Apple est fan de K-Pop ! (bientôt sur Apple TV+)

« K-Pop Idols » est produit pour Apple TV+ par Boat Rocker's Matador Contenu avec le producteur exécutif Todd Lubin (« Billy Eilish : The World's a Little Blurry ») et Jack Turner (« War Game »), aux côtés du lauréat de l'Emmy Award Jay Peterson (« Billy Eilish : The World's a Little Blurry »), Bradley Cramp (« Lord of War »), Chris Kasick (« Citizen Sleuth »), Eric Yujin Kim (« Undoing »), Sue Kim (« The Speed Cubers ») et Elise Chung (« Bling Empire »).