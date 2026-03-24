Le Japon lance Sakana Chat, son propre concurrent à ChatGPT
Par Vincent Lautier - Publié le
Sakana AI vient de lancer Sakana Chat, un chatbot gratuit concu pour le marché japonais. Il est basé sur des modèles open source adaptés aux spécificités de la langue et de la culture japonaises, et se positionne comme une alternative souveraine à ChatGPT, DeepSeek et Mistral.
Sakana AI a été fondée en 2023 par trois anciens chercheurs de Google : Llion Jones, Ren Ito et David Ha. La startup est déjà valorisée à 2,65 milliards de dollars après une levée de 135 millions en novembre dernier, avec Google, Santander et Citi Group parmi les investisseurs. Sakana Chat est son premier produit grand public, lancé gratuitement. Il a été testé en bêta avec un millier d'utilisateurs avant son ouverture au public.
Le chatbot utilise la famille de modèles Namazu, qui existe en trois variantes : l'une basée sur DeepSeek V3.1, une autre sur Llama 3.1 405B et une troisième sur gpt-oss 120B. Ce sont des modèles open source existants, auxquels Sakana AI a appliqué un post-entraînement pour les adapter au japonais.
Le point le plus intéressant est la correction des biais. Les modèles chinois comme DeepSeek refusent de répondre à certaines questions politiques sensibles : sur le modèle de base, le taux de refus atteint 72 %. Avec le post-entraînement de Sakana AI, ce taux tombe à quasiment 0 %. Les performances sur les benchmarks classiques (AIME'25, MMLU-Redux, GPQA Diamond, LiveCodeBench) sont préservées, ce qui veut dire que le modèle ne perd rien en qualité tout en devenant bien plus neutre.
Sakana Chat intègre aussi la recherche web en temps réel et propose plusieurs modes de réponse, dont un mode
Sakana AI ne travaille pas dans le vide. Le Japon a dévoilé un plan national de 65 milliards de dollars pour développer ses propres capacités en intelligence artificielle. Le ministère de l'Économie prévoit un co-investissement avec des entreprises comme SoftBank et Preferred Networks pour créer un modèle japonais commun. Côté clients, Sakana AI travaille déjà avec Mitsubishi UFJ Financial Group, Daiwa Securities et le gouvernement japonais, avec une extension prévue vers la défense et la production industrielle.
L'approche est bonne : plutôt que de partir de zéro, Sakana AI prend des modèles open source qui fonctionnent déjà bien et les adapte au japonais en corrigeant les biais. Le résultat est un chatbot qui garde les performances des meilleurs modèles mondiaux tout en répondant à des questions que DeepSeek refuse d'aborder.
Un chatbot taillé pour le japonais
Sakana AI a été fondée en 2023 par trois anciens chercheurs de Google : Llion Jones, Ren Ito et David Ha. La startup est déjà valorisée à 2,65 milliards de dollars après une levée de 135 millions en novembre dernier, avec Google, Santander et Citi Group parmi les investisseurs. Sakana Chat est son premier produit grand public, lancé gratuitement. Il a été testé en bêta avec un millier d'utilisateurs avant son ouverture au public.
Le chatbot utilise la famille de modèles Namazu, qui existe en trois variantes : l'une basée sur DeepSeek V3.1, une autre sur Llama 3.1 405B et une troisième sur gpt-oss 120B. Ce sont des modèles open source existants, auxquels Sakana AI a appliqué un post-entraînement pour les adapter au japonais.
Corriger les biais des modèles étrangers
Le point le plus intéressant est la correction des biais. Les modèles chinois comme DeepSeek refusent de répondre à certaines questions politiques sensibles : sur le modèle de base, le taux de refus atteint 72 %. Avec le post-entraînement de Sakana AI, ce taux tombe à quasiment 0 %. Les performances sur les benchmarks classiques (AIME'25, MMLU-Redux, GPQA Diamond, LiveCodeBench) sont préservées, ce qui veut dire que le modèle ne perd rien en qualité tout en devenant bien plus neutre.
Sakana Chat intègre aussi la recherche web en temps réel et propose plusieurs modes de réponse, dont un mode
standard, un mode
poliet un mode
Osakaavec un ton plus décontracté.
Le Japon accélère sur la souveraineté IA
Sakana AI ne travaille pas dans le vide. Le Japon a dévoilé un plan national de 65 milliards de dollars pour développer ses propres capacités en intelligence artificielle. Le ministère de l'Économie prévoit un co-investissement avec des entreprises comme SoftBank et Preferred Networks pour créer un modèle japonais commun. Côté clients, Sakana AI travaille déjà avec Mitsubishi UFJ Financial Group, Daiwa Securities et le gouvernement japonais, avec une extension prévue vers la défense et la production industrielle.
On en dit quoi ?
L'approche est bonne : plutôt que de partir de zéro, Sakana AI prend des modèles open source qui fonctionnent déjà bien et les adapte au japonais en corrigeant les biais. Le résultat est un chatbot qui garde les performances des meilleurs modèles mondiaux tout en répondant à des questions que DeepSeek refuse d'aborder.