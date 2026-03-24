Le Japon lance Sakana Chat, son propre concurrent à ChatGPT

On en dit quoi ?



L'approche est bonne : plutôt que de partir de zéro, Sakana AI prend des modèles open source qui fonctionnent déjà bien et les adapte au japonais en corrigeant les biais. Le résultat est un chatbot qui garde les performances des meilleurs modèles mondiaux tout en répondant à des questions que DeepSeek refuse d'aborder.