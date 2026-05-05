Retardé, bridé, l'iPhone 18 sera-t-il une grosse déception ?

Qu'en penser ?



Cette évolution illustre peut-être un changement stratégique beaucoup plus profond chez Apple. La firme semble progressivement transformer l’automne en vitrine exclusivement dédiée aux produits les plus premium et les plus rentables de sa gamme. L’iPhone standard pourrait ainsi perdre peu à peu son rôle central historique au profit des modèles Pro, Ultra et pliables, devenus les véritables moteurs technologiques et marketing de l’écosystème iPhone.