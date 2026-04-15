Lidl prépare l'arrivée de ses forfaits mobile en France

On en dit quoi ?



Honnêtement ? Un MVNO de plus en France, on aurait pu s'en passer. Le marché est déjà ultra saturé, les prix bas, et Free a déjà fait le job du low-cost depuis quinze ans. Cela dit, le modèle Lidl est différent : pas de boutique, distribution 100% via Lidl Plus, eSIM activée directement depuis l'app. Ça peut séduire les utilisateurs qui font déjà leurs courses chez Lidl et qui veulent un forfait simple, pas cher, activable en trois clics. Tout se jouera sur les prix annoncés en France. Si Lidl débarque avec un 100 Go à 8 euros, pourquoi pas, mais sur le réseau Orange ça semble improbable.