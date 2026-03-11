Crise RAM / Stockage : Apple a-t-elle réalisé un coup de maître avec le MacBook Neo ?
Avec le lancement attendu du MacBook Neo à partir de 699€, Apple s’apprête à élargir encore la gamme de prix de ses ordinateurs portables. À l’autre extrémité du spectre, un MacBook « Ultra » haut de gamme serait également en préparation pour la fin de l’année. Mais ce positionnement inédit intervient alors que l’ensemble du marché des laptops pourrait connaître une hausse significative des prix en 2026.
Selon une analyse du cabinet TrendForce, les prix des ordinateurs portables pourraient grimper de près de 40 % l’an prochain. En effet, ils seraient tirés par l’augmentation rapide du coût de certains composants clés, notamment la mémoire et les processeurs.
Les puces DRAM et les SSD représentaient traditionnellement environ 15 % du coût total d’un ordinateur portable. Mais après plusieurs trimestres de hausse des prix, leur part dépasserait désormais 30 % de la facture matérielle. Dans un scénario modélisé par TrendForce, un laptop vendu environ 900 dollars pourrait voir son prix augmenter de plus de 30 % si les fabricants souhaitent préserver leurs marges.
La pression vient aussi des processeurs. Toujours selon l’étude, Intel aurait déjà augmenté les prix de certains CPU pour ordinateurs portables de plus de 15 %, en particulier sur les modèles d’entrée de gamme et les générations précédentes. D’autres hausses seraient prévues au second trimestre pour les plateformes grand public et haut de gamme.
Au total, les processeurs et la mémoire pourraient représenter près de 58 % du coût des composants d’un ordinateur portable, contre environ 45 % auparavant. Une évolution qui pèse directement sur les stratégies tarifaires des fabricants.
Dans ce contexte, Apple bénéficie d’un avantage important : la société conçoit ses propres processeurs. Le MacBook Neo, par exemple, devrait utiliser une puce A18 Pro fabriquée par TSMC dans le cadre d’accords d’approvisionnement directs, ce qui limite l’exposition aux hausses de prix imposées par Intel.
Cela ne signifie pas pour autant que la marque est totalement protégée. Les coûts de la mémoire DRAM et du stockage NAND affectent tous les Mac, qu’il s’agisse du MacBook Neo avec sa configuration de base de 8 Go de RAM ou des modèles professionnels aux capacités beaucoup plus élevées.
Certains indices laissent déjà entrevoir ces pressions sur les coûts. Apple a récemment supprimé l’option permettant d’augmenter la mémoire du Mac Studio jusqu’à 512 Go, limitant désormais la configuration maximale à 256 Go. Dans le même temps, le prix de cette mise à niveau a été revu à la hausse : passer de 96 Go à 256 Go sur la version équipée de la puce M3 Ultra coûte désormais 2 000 dollars, contre 1 600 dollars auparavant.
Selon TrendForce, les grandes marques disposant de relations solides avec leurs fournisseurs seront les mieux placées pour absorber ces hausses. Un scénario favorable à Apple, même si les évolutions récentes montrent que la firme de Cupertino n’est pas totalement à l’abri des tensions sur les composants.
Si les rumeurs se confirment, Apple pourrait bientôt proposer la gamme d’ordinateurs portables la plus large de son histoire, allant d’un MacBook Neo très accessible à un MacBook Ultra destiné aux utilisateurs les plus exigeants. Dans un marché où les coûts des composants s’envolent, l’enjeu sera de maintenir cet équilibre entre accessibilité et performances, sans faire exploser les prix pour les consommateurs.
