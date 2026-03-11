Crise RAM / Stockage : Apple a-t-elle réalisé un coup de maître avec le MacBook Neo ?

Des coûts de composants en forte hausse

Intel augmente ses prix

Apple mieux protégée… mais pas totalement

Premiers signes de tension

Qu’en penser ?



Si les rumeurs se confirment, Apple pourrait bientôt proposer la gamme d’ordinateurs portables la plus large de son histoire, allant d’un MacBook Neo très accessible à un MacBook Ultra destiné aux utilisateurs les plus exigeants. Dans un marché où les coûts des composants s’envolent, l’enjeu sera de maintenir cet équilibre entre accessibilité et performances, sans faire exploser les prix pour les consommateurs.

Selon une analyse du cabinet, les prix des ordinateurs portables pourraient. En effet, ils seraient tirés par l’augmentation rapide du coût de certains composants clés, notamment la mémoire et les processeurs.Les. Mais après plusieurs trimestres de hausse des prix,de la facture matérielle. Dans un scénario modélisé par TrendForce, un laptop vendu environ 900 dollars pourrait voir son prix augmenter de plus de 30 % si les fabricants souhaitent préserver leurs marges.La pression vient aussi des processeurs. Toujours selon l’étude,, en particulier sur les modèles d’entrée de gamme et les générations précédentes. D’autres hausses seraient prévues au second trimestre pour les plateformes grand public et haut de gamme.Au total, les processeurs et la mémoire pourraient représenter. Une évolution qui pèse directement sur les stratégies tarifaires des fabricants.Dans ce contexte,: la société conçoit ses propres processeurs. Le MacBook Neo, par exemple, devrait utiliser une puce A18 Pro fabriquée par TSMC dans le cadre d’accords d’approvisionnement directs, ce qui limite l’exposition aux hausses de prix imposées par Intel.Cela ne signifie pas pour autant que la marque est totalement protégée., qu’il s’agisse du MacBook Neo avec sa configuration de base de 8 Go de RAM ou des modèles professionnels aux capacités beaucoup plus élevées.Certains indices laissent déjà entrevoir ces pressions sur les coûts. Apple a récemment, limitant désormais la configuration maximale à 256 Go. Dans le même temps, le prix de cette mise à niveau a été revu à la hausse : passer de 96 Go à 256 Go sur la version équipée de la puce M3 Ultra coûte désormais 2 000 dollars, contre 1 600 dollars auparavant.Selon TrendForce, les grandes marques disposant depour absorber ces hausses. Un scénario favorable à Apple, même si les évolutions récentes montrent que la firme de Cupertino n’est pas totalement à l’abri des tensions sur les composants.