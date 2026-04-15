Lidl prépare l'arrivée de ses forfaits mobile en France
Par Vincent Lautier - Publié le
Après l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, Lidl se prépare à débarquer dans le mobile en France. L'enseigne va s'appuyer sur 1Global, partenaire d'Orange, et sur son application Lidl Plus pour distribuer ses forfaits sans carte SIM physique. Les prix et la date de lancement ne sont pas encore connus, mais l'objectif est clair : casser les tarifs du marché.
Lidl ne veut plus se contenter de vendre des paquets de chips et des robots aspirateurs. L'enseigne allemande, via le groupe Schwarz, prépare un déploiement de son offre mobile dans une trentaine de pays, dont la France. Le service existe déjà en Allemagne, en Autriche et en Suisse, avec des formules à la carte plutôt agressives. Outre-Rhin, on peut par exemple acheter 10 Go de données pour environ 4 euros la journée. L'objectif est clair, démocratiser le mobile avec des forfaits simples et peu chers, pensés pour une clientèle grand public qui ne veut pas se prendre la tête avec les comparateurs.
Techniquement, Lidl ne devient pas directement opérateur, ça n'est pas possible légalement. L'enseigne s'associe simplement à 1Global, une entreprise britannique spécialisée dans les eSIM et l'infrastructure télécom. 1Global gère la facturation, la connectivité, et toute la partie abonnés. Comme 1Global est déjà partenaire d'Orange en France, les forfaits Lidl devraient vraisemblablement passer par le réseau du géant français.
Côté distribution, tout se jouera sur l'application Lidl Plus, qui revendique plus de 100 millions d'utilisateurs en Europe. Pas de boutique, pas de carte SIM physique : on s'abonne depuis l'app et on active son eSIM en quelques minutes. Lidl évoque aussi des promotions croisées entre forfaits et produits en magasin, histoire de pousser la fidélité du client en caisse.
Le problème, c'est que le mobile français est l'un des plus concurrentiels d'Europe. Free, Orange, SFR, Bouygues et toutes leurs marques low-cost (B&You, Sosh, RED) se battent déjà sur les prix avec des forfaits 5G à 10 ou 15 euros.
D'autres distributeurs ont essayé avant, avec peu de succès : Carrefour Mobile et Auchan Télécom ont tenté il y a une dizaine d'années sans jamais vraiment gagner en puissance de frappe. Pour que Lidl y arrive, il faudra un positionnement clair, des prix vraiment agressifs, et une cohérence forte avec l'expérience magasin. L'argument de l'app Lidl Plus, déjà massivement installée sur les smartphones des clients, pourrait faire la différence cette fois-ci.
Honnêtement ? Un MVNO de plus en France, on aurait pu s'en passer. Le marché est déjà ultra saturé, les prix bas, et Free a déjà fait le job du low-cost depuis quinze ans. Cela dit, le modèle Lidl est différent : pas de boutique, distribution 100% via Lidl Plus, eSIM activée directement depuis l'app. Ça peut séduire les utilisateurs qui font déjà leurs courses chez Lidl et qui veulent un forfait simple, pas cher, activable en trois clics. Tout se jouera sur les prix annoncés en France. Si Lidl débarque avec un 100 Go à 8 euros, pourquoi pas, mais sur le réseau Orange ça semble improbable.
Une expansion à l'européenne
Lidl ne veut plus se contenter de vendre des paquets de chips et des robots aspirateurs. L'enseigne allemande, via le groupe Schwarz, prépare un déploiement de son offre mobile dans une trentaine de pays, dont la France. Le service existe déjà en Allemagne, en Autriche et en Suisse, avec des formules à la carte plutôt agressives. Outre-Rhin, on peut par exemple acheter 10 Go de données pour environ 4 euros la journée. L'objectif est clair, démocratiser le mobile avec des forfaits simples et peu chers, pensés pour une clientèle grand public qui ne veut pas se prendre la tête avec les comparateurs.
1Global, Orange et Lidl Plus
Techniquement, Lidl ne devient pas directement opérateur, ça n'est pas possible légalement. L'enseigne s'associe simplement à 1Global, une entreprise britannique spécialisée dans les eSIM et l'infrastructure télécom. 1Global gère la facturation, la connectivité, et toute la partie abonnés. Comme 1Global est déjà partenaire d'Orange en France, les forfaits Lidl devraient vraisemblablement passer par le réseau du géant français.
Côté distribution, tout se jouera sur l'application Lidl Plus, qui revendique plus de 100 millions d'utilisateurs en Europe. Pas de boutique, pas de carte SIM physique : on s'abonne depuis l'app et on active son eSIM en quelques minutes. Lidl évoque aussi des promotions croisées entre forfaits et produits en magasin, histoire de pousser la fidélité du client en caisse.
Un marché français déjà très encombré
Le problème, c'est que le mobile français est l'un des plus concurrentiels d'Europe. Free, Orange, SFR, Bouygues et toutes leurs marques low-cost (B&You, Sosh, RED) se battent déjà sur les prix avec des forfaits 5G à 10 ou 15 euros.
D'autres distributeurs ont essayé avant, avec peu de succès : Carrefour Mobile et Auchan Télécom ont tenté il y a une dizaine d'années sans jamais vraiment gagner en puissance de frappe. Pour que Lidl y arrive, il faudra un positionnement clair, des prix vraiment agressifs, et une cohérence forte avec l'expérience magasin. L'argument de l'app Lidl Plus, déjà massivement installée sur les smartphones des clients, pourrait faire la différence cette fois-ci.
On en dit quoi ?
Honnêtement ? Un MVNO de plus en France, on aurait pu s'en passer. Le marché est déjà ultra saturé, les prix bas, et Free a déjà fait le job du low-cost depuis quinze ans. Cela dit, le modèle Lidl est différent : pas de boutique, distribution 100% via Lidl Plus, eSIM activée directement depuis l'app. Ça peut séduire les utilisateurs qui font déjà leurs courses chez Lidl et qui veulent un forfait simple, pas cher, activable en trois clics. Tout se jouera sur les prix annoncés en France. Si Lidl débarque avec un 100 Go à 8 euros, pourquoi pas, mais sur le réseau Orange ça semble improbable.