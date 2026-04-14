iPhone Fold : Apple a trouvé le secret du pli invisible
Par Laurence - Publié le
Apple prépare activement son premier iPhone pliant, et un objectif semble dominer tous les autres : faire disparaître le pli de l’écran. Selon un rapport du cabinet TrendForce, la clé de cette avancée ne réside pas uniquement dans le verre ou la charnière, mais dans un composant souvent méconnu : un adhésif transparent (optically clear adhesive).
Dans un écran pliable, plusieurs couches sont superposées (verre, OLED, films protecteurs). Lors du pliage, ces couches peuvent se désaligner, ce qui crée des tensions et, à terme, une marque visible au centre de l’écran.
Désormais, les nouvelles générations de cet adhésif sont capables de rester souples lors des flexions répétées, tout en se rigidifiant en cas de choc. Elles comblent également les micro-irrégularités entre les couches, réduisant la diffusion de la lumière — et donc la visibilité du pli. Selon TrendForce, c’est aujourd’hui le facteur le plus déterminant pour obtenir un écran visuellement homogène.
Apple travaillerait également sur une structure avancée de verre ultra-fin. Plusieurs brevets évoquent un design où le verre serait plus fin au niveau de la charnière pour améliorer la flexibilité, et plus épais ailleurs pour renforcer la résistance.
Des rumeurs récentes parlent aussi d’une structure à double couche, destinée à mieux répartir les contraintes mécaniques. Une approche qui viserait à prolonger la durée de vie de l’écran tout en limitant les déformations.
Au-delà des matériaux, l’ingénierie globale du produit reste essentielle. Des techniques comme le perçage laser de la plaque métallique — déjà utilisées par Samsung Display — permettent de trouver un équilibre entre rigidité et flexibilité. L’analyste Ming-Chi Kuo avait d’ailleurs évoqué l’utilisation de procédés similaires chez Apple, via des partenaires industriels.
Selon certaines fuites, Apple viserait un pli inférieur à 0,15 mm de profondeur et un angle inférieur à 2,5 degrés, des chiffres qui rapprocheraient l’écran d’une surface presque plane à l’œil nu. La firme aurait décidé de poursuivre cet objectif « quel qu’en soit le coût », signe que le design et l’expérience utilisateur restent prioritaires sur ce produit.
Dans ces conditions, le premier iPhone pliant pourrait être présenté dès septembre, aux côtés des iPhone 18 Pro. La production aurait déjà commencé en phase de test chez Foxconn, tandis que Samsung Display préparerait la fabrication des écrans OLED. TrendForce estime qu’Apple pourrait capter jusqu’à 20 % du marché des smartphones pliants dès son lancement, redistribuant les cartes face à Samsung et Huawei.
Avec ce projet, Apple ne cherche pas simplement à entrer sur le marché du pliable, mais à en corriger les défauts historiques. Le pli visible reste aujourd’hui l’un des principaux freins à l’adoption. Si Apple parvient à le rendre quasi invisible, cela pourrait marquer un tournant pour toute l’industrie. Plus qu’une innovation technique, c’est une promesse d’usage : celle d’un écran pliant enfin perçu comme normal.
L’OCA, c'est quoi ?
Dans un écran pliable, plusieurs couches sont superposées (verre, OLED, films protecteurs). Lors du pliage, ces couches peuvent se désaligner, ce qui crée des tensions et, à terme, une marque visible au centre de l’écran.
Désormais, les nouvelles générations de cet adhésif sont capables de rester souples lors des flexions répétées, tout en se rigidifiant en cas de choc. Elles comblent également les micro-irrégularités entre les couches, réduisant la diffusion de la lumière — et donc la visibilité du pli. Selon TrendForce, c’est aujourd’hui le facteur le plus déterminant pour obtenir un écran visuellement homogène.
Un verre ultra-fin repensé et une charnière renforcée
Apple travaillerait également sur une structure avancée de verre ultra-fin. Plusieurs brevets évoquent un design où le verre serait plus fin au niveau de la charnière pour améliorer la flexibilité, et plus épais ailleurs pour renforcer la résistance.
Des rumeurs récentes parlent aussi d’une structure à double couche, destinée à mieux répartir les contraintes mécaniques. Une approche qui viserait à prolonger la durée de vie de l’écran tout en limitant les déformations.
Au-delà des matériaux, l’ingénierie globale du produit reste essentielle. Des techniques comme le perçage laser de la plaque métallique — déjà utilisées par Samsung Display — permettent de trouver un équilibre entre rigidité et flexibilité. L’analyste Ming-Chi Kuo avait d’ailleurs évoqué l’utilisation de procédés similaires chez Apple, via des partenaires industriels.
Un pli quasi invisible
Selon certaines fuites, Apple viserait un pli inférieur à 0,15 mm de profondeur et un angle inférieur à 2,5 degrés, des chiffres qui rapprocheraient l’écran d’une surface presque plane à l’œil nu. La firme aurait décidé de poursuivre cet objectif « quel qu’en soit le coût », signe que le design et l’expérience utilisateur restent prioritaires sur ce produit.
Dans ces conditions, le premier iPhone pliant pourrait être présenté dès septembre, aux côtés des iPhone 18 Pro. La production aurait déjà commencé en phase de test chez Foxconn, tandis que Samsung Display préparerait la fabrication des écrans OLED. TrendForce estime qu’Apple pourrait capter jusqu’à 20 % du marché des smartphones pliants dès son lancement, redistribuant les cartes face à Samsung et Huawei.
Qu’en penser ?
Avec ce projet, Apple ne cherche pas simplement à entrer sur le marché du pliable, mais à en corriger les défauts historiques. Le pli visible reste aujourd’hui l’un des principaux freins à l’adoption. Si Apple parvient à le rendre quasi invisible, cela pourrait marquer un tournant pour toute l’industrie. Plus qu’une innovation technique, c’est une promesse d’usage : celle d’un écran pliant enfin perçu comme normal.