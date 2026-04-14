iPhone Fold : Apple a trouvé le secret du pli invisible

L’OCA, c'est quoi ?

Un verre ultra-fin repensé et une charnière renforcée

Un pli quasi invisible

Qu’en penser ?



Avec ce projet, Apple ne cherche pas simplement à entrer sur le marché du pliable, mais à en corriger les défauts historiques. Le pli visible reste aujourd’hui l’un des principaux freins à l’adoption. Si Apple parvient à le rendre quasi invisible, cela pourrait marquer un tournant pour toute l’industrie. Plus qu’une innovation technique, c’est une promesse d’usage : celle d’un écran pliant enfin perçu comme normal.

Dans un écran pliable, plusieurs couches sont superposées (verre, OLED, films protecteurs). Lors du pliage, ces couches peuvent se désaligner, ce qui crée des tensions et, à terme, une marque visible au centre de l’écran.Désormais,. Elles comblent également les micro-irrégularités entre les couches, réduisant la diffusion de la lumière — et donc la visibilité du pli. Selon, c’est aujourd’hui le facteur le plus déterminant pour obtenir un écran visuellement homogène.Apple travaillerait également sur une. Plusieurs brevets évoquent un design où le verre serait plus fin au niveau de la charnière pour améliorer la flexibilité, et plus épais ailleurs pour renforcer la résistance.Des rumeurs récentes parlent aussi d’une, destinée à mieux répartir les contraintes mécaniques. Une approche qui viserait à prolonger la durée de vie de l’écran tout en limitant les déformations.Au-delà des matériaux, l’ingénierie globale du produit reste essentielle. Des techniques comme le perçage laser de la plaque métallique — déjà utilisées par— permettent de trouver un équilibre entre rigidité et flexibilité. L’analysteavait d’ailleurs évoqué l’utilisation de procédés similaires chez Apple, via des partenaires industriels.Selon certaines fuites,, des chiffres qui rapprocheraient l’écran d’une surface presque plane à l’œil nu. La firme aurait décidé de poursuivre cet objectif « quel qu’en soit le coût », signe que le design et l’expérience utilisateur restent prioritaires sur ce produit.Dans ces conditions, le premier iPhone pliant pourrait être présenté dès septembre, aux côtés des iPhone 18 Pro. La production aurait déjà commencé en phase de test chez Foxconn, tandis que Samsung Display préparerait la fabrication des écrans OLED.estime qu’Apple pourrait capterdès son lancement, redistribuant les cartes face à Samsung et Huawei.