via, sans installation. Un choix qui vise à démocratiser le chiffrement, souvent freiné par des contraintes techniques.Le chiffrement mobile est inclus dans les offres Google Workspace Enterprise Plus, avec les options. Avant utilisation, les administrateurs doivent activer la fonctionnalité pour les appareils iOS et Android depuis la console d’administration. Une étape indispensable pour garantir le respect des politiques de sécurité de l’entreprise.