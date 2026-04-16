iPhone verrouillé : une faille permet de voler 10 000 dollars via Apple Pay

On en dit quoi ?



On imagine bien qu'exploiter cette faille n'est pas si simple, et qu'il faut à la fois un équipement particulier, et être proche de la victime, mais ça reste un problème qui pourrait être corrigé, et le fait que ça ne le soit pas, depuis 5 ans, n'a aucun sens. Les deux entreprises affirment que c'est la faute de l'autre, et personne ne corrige.



En attendant, la seule solution pour les utilisateurs de cartes Visa reste de désactiver le Transport Express.