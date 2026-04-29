Le prix de l'iPhone va-t-il exploser d’ici 2027 ?

L’IA bouleverse l’équilibre du marché des composants

Les géants du cloud prêts à payer le prix fort

Des conséquences directes sur la feuille de route de l’iPhone

Un choix stratégique pour Apple : marges ou volumes

Qu'en penser ?



L’explosion de la demande en mémoire illustre une réalité plus large : l’intelligence artificielle ne transforme pas uniquement les usages, elle reconfigure toute la chaîne de valeur technologique.



Pour Apple, l’enjeu dépasse le simple coût des composants. Il s’agit de préserver son modèle économique dans un environnement où les priorités industrielles basculent vers l’IA et ses infrastructures.



Entre pression sur les marges, adaptation du calendrier produit et arbitrage sur les prix, la firme entre dans une phase plus contrainte. L’iPhone, longtemps symbole de maîtrise industrielle, se retrouve désormais exposé aux tensions d’un marché dominé par la course à l’intelligence artificielle.

Historiquement,. Une position qui lui permettait de négocier des conditions avantageuses auprès de fournisseurs comme Samsung, SK Hynix ou Micron Technology.En cause : la ruée vers l’infrastructure IA. Les acteurs du secteur — à commencer par Nvidia — investissent massivement dans des data centers capables de faire tourner des modèles toujours plus gourmands en mémoire. DésormaisLes entreprises du cloud n’hésitent plus à payer plusieurs milliards de dollars à l’avance pour sécuriser leur approvisionnement en mémoire.Dans ce nouveau contexte, Apple se retrouve en concurrence directe avec des acteurs prêts à surenchérir pour soutenir leur stratégie IA. Une situation inhabituelle pour un groupe longtemps en position de force.Selon plusieurs sources, Apple envisagerait un lancement échelonné de la gamme iPhone 18 : modèles Pro lancés à l’automne 2026, modèle standard repoussé au printemps 2027, avec en parallèle un iPhone pliable attendu sur la même période. Cette organisation permettrait de mieux gérer les contraintes d’approvisionnement, et de lisser les coûts.Apple devra décider s’il absorbe la hausse des coûts, au détriment de ses marges, ou répercute ces hausses sur les prix, avec un risque sur la demande. Selon l’analyste Wamsi Mohan de Bank of America, le groupe pourrait privilégier les parts de marché, notamment dans des zones clés comme la Chine ou l’Inde, où la concurrence est particulièrement intense.Ce choix stratégique interviendra dans un contexte de transition interne.Un passage de relais qui coïncide avec une période de tension sur les coûts et de transformation profonde du marché.