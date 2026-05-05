Retardé, bridé, l'iPhone 18 sera-t-il une grosse déception ?
Par Laurence - Publié le
Le lancement de l’iPhone 18 pourrait être très différent de ce qu’Apple fait habituellement. Plusieurs fuites indiquaient déjà que le modèle standard ne sortirait pas à l’automne 2026 avec les versions Pro. Une nouvelle information venue de la chaîne d’approvisionnement semble désormais confirmer ce retard et révèle au passage qu’Apple préparerait une profonde refonte de sa gamme iPhone.
Traditionnellement, Apple lance toute sa nouvelle génération d’iPhone en septembre. Mais selon plusieurs sources concordantes, la keynote de cette année ne devrait concerner que les modèles dits premium : l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max, le futur iPhone Ultra pliable, et potentiellement un iPhone Air 2 (si possible avec deux capteurs). Le modèle standard, lui, serait repoussé au printemps 2027, aux côtés de l'iPhone 18e.
Et ce décalage ne serait pas neutre car il permettrait à Apple de continuer à sortir / commercialiser des iPhone 17 et d'optimiser ses coûts (et surtout ses marges avec la hausse de la RAM). Cette information provient du leaker Fixed Focus Digital, généralement bien au fait sur la chaîne d’approvisionnement.
Selon lui, Apple aurait déjà décidé de prolonger la production de l’iPhone 17 plus longtemps que prévu, tout en augmentant certaines capacités industrielles afin d’accompagner un cycle de vente plus long. Habituellement, la production du modèle standard ralentit fortement à l’approche de la génération suivante. Cette fois, elle préparerait donc une transition beaucoup plus progressive.
En outre, Apple réduirait fortement les différences entre l’iPhone 18 standard et le futur iPhone 18e. Toujours selon Fixed Focus Digital, les deux appareils partageraient désormais plusieurs composants importants au niveau industriel. Ce dernier affirme même qu’Apple aurait downgradé l’iPhone 18 afin de réduire les coûts de production.
Plusieurs éléments seraient concernés : certaines caractéristiques d’écran, la puce A-series et potentiellement d’autres composants internes. Cupertino pourrait même modifier le nom marketing de la puce afin de masquer certaines différences techniques.
Outre cette stratégie de lancement séparé évoquée par plusieurs analystes comme Ming-Chi Kuo ou Nikkei, Apple pourrait réduire encore l’écart avec la gamme
Mais si Apple partage désormais davantage de composants entre les deux modèles, cet écart pourrait fortement diminuer dès la génération suivante. L’iPhone standard risquerait alors de devenir un modèle beaucoup plus proche des versions
Cette évolution illustre peut-être un changement stratégique beaucoup plus profond chez Apple. La firme semble progressivement transformer l’automne en vitrine exclusivement dédiée aux produits les plus premium et les plus rentables de sa gamme. L’iPhone standard pourrait ainsi perdre peu à peu son rôle central historique au profit des modèles Pro, Ultra et pliables, devenus les véritables moteurs technologiques et marketing de l’écosystème iPhone.
Pas d’iPhone 18 cet automne !
Traditionnellement, Apple lance toute sa nouvelle génération d’iPhone en septembre. Mais selon plusieurs sources concordantes, la keynote de cette année ne devrait concerner que les modèles dits premium : l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max, le futur iPhone Ultra pliable, et potentiellement un iPhone Air 2 (si possible avec deux capteurs). Le modèle standard, lui, serait repoussé au printemps 2027, aux côtés de l'iPhone 18e.
Et ce décalage ne serait pas neutre car il permettrait à Apple de continuer à sortir / commercialiser des iPhone 17 et d'optimiser ses coûts (et surtout ses marges avec la hausse de la RAM). Cette information provient du leaker Fixed Focus Digital, généralement bien au fait sur la chaîne d’approvisionnement.
Selon lui, Apple aurait déjà décidé de prolonger la production de l’iPhone 17 plus longtemps que prévu, tout en augmentant certaines capacités industrielles afin d’accompagner un cycle de vente plus long. Habituellement, la production du modèle standard ralentit fortement à l’approche de la génération suivante. Cette fois, elle préparerait donc une transition beaucoup plus progressive.
L’iPhone 18 : un iPhone au rabais ?
En outre, Apple réduirait fortement les différences entre l’iPhone 18 standard et le futur iPhone 18e. Toujours selon Fixed Focus Digital, les deux appareils partageraient désormais plusieurs composants importants au niveau industriel. Ce dernier affirme même qu’Apple aurait downgradé l’iPhone 18 afin de réduire les coûts de production.
Plusieurs éléments seraient concernés : certaines caractéristiques d’écran, la puce A-series et potentiellement d’autres composants internes. Cupertino pourrait même modifier le nom marketing de la puce afin de masquer certaines différences techniques.
Outre cette stratégie de lancement séparé évoquée par plusieurs analystes comme Ming-Chi Kuo ou Nikkei, Apple pourrait réduire encore l’écart avec la gamme
e, et pas seulement en termes de calendrier. Aujourd’hui, les différences entre l’iPhone 17 et l’iPhone 17e restent importantes : Dynamic Island contre encoche, GPU plus puissant, capteur ultra grand-angle, meilleure autonomie, écran plus lumineux / ProMotion.
Mais si Apple partage désormais davantage de composants entre les deux modèles, cet écart pourrait fortement diminuer dès la génération suivante. L’iPhone standard risquerait alors de devenir un modèle beaucoup plus proche des versions
eque des modèles Pro, donc moins performant avec des specs bridés ?
Qu'en penser ?
Cette évolution illustre peut-être un changement stratégique beaucoup plus profond chez Apple. La firme semble progressivement transformer l’automne en vitrine exclusivement dédiée aux produits les plus premium et les plus rentables de sa gamme. L’iPhone standard pourrait ainsi perdre peu à peu son rôle central historique au profit des modèles Pro, Ultra et pliables, devenus les véritables moteurs technologiques et marketing de l’écosystème iPhone.