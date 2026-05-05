Le chiffrement de bout en bout débarque dans les messages RCS avec iOS 26.5
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple a publié hier la version finale de test d'iOS 26.5, et le changelog confirme une fonctionnalité que les utilisateurs attendaient depuis des mois : le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS entre iPhone et Android. La fonction est en bêta, activée par défaut, et déjà compatible avec Google Messages côté Android.
Le chiffrement de bout en bout pour le RCS était déjà apparu une première fois dans la bêta d'iOS 26.4, début 2026, avant d'être retiré avant le lancement public sans grande explication. Apple n'avait jamais commenté ce retrait, mais avait laissé entendre que la fonction reviendrait dans une mise à jour ultérieure. C'est donc dans la bêta d'iOS 26.5 que la fonctionnalité a refait surface en mars dernier, et cette fois elle ira bien jusqu'au public, avec une sortie d'iOS 26.5 attendue dans la semaine ou la suivante.
Le chiffrement repose sur le RCS Universal Profile, le standard porté par la GSMA, qui a ajouté le support de l'E2EE entre systèmes d'exploitation l'an dernier. Concrètement, vos messages RCS échangés avec un contact Android ne peuvent plus être lus par votre opérateur ni par un éventuel intermédiaire. Sur l'app Messages d'iPhone, vous verrez apparaître la mention "Text Message · RCS" avec une icône de cadenas indiquant "Encrypted" en haut de la conversation. Sur Google Messages côté Android, c'est la même icône cadenas qui s'affiche, comme pour les conversations entre Android déjà chiffrées de bout en bout depuis longtemps.
Bonne nouvelle, vous n'avez rien à activer. Le chiffrement est en effet enclenché par défaut dans iOS 26.5, et vous pouvez vérifier le statut dans Réglages, Messages, Messagerie RCS, Chiffrement de bout en bout (Bêta). Côté Android, votre interlocuteur doit avoir la dernière version de Google Messages installée. Par contre, Apple précise que le déploiement se fera progressivement avec les opérateurs compatibles. La marque promet de publier sur son site la liste des opérateurs supportés, mais cette page n'est pas encore disponible. Donc si votre opérateur n'est pas dans le coup à la sortie, vous attendrez peut-être un peu avant de voir le cadenas apparaître.
C'est une vraie bonne nouvelle, et qui arrive avec deux ans de retard sur ce qu'on aurait pu espérer. Apple a mis un temps fou à adopter le RCS dans iOS 18 fin 2024, puis à activer le chiffrement entre les deux camps, alors que le standard GSMA le permet depuis 2025.
Pour les utilisateurs, la différence sera visible mais discrète : l'icône cadenas sur les bulles vertes va enfin coller à ce que les bulles bleues iMessage proposent depuis quinze ans. La guerre des messageries entre Apple et Google s'apaise un peu, sous la pression des régulateurs et des utilisateurs lassés du jeu des bulles colorées. La vraie question maintenant, c'est combien d'opérateurs français (Orange, SFR, Bouygues, Free) seront partants dès le lancement.
Une fonctionnalité testée depuis février
Le chiffrement de bout en bout pour le RCS était déjà apparu une première fois dans la bêta d'iOS 26.4, début 2026, avant d'être retiré avant le lancement public sans grande explication. Apple n'avait jamais commenté ce retrait, mais avait laissé entendre que la fonction reviendrait dans une mise à jour ultérieure. C'est donc dans la bêta d'iOS 26.5 que la fonctionnalité a refait surface en mars dernier, et cette fois elle ira bien jusqu'au public, avec une sortie d'iOS 26.5 attendue dans la semaine ou la suivante.
Comment ça marche concrètement
Le chiffrement repose sur le RCS Universal Profile, le standard porté par la GSMA, qui a ajouté le support de l'E2EE entre systèmes d'exploitation l'an dernier. Concrètement, vos messages RCS échangés avec un contact Android ne peuvent plus être lus par votre opérateur ni par un éventuel intermédiaire. Sur l'app Messages d'iPhone, vous verrez apparaître la mention "Text Message · RCS" avec une icône de cadenas indiquant "Encrypted" en haut de la conversation. Sur Google Messages côté Android, c'est la même icône cadenas qui s'affiche, comme pour les conversations entre Android déjà chiffrées de bout en bout depuis longtemps.
Activé par défaut, mais avec des limites
Bonne nouvelle, vous n'avez rien à activer. Le chiffrement est en effet enclenché par défaut dans iOS 26.5, et vous pouvez vérifier le statut dans Réglages, Messages, Messagerie RCS, Chiffrement de bout en bout (Bêta). Côté Android, votre interlocuteur doit avoir la dernière version de Google Messages installée. Par contre, Apple précise que le déploiement se fera progressivement avec les opérateurs compatibles. La marque promet de publier sur son site la liste des opérateurs supportés, mais cette page n'est pas encore disponible. Donc si votre opérateur n'est pas dans le coup à la sortie, vous attendrez peut-être un peu avant de voir le cadenas apparaître.
On en dit quoi ?
C'est une vraie bonne nouvelle, et qui arrive avec deux ans de retard sur ce qu'on aurait pu espérer. Apple a mis un temps fou à adopter le RCS dans iOS 18 fin 2024, puis à activer le chiffrement entre les deux camps, alors que le standard GSMA le permet depuis 2025.
Pour les utilisateurs, la différence sera visible mais discrète : l'icône cadenas sur les bulles vertes va enfin coller à ce que les bulles bleues iMessage proposent depuis quinze ans. La guerre des messageries entre Apple et Google s'apaise un peu, sous la pression des régulateurs et des utilisateurs lassés du jeu des bulles colorées. La vraie question maintenant, c'est combien d'opérateurs français (Orange, SFR, Bouygues, Free) seront partants dès le lancement.